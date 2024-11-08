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Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

08 Kasım 2024 | 21:17
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) yönetim kurulu bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 6796,55172) kararı aldı. Şirketten bugün (8 Kasım) KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.11.2024 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir" hükmü çerçevesinde;

1- Şirketimizin mevcut 145.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, VUK kayıtları ve TMS/TFRS uyarınca hazırlanan enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda; "Emisyon Primi", "Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları", "Geçmiş Yıl Karları" ve "Özel Fonlar" hesabından karşılanmak üzere 9.855.000.000 TL arttırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 600.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 10.000.000.000 TL'na yükseltilmesine,

2- Şirket sermayesinin % 6796,55 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 9.855.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar verilmesine,

3- İşbu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

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