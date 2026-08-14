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İstanbul’dan memleketine döndü, 10 yıl sonra hayalini gerçeğe dönüştürdü: Şimdi üretime hazırlanıyor

Karabük’te yaşayan Yusuf Gökçe, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı 18,2 milyon liralık destekle tesis kurarak süt üretimine başladı. Gökçe, işletmesinde aynı zamanda damızlık buzağı yetiştiriciliği de yapıyor.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul’dan memleketine döndü, 10 yıl sonra hayalini gerçeğe dönüştürdü: Şimdi üretime hazırlanıyor

Karabük’te yaşayan Yusuf Gökçe, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) sağladığı 18,2 milyon liralık destekten yararlanarak süt üretim tesisi kurdu. Yıllık 430 ton üretim kapasitesine sahip tesiste süt üretimine başlayan Gökçe, hayvancılık faaliyetlerini sürdürüyor.

1 Hayvancılık yapmak için 10 yıl sonra köyüne döndü

Hayvancılık yapmak için 10 yıl sonra köyüne döndü

İstanbul'da serbest meslekle uğraşan 41 yaşındaki Yusuf Gökçe, hayvancılık yapmaya karar vererek 10 yıl önce memleketi Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Hacıağaç köyüne geldi.

Yaklaşık 2 yıl önce TKDK'ye sunduğu proje kabul edilen Gökçe, 18,2 milyon lira destek almaya hak kazandı.

2 9 dönümlük alanda tesis kurdu

9 dönümlük alanda tesis kurdu

Gökçe, 9 dönümlük alanda tesis kurdu. Tesiste bu ay itibarıyla 70 gebe simental ile faaliyete başlandı.

Süt ve damızlık buzağı yetiştirilecek tesis, yıllık 430 ton süt üretim kapasitesine sahip.

3 18,2 milyon liralık hibe desteği sağlandı

18,2 milyon liralık hibe desteği sağlandı

TKDK İl Koordinatörü Emre Akbıyık, TKDK tarafından uygulanan IPARD Programı kapsamında modern süt üretim çiftliği kurulduğunu söyledi.

Yatırıma TKDK tarafından 18,2 milyon lira hibe sağlandığını belirten Akbıyık, "Yıllık yaklaşık 430 ton süt üretim kapasitesine sahip tesis, hayvan refahı, gıda hijyeni, çevre sağlığı ve ilgili diğer alanlarda Avrupa Birliği standartlarını karşılayacak şekilde inşa edildi. 

Modern işletme bünyesinde ahır, gübre deposu, sağım ünitesi, makine garajı ve yem deposu bulunuyor. Proje kapsamında ayrıca 1500 metrekare kilitli parke taşı uygulaması ile kafes sistem çevre çiti imalatı gerçekleştirildi." dedi.

4 "Tesisimiz yaklaşık 33 milyon liraya mal oldu"

"Tesisimiz yaklaşık 33 milyon liraya mal oldu"

Devlet desteğiyle kurduğu tesiste üretime başladığını belirten Gökçe, "Bu ay itibarıyla hayvanlarımız geldi. 18 milyon lira TKDK'den destek aldık. Tesisimiz yaklaşık 33 milyon liraya mal oldu. 70 gebe simental hayvanla başladık. Hedefimiz, hayvanlarımızın doğumları tamamlandıktan sonra süt üretmek ve bölgeye damızlık hayvan yetiştirmek." dedi.

5 70 gebe simental hayvanla başlandı

70 gebe simental hayvanla başlandı

Gökçe, aldıkları düvelerin simental cinsi olduğunu ifade ederek, "Bölgemize uyumlu, soğuğa dayanıklı. Hem et hem süt için verimli olan kombine bir ırk. Onun için bu ırkı tercih ettik." diye konuştu.

6 "Üretsinler, korkmasınlar"

"Üretsinler, korkmasınlar"

Hayvancılık yapmak isteyenlere TKDK desteklerine başvurmalarını tavsiye eden Gökçe, şu açıklamalarda bulundu:

"Kimse 'Bana çıkmaz. Ben bunu yapamıyorum' demesin, başvursun. Bu hibeler çıkıyor. Gerçekten bu işi yapmak isteyenler korkmasınlar, cesaretli olsunlar. Projelerini yapsınlar, TKDK'ye gitsinler. Devletimiz yatırımcıların arkasında duruyor. Gençlere ve kadınlara da tabii ki daha fazla öncelik tanınıyor. Gençlere ve kadınlara cesaretli olup bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Üretsinler, korkmasınlar. Kimseye de aldırmasınlar, sevdikleri işi yapsınlar."
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