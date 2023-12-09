ARA
Bist 100
7913,76
-0,82%
Bist 100
Dolar/TL
28,9693
0,1689%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1866
-0,2574%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0763
-0,3024%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1866,76
-1,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (4-8 Aralık 2023)

BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (4-8 Aralık 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,40 kayıpla tamamladı. Bu hafta en çok yükselen hisse Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. En çok değer kaybı ise İmaş Makina'da yaşandı.

09 Aralık 2023 | 11:30
0
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (4-8 Aralık 2023)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,40 kayıpla 7.913,76 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.747,49, en yüksek 8.120,50 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,87 kayıpla 7.412,09 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 4,02 azalışla 10.233,40 puan, Mali Endeksi yüzde 0,51 azalışla 8.196,02 puan, Sanayi Endeksi yüzde 2,26 düşüşle 12.592,22 puan oldu.

Borusan Yatırım ve Pazarlama en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 22,39 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu. Borusan Yatırım ve Pazarlama’yı yüzde 19,37 ile Ege Endüstri, yüzde 10,96 ile Türk Telekom izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,57 ile İmaş Makina, yüzde 10,71 ile Vestel Elektronik, 9,72 ile Kontrolmatik Teknoloji şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 359 milyar 590 milyon lirayla Koç Holding, 350 milyar 520 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 294 milyar 29 milyon lirayla Tüpraş oldu.

 

İlgili Haberler
Yabancıların yılbaşından bu yana en çok alım-satım yaptığı hisseler
Yabancıların yılbaşından bu yana en çok alım-satım yaptığı hisseler
Borsa, altın, dolar... Yatırım araçlarının haftalık performansı
Borsa, altın, dolar... Yatırım araçlarının haftalık performansı
Küresel piyasalar gelecek hafta merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı
Küresel piyasalar gelecek hafta merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı
0
  • ALTIN GRAM - TL 1866,76 -1,07%
  • ALTIN ONS 2004,16 -1,25%
  • BIST 100 7913,76 -0,82%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9693 0,1689%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1866 -0,2574%
  • EURO/USD 1,0763 -0,3024%
  • INGILIZ STERLINI 1,25482 -0,32884%
  • JAPON YENI 144,984 0,877%
  • KANADA DOLARI 1,35876 -0,06215%
  • RUS RUBLESI 92,155 -0,2921%
Günün En Çok Okunanları
CNN böyle duyurdu: 'Dakikalar içinde biletleri tükenen 30 saatlik muhteşem tren yolculuğu'
Kasım ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kasım ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Milyonlarca kişi yakında evinin çatısından para kazanabilir
Milyonlarca kişi yakında evinin çatısından para kazanabilir
Dünyanın en zengin ailesi değişti: Listeye bu yıl 1. sıradan girdi!
Dünyanın en zengin ailesi değişti: Listeye bu yıl 1. sıradan girdi!
Ünlü yatırımcıya göre hayattaki başarısının 3 sırrı
Ünlü yatırımcıya göre hayattaki başarısının 3 sırrı
Türkiye'de üç ayakkabıdan biri bu kentte üretiliyor
Türkiye'de üç ayakkabıdan biri bu kentte üretiliyor
Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Ünlü marka 50. yılını kutluyor: "Halka arzdan sonra yatırımlara odaklandık"
GERİ
İLERİ
CNN böyle duyurdu: 'Dakikalar içinde biletleri tükenen 30 saatlik muhteşem tren yolculuğu'
Kasım ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Milyonlarca kişi yakında evinin çatısından para kazanabilir
Dünyanın en zengin ailesi değişti: Listeye bu yıl 1. sıradan girdi!
Ünlü yatırımcıya göre hayattaki başarısının 3 sırrı
Kasım ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Milyonlarca kişi yakında evinin çatısından para kazanabilir
Dünyanın en zengin ailesi değişti: Listeye bu yıl 1. sıradan girdi!
Ünlü yatırımcıya göre hayattaki başarısının 3 sırrı
Türkiye'de üç ayakkabıdan biri bu kentte üretiliyor
Milyonlarca kişi yakında evinin çatısından para kazanabilir
Dünyanın en zengin ailesi değişti: Listeye bu yıl 1. sıradan girdi!
Ünlü yatırımcıya göre hayattaki başarısının 3 sırrı
Türkiye'de üç ayakkabıdan biri bu kentte üretiliyor
Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL