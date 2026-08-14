Konut fiyatlarında yeni tablo! Türkiye ortalaması 5,2 milyon TL’yi aştı: En pahalı iller belli oldu

Temmuz 2026 itibarıyla en fazla konut satışı yapılan 30 il içerisinde yıllık konut metrekare fiyat artışının en yüksek olduğu il yüzde 32,4 ile Ordu oldu.

Ordu'yu yüzde 28,7 ile Ankara, yüzde 28,5 ile Kocaeli, yüzde 27,1 ile Denizli ve yüzde 26,9 ile Elazığ takip etti.