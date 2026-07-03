BIST 100 hisselerinin teknik analizi (03.07.2026)

Endekste Yukarı Trend Devam Ediyor

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 84.06 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 73.92 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Yatırım Şirketleri sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.37 yükselişle 14,455 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 310 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 166.92 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 54.99 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.74 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 14,394 ve 14,333 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 14,502 ve 14,548 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 40.16 seviyesinde bulunuyor.



Alarko Holding



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 101.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 106.7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 112.35 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 104.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 104.00-98.50

Satım aralığı: 107.00-112.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.33

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



Emlak Konut GMYO



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 20.48 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 22 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 23.84 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 20.30 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 20.30-20.10

Satım aralığı: 22.70-22.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.93

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



Aselsan



Desteğinin üzerinde tutunmalı

357.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 393.75 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 384.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 357.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 357.50-350.00

Satım aralığı: 375.00-395.00

Endeks Ağırlığı (%): 9.87

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.309 puan azaldı.



Çan2 Termik



Destek arayışında

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.31 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.24 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.44 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 1.24-1.19

Satım aralığı: 1.44-1.58

Endeks Ağırlığı (%): 0.21

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



Çimsa



Güç kaybediyor

49.54 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 43.81 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 47.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 46.00-44.25

Satım aralığı: 49.25-52.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.46

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.024 puan azaldı.



İş Bankası (C)



İzlenmeli

14.56 - 15.11 aralığında hareket eden hisse 14.82 seviyesinin altında kapanışlarda 14.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 15.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 14.60-14.20

Satım aralığı: 15.00-15.10

Endeks Ağırlığı (%): 2.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.003 puan azaldı.



Kardemir (D)



Desteklerinde tutunmayı deneyebilir

41.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 37.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 39.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 40.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 37.00-34.50

Satım aralığı: 39.00-39.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.62

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



Kuyas Yatırım



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde.

67.62 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 80.33 seviyesindeki dirence yönelebilir. 76.55 seviyesinin altındaki kapanışlarda 67.62 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 71.00-68.00

Satım aralığı: 76.50-79.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.63

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



Enka İnşaat



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 89.15 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 97.13 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 90.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 90.00-86.00

Satım aralığı: 92.50-98.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.026 puan arttı.



Oyak Çimento



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 21.04 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 20.76 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 21.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20.30-19.60

Satım aralığı: 21.10-22.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.55

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



Pasifik Eurasia Lojistik



Para çıkışı gözleniyor

Hissede 85.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 52.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 85.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 113.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 52.00-32.00

Satım aralığı: 113.00-115.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.45

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.177 puan azaldı.



Sasa Polyester



Destekler izlenmeli

Güç kaybettiği gözleniyor.2.54 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 2.29 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 2.29-2.19

Satım aralığı: 2.58-2.82

Endeks Ağırlığı (%): 1.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.077 puan azaldı.



Şişe Cam

Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 45.66 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 44.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 41.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 44.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 45.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 44.00-43.25

Satım aralığı: 45.00-46.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.016 puan azaldı.



Türk Altın İşletmeleri



İzlenmeli

45.28 - 48.78 aralığında hareket eden hisse 47.94 seviyesinin altında kapanışlarda 44.76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 47.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 50.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 47.00-45.75

Satım aralığı: 48.00-49.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.00

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



TR Anadolu Metal Madencilik



Hacim artmalı

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 106.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 115.8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 117.60 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 107.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 107.00-105.00

Satım aralığı: 112.00-118.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.



Türkiye Sigorta



Güç kaybediyor

6.36 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.95 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 6.1 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 5.95-5.80

Satım aralığı: 6.35-6.65

Endeks Ağırlığı (%): 0.65

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.046 puan azaldı.



Vakıflar Bankası



Desteğinin üzerinde tutunmalı

32.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 34.65 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 33.48 seviyesinin altına kayması halinde ise 32.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 32.50-32.50

Satım aralığı: 33.00-34.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.

Veriler, 2 Temmuz 2026 Perşembe akşamı kapanışına göredir*