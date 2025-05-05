ARA
DOLAR
38,56
-0,04%
DOLAR
EURO
43,69
-0,48%
EURO
GRAM ALTIN
4124,67
2,59%
GRAM ALTIN
BIST 100
9112,19
-0,60%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645

Borsa İstanbul'da payları işlem gören bir şirketten daha bedelsiz sermaye artırım kararı var.

05 Mayıs 2025 | 21:25
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645

1000 Yatırımları Holding (BINHO) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yönetim kurulunun bedelsiz sermeya artırımı kararını duyurdu. Şirketin bilgilendirmesi şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.05.2025 tarihli toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince çıkarılmış sermayenin yükseltilmesi amacıyla;

a) Şirketimizin 47.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 6. maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 62.500.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, %2645 oranında iç kaynaklardan artırılarak 1.290.150.000-TL'ye çıkarılmasına,

b) Artırılacak 1.243.150.000 TL'lik sermayenin 31.355.756,55- TL'lik kısmının özsermaye enflasyon düzeltme farklarından, 1.104.859.429,68- TL'lik kısmının hisse senedi ihraç primlerinden, 106.934.813,77-TL'nin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

c) Şirket sermayesinin %2645 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilmek suretiyle artırılacak 1.243.150.000-TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu ve (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu pay çıkartılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte, "borsada işlem gören" nitelikte olan paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,

d) Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Şirket imza sirküsünde yer aldığı şekilde atılacak imzalar ile işlemlerin yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4124,67 2,59%
  • ALTIN ONS 3327,44 2,66%
  • BIST 100 9112,19 -0,6%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,876 -0,655%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38096 -0,06441%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,31 -1,8022%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,5552 -0,0367%
  • EURO/DOLAR 1,1318 0,1323%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6864 -0,4817%
  • STERLIN/DOLAR 1,32965 0,25561%
Borsa Haberleri
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Trump'ın sözlerinin hisseleri vurduğu son sektör
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama
Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
T+2'den T+1'e mi? Borsa İstanbul'dan takas tarihi açıklaması var
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor
GERİ
İLERİ
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Konkordato sürecindeki şirketten açıklama var
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Ford Otomotiv (FROTO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (5 Mayıs)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 2645
Trump'ın sözlerinin hisseleri vurduğu son sektör
Boğaziçi Beton (BOBET) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
5 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Çimbeton'dan Rekabet kararıyla ilgili açıklama
Forte Teknoloji'den Rekabet Kurumu başvurusu
Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
T+2'den T+1'e mi? Borsa İstanbul'dan takas tarihi açıklaması var
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Bir dönemin sonu: Ünlü yatırımcı emekli oluyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL