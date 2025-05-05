Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645

1000 Yatırımları Holding (BINHO) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulunun bedelsiz sermeya artırımı kararını duyurdu. Şirketin bilgilendirmesi şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.05.2025 tarihli toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince çıkarılmış sermayenin yükseltilmesi amacıyla;

a) Şirketimizin 47.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 6. maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 62.500.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, %2645 oranında iç kaynaklardan artırılarak 1.290.150.000-TL'ye çıkarılmasına,

b) Artırılacak 1.243.150.000 TL'lik sermayenin 31.355.756,55- TL'lik kısmının özsermaye enflasyon düzeltme farklarından, 1.104.859.429,68- TL'lik kısmının hisse senedi ihraç primlerinden, 106.934.813,77-TL'nin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

c) Şirket sermayesinin %2645 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilmek suretiyle artırılacak 1.243.150.000-TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu ve (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkartılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte, "borsada işlem gören" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

d) Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket imza sirküsünde yer aldığı şekilde atılacak imzalar ile işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.