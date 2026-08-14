Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Bir sonraki PPK toplantısının ne zaman yapılacağı merak edilirken, Ağustos ayında faiz kararı açıklanıp açıklanmayacağı da araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayında PPK toplantısı var mı? Faiz beklentileri ne yönde?
1 TCMB Ağustos ayında faiz kararı açıklayacak mı?
TCMB’nin toplantı takvimine göre, Ağustos ayında Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirilmeyecek.
2 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), bir sonraki toplantısını 10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirecek. Toplantıda alınacak faiz kararı ise saat 14.00'te kamuoyuna duyurulacak.
3 Merkez Bankası faiz kararı ne olmuştu?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), son toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmuştu.
4 Eylül ayı faiz kararına ilişkin beklentiler ne yönde?
Bugün açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde, reel sektör ve finans sektörü temsilcilerinin Eylül ayındaki PPK toplantısına yönelik politika faizi beklentisi yüzde 37 olarak kaydedildi.