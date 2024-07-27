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BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kaybettirirken İsviçre frangı kazandırdı. İşte bu hafta BIST 100'de en çok artan ve azalan hisseler

27 Temmuz 2024 | 12:22
Son Güncellenme: 27 Temmuz 2024 | 12:25
BIST 100'de bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse, en değerli 3 şirket

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,37 değer kaybederek 10.891,42 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.838,43, en yüksek 11.245,53 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 3,65 değer kaybederek 12.293,58 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,16 azalışla 10.367,05 puan, Sanayi Endeksi 0,28 kayıpla 14.772,73 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 3,90 değer kazancıyla 14.792,27 puan oldu.

1 En çok artan 3 hisse

En çok artan 3 hisse Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,99 ile Agrotech Teknoloji oldu. Agrotech Teknoloji’yi, yüzde 17,02 ile CW Enerji, yüzde 14,94 ile Arçelik izledi.

2 En çok azalan 3 hisse

En çok azalan 3 hisse Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,69 ile Aksa Akrilik, yüzde 11,78 ile Türkiye İş Bankası (C), ve yüzde 10,60 ile Mavi Giyim olarak sıralandı.

3 En değerli 3 şirket

En değerli 3 şirket Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 562 milyar 969 milyon lirayla Koç Holding, 524 milyar 160 milyon lirayla Garanti BBVA ve 416 milyar 70 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

4 Altın ve dolar düştü

Altın ve dolar düştü 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,86 azalışla 2 bin 530 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,72 değer kaybederek 16 bin 600 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,27 azalışla 32,9680 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,59 düşüşle 35,8090 lira oldu. Geçen hafta 42,7720 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,86 azalarak 42,4040 liraya düştü. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,45 yükselişle 37,3460 liradan alıcı buldu.
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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
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Moody’s, Tüpraş (TUPRS) kredi derecelendirme notunu güncelledi
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Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
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