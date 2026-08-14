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  • Tadilat yapan işçiler gördükleri karşısında şok yaşadı: Duvarı yıkınca servet buldular

Tadilat yapan işçiler gördükleri karşısında şok yaşadı: Duvarı yıkınca servet buldular

Belçika'nın Dendermonde kentinde tadilat sırasında bir binanın duvarına gizlenmiş yaklaşık 9 milyon avro değerinde altın bulundu.

Ekonomist
Ekonomist
Tadilat yapan işçiler gördükleri karşısında şok yaşadı: Duvarı yıkınca servet buldular

Belçika basınındaki haberlere göre, Flaman Bölgesi'nde yer alan Dendermonde'de sosyal yardım kuruluşu CAW'a ait eski binada tadilat yapan işçiler, bodrum katındaki duvarı sökerken içine gizlenmiş bir sandık buldu.

İnşaat şirketi De Brand çalışanlarının açtığı sandıkta, çok sayıda altın külçe ve sikke bulundu. Daha sonra bina sahibi CAW ve kolluk kuvvetleri bilgilendirildi. Olayın polise bildirilmesi üzerine el konulan altınlar güvenli bir yere götürüldü.

Doğu Flandre Savcılığı da altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını ve yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek üzere soruşturma başlattı. Yaklaşık 9 milyon avro değerindeki hazinenin nihai sahibinin kim olacağı henüz belirlenemedi. Olayın duyulmasının ardından bölgeye altın aramak isteyen çok sayıda kişi geldi.

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