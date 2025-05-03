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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından dolar ve Euro kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,81 kayıpla tamamladı. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ en çok prim yapan hisse oldu. İşte geride bıraktığımız haftada yatırım araçlarının haftalık performansı ve BIST 100'ün 'en'leri...

03 Mayıs 2025 | 11:19
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından dolar ve Euro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,81 değer kaybederek 9.167,58 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.058,16 ve en yüksek 9.464,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,33 değer kaybıyla 10.720,19 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,07 düşüşle 9.510,14 puan, sanayi endeksi yüzde 2,33 azalışla 12.327,58 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,83 kayıpla 19.349,20 puan oldu.

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN AŞ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,53 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'yi yüzde 10,51 ile Ral Yatırım Holding ve yüzde 7,34 ile Bakısöke Çimento Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,85 ile Oyak Çimento, yüzde 9,45 ile Borusan Boru Sanayi ve yüzde 9,27 ile Limak Doğu Anadolu Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 591 milyar 888 milyon lirayla ASELSAN, 433 milyar 860 milyon lirayla Garanti BBVA ve 403 milyar 995 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,37 azalışla 4 bin 40 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,36 değer kaybıyla 27 bin 320 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,34 artışla 38,5550 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 43,8730 lira oldu.

Geçen hafta 51,2300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47 değer kazanarak 51,4700 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,93 yükselişle 46,7700 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,004.055,004.040,00-0,3735,80
Cumhuriyet20.180,0027.420,0027.320,00-0,3635,38
ABD Doları35,358038,423038,55500,349,04
Avro36,751043,716043,87300,3619,38
İngiliz Sterlini44,308051,230051,47000,4716,16
İsviçre Frangı39,041046,340046,77000,93 

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31, BES fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,88 ile "Para Piyasası Fonları" olurken en çok gerileyen yüzde 3,43 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,86 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en çok düşen yüzde 4,54 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları-0,311063642
Borsa Yatırım Fonları-3,43123
Borçlanma Araçları Fonları0,446415
Fon Sepeti Fonları-0,423048
Hisse Senedi Fonları-2,8617136
Karma ve Değişken Fonlar-0,107874
Katılım Fonları0,114521
Kıymetli Maden Fonları-1,59018
Para Piyasası Fonları0,88660
Serbest Fon-0,11763330
Haftalık Emeklilik Fonları   
Emeklilik Fonları-0,96128263
Başlangıç Fonları0,84100
Borçlanma Araçları-0,012718
Değişken-1,2434109
Devlet Katkısı-2,25012
Endeks-4,5405
Fon Sepeti Fonu-0,23710
Hisse Senedi-3,18429
Karma-1,1318
Katılım-0,251322
Kıymetli Madenler-1,02114
OKS Katılım0,34159
OKS Standart-1,05010
Para Piyasası0,86130
Standart-1,36013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,0703

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 28,52 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ​oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 2,07'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,62258928,52
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON8,94687421,50
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON373,45522915,73
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON1,83948815,08
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)0,26549314,43
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,32321412,73
RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,57471312,66
ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON1,98258712,43
HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON2,07090411,88
KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON5,14679411,51
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0718872,07
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,010752,03
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0394881,95
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0495181,76
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,263171,57
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2598741,50
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,069281,33
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0466661,10
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4912550,97
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,218320,96

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 21,92 ile Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,50'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,159573-21,92
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON0,659809-18,66
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,781888-15,25
PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,33315-11,60
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,695593-11,49
DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON5,235307-10,68
AZİMUT PORTFÖY ALAÇATI HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,702456-9,98
PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11,542857-9,94
FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,339384-9,94
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)139,066971-9,77
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,00952-5,50
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,935908-5,44
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,276541-5,21
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,696169-5,17
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,795458-5,06
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,368831-5,03
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU2,049297-4,97
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,835592-4,97
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,95987-4,93
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,667119-4,87

 

 

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Borsada cuma günü temettü duyuran 4 şirket
BİM, Astor, Ereğli, Mavi... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Dev şirketin kurucusu 25 milyon adet hisse satmayı planlıyor
Pasifik GYO temettü teklifini duyurdu
Borsa, altın, dolar... Haftalık performans
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Beşiktaş'tan KAP'a kalan payların satışına için açıklama
2 Mayıs borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada gündem yoğun
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