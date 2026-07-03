Kök maaşlar yeniden hesaplandı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni tablo

Yapılan hesaplamalara göre kök maaşı 17 bin lira seviyesinde bulunan bir emekli, yüzde 17,76 oranındaki zam sonrasında 20 bin liranın üzerinde maaş alabilecek. Bu durumda aylık ödemesi, taban emekli maaşı yerine kendi kök maaşı esas alınarak gerçekleştirilecek.