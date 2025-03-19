Bir şirketten daha temettü kararı var: Teklif edilen rakam ve tarih...

Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre pay başına brüt 2,0082256 TL, net 1,7069917 TL temettü dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Eylül, ödeme tarihi ise 2 Ekim.

KAP bildiriminde "Şirketimizin 01.01.2024 / 31.12.2024 döneminde oluşan 14.114.699,00 TL net dağıtılabilir kârdan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine nakit olarak toplam 12.500.000,00 TL kâr payı dağıtılması ve kâr dağıtım tarihinin 30 Eylül 2025 tarihini geçmemek üzere belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir" denildi.

