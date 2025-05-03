BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından dolar ve Euro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,81 değer kaybederek 9.167,58 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.058,16 ve en yüksek 9.464,53 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,33 değer kaybıyla 10.720,19 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,07 düşüşle 9.510,14 puan, sanayi endeksi yüzde 2,33 azalışla 12.327,58 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,83 kayıpla 19.349,20 puan oldu.

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN AŞ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,53 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu.

Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'yi yüzde 10,51 ile Ral Yatırım Holding ve yüzde 7,34 ile Bakısöke Çimento Sanayi izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,85 ile Oyak Çimento, yüzde 9,45 ile Borusan Boru Sanayi ve yüzde 9,27 ile Limak Doğu Anadolu Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 591 milyar 888 milyon lirayla ASELSAN, 433 milyar 860 milyon lirayla Garanti BBVA ve 403 milyar 995 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

DOLAR VE EURO YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,37 azalışla 4 bin 40 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,36 değer kaybıyla 27 bin 320 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,34 artışla 38,5550 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 0,36 yükselişle 43,8730 lira oldu.

Geçen hafta 51,2300 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,47 değer kazanarak 51,4700 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,93 yükselişle 46,7700 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 4.055,00 4.040,00 -0,37 35,80 Cumhuriyet 20.180,00 27.420,00 27.320,00 -0,36 35,38 ABD Doları 35,3580 38,4230 38,5550 0,34 9,04 Avro 36,7510 43,7160 43,8730 0,36 19,38 İngiliz Sterlini 44,3080 51,2300 51,4700 0,47 16,16 İsviçre Frangı 39,0410 46,3400 46,7700 0,93

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31, BES fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,88 ile "Para Piyasası Fonları" olurken en çok gerileyen yüzde 3,43 ile "Borsa Yatırım Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,86 ile "Para Piyasası"nda görülürken, en çok düşen yüzde 4,54 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -0,31 1063 642 Borsa Yatırım Fonları -3,43 1 23 Borçlanma Araçları Fonları 0,44 64 15 Fon Sepeti Fonları -0,42 30 48 Hisse Senedi Fonları -2,86 17 136 Karma ve Değişken Fonlar -0,10 78 74 Katılım Fonları 0,11 45 21 Kıymetli Maden Fonları -1,59 0 18 Para Piyasası Fonları 0,88 66 0 Serbest Fon -0,11 763 330 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları -0,96 128 263 Başlangıç Fonları 0,84 10 0 Borçlanma Araçları -0,01 27 18 Değişken -1,24 34 109 Devlet Katkısı -2,25 0 12 Endeks -4,54 0 5 Fon Sepeti Fonu -0,23 7 10 Hisse Senedi -3,18 4 29 Karma -1,13 1 8 Katılım -0,25 13 22 Kıymetli Madenler -1,02 1 14 OKS Katılım 0,34 15 9 OKS Standart -1,05 0 10 Para Piyasası 0,86 13 0 Standart -1,36 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,07 0 3

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 28,52 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) ​oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 2,07'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 6,622589 28,52 ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 8,946874 21,50 TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 373,455229 15,73 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 1,839488 15,08 TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) 0,265493 14,43 ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,323214 12,73 RE-PIE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,574713 12,66 ZİRAAT PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 1,982587 12,43 HEDEF PORTFÖY UĞUR SERBEST FON 2,070904 11,88 KUVEYT TÜRK PORTFÖY KAM KATILIM SERBEST (TL) ÖZEL FON 5,146794 11,51 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,071887 2,07 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,01075 2,03 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,039488 1,95 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,049518 1,76 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,26317 1,57 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,259874 1,50 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,06928 1,33 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,046666 1,10 ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,491255 0,97 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,21832 0,96

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 21,92 ile Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,50'lik düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: