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Kök maaşlar yeniden hesaplandı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni tablo

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları da yeniden şekillendi. Peki, kök maaş nedir? Zam kök maaşlara nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar...

Ekonomist
Ekonomist
Kök maaşlar yeniden hesaplandı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni tablo

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı kesinleşti. Yüzde 17,76 olarak belirlenen artışın ardından emeklilerin kök maaş hesaplamaları da yeniden yapıldı.

1 Yeni bir düzenleme bekleniyor

Yeni bir düzenleme bekleniyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplaması, temmuz zammının kesinleşmesiyle yeniden gündeme geldi. En düşük emekli maaşı halen 20 bin lira seviyesinde bulunurken, bu tutarın artırılabilmesi için henüz yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor. 

Zam oranlarının netleşmesinin ardından hükümetin konuyla ilgili yeni bir kanun teklifi hazırlaması bekleniyor.

2 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşından normal emekli aylığına geçecek vatandaşlar açısından kök maaş hesaplaması önemini koruyor. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,76 olarak kesinleşti.

3 Zam sonrası kök maaş nasıl etkilenecek?

Zam sonrası kök maaş nasıl etkilenecek?

Yapılan hesaplamalara göre kök maaşı 17 bin lira seviyesinde bulunan bir emekli, yüzde 17,76 oranındaki zam sonrasında 20 bin liranın üzerinde maaş alabilecek. Bu durumda aylık ödemesi, taban emekli maaşı yerine kendi kök maaşı esas alınarak gerçekleştirilecek.

4 Kök maaş nasıl öğrenilir?

Kök maaş nasıl öğrenilir?

Kök maaşını öğrenmek isteyen emekliler, e-Devlet üzerinden sorgulama işlemini kolayca gerçekleştirebiliyor. 

SSK emeklileri "4A Emekli Aylık Bilgisi", Bağ-Kur emeklileri ise "4B Emekli Aylık Bilgisi" hizmeti üzerinden güncel kök maaşlarını görüntüleyebiliyor.

5 Kök maaş taban maaşı aşarsa ne olur?

Kök maaş taban maaşı aşarsa ne olur?

Zamlı kök maaş en düşük emekli aylığının altında kaldığı sürece taban maaş uygulaması devam ediyor. Kök maaşın zam sonrasında taban aylığı aşması halinde ise emekli, maaşını kendi kök aylığı üzerinden almaya başlıyor.
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