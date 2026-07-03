Havuzların rengi değişti, nedeni herkesi şaşırttı! Sıra dışı güvenlik önlemi

Bu havuzlarda kimi zaman boğulma vakalarının yaşandığına dikkati çeken Sarıbıyık, şöyle konuştu:

"Sıcak yaz aylarında serinlemek maksadıyla havuza girmekten kaynaklanabilecek can kayıplarını önlemek idaremizin öncelikleri arasındadır. Bu bağlamda havuz etrafının dikenli telle çevrilmesi ve uyarı levhalarının iyileştirilmesi gibi fiziki tedbirlere ek olarak havuz suları doğaya ve ekosisteme hiçbir zararı bulunmayan gıda boyalarıyla renklendirilmiştir.