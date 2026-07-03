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Temmuz 2026 memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı maaş tablosu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları netletmiş oldu. Peki, hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Temmuz 2026 memur maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı maaş tablosu

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin temmuz ayından itibaren alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına uygulanacak artış oranı da kesinleşti. Peki, zam sonrası hangi meslek grubu ne kadar maaş alacak?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından edinilen bilgilere göre, 2026 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 oranında artış öngörülmüştü.

Bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 17,76 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 6,52 artışla birlikte, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 13,52 artış yapıldı.

Aynı dönemde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 17,76 artış gerçekleşti.

Zam sonrası memur maaşları ne kadar oldu?

Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

Temmuz 2026 döneminde uygulanacak zam sonrası bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şöyle:

ÜnvanDereceOcak-Haziran 2026 Net Görev Aylığı (TL)Temmuz-Aralık 2026 Net Görev Aylığı (TL)
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu)1/494.384107.110
Memur (Üniversite Mezunu)9/164.39773.070
Uzman Öğretmen1/481.21992.166
Öğretmen1/473.36883.254
Başkomiser3/189.214101.242
Polis Memuru8/181.61792.618
Uzman Doktor1/4150.426170.730
Hemşire (Üniversite Mezunu)5/174.77084.845
Mühendis1/496.211109.185
Teknisyen (Lise Mezunu)11/166.87075.877
Profesör1/4135.089153.208
Araştırma Görevlisi7/190.568102.779
Vaiz1/476.65386.983
Avukat1/490.000102.135

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise eklendi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında, çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.

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