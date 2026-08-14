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  • İran Hürmüz yakınlarında ABD İHA'sını vurduğunu duyurdu

İran Hürmüz yakınlarında ABD İHA'sını vurduğunu duyurdu

İran, Hürmüz Boğazı yakınlarında hava sahasını ihlal eden ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran Hürmüz yakınlarında ABD İHA'sını vurduğunu duyurdu

Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasına göre, hava savunma unsurları tarafından yürütülen istihbarat ve takip faaliyetleri sonucu bir MQ-9 tipi İHA Hürmüzgan semalarında tespit edilerek vuruldu.

Söz konusu İHA'nın vurulduktan sonra düştüğü aktarıldı. Amerikan Washington Post gazetesi, dün yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan 45 tanesini kaybettiğini belirtmişti. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.

 

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