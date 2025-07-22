Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var: Yüzde 400

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (ADESE) KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurusu hakkında açıklama yaptı. Şirket yönetim kurulu yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 09.07.2025 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ve aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerçekleştirilen duyuru doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetleri'' başlıklı 6. Maddesi uyarınca;

Şirketimizin mevcut 1.008.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 4.032.000.000 TL'si Sermaye Düzeltme Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle toplam 4.032.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak, 5.040.000.000 TL'ye yükseltilmesi yönündeki başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'na E-Başvuru sistemi üzerinden yapılmıştır. (SPK başvuru tarihi 21 Temmuz)

