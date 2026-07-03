Kök maaşlar yeniden hesaplandı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni tablo

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı kesinleşti. Yüzde 17,76 olarak belirlenen artışın ardından emeklilerin kök maaş hesaplamaları da yeniden yapıldı.
1 Yeni bir düzenleme bekleniyor
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren kök maaş hesaplaması, temmuz zammının kesinleşmesiyle yeniden gündeme geldi. En düşük emekli maaşı halen 20 bin lira seviyesinde bulunurken, bu tutarın artırılabilmesi için henüz yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor.
Zam oranlarının netleşmesinin ardından hükümetin konuyla ilgili yeni bir kanun teklifi hazırlaması bekleniyor.
2 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşından normal emekli aylığına geçecek vatandaşlar açısından kök maaş hesaplaması önemini koruyor. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,76 olarak kesinleşti.
3 Zam sonrası kök maaş nasıl etkilenecek?
Yapılan hesaplamalara göre kök maaşı 17 bin lira seviyesinde bulunan bir emekli, yüzde 17,76 oranındaki zam sonrasında 20 bin liranın üzerinde maaş alabilecek. Bu durumda aylık ödemesi, taban emekli maaşı yerine kendi kök maaşı esas alınarak gerçekleştirilecek.
4 Kök maaş nasıl öğrenilir?
Kök maaşını öğrenmek isteyen emekliler, e-Devlet üzerinden sorgulama işlemini kolayca gerçekleştirebiliyor.
SSK emeklileri "4A Emekli Aylık Bilgisi", Bağ-Kur emeklileri ise "4B Emekli Aylık Bilgisi" hizmeti üzerinden güncel kök maaşlarını görüntüleyebiliyor.