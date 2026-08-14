Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Bir sonraki PPK toplantısının ne zaman yapılacağı merak edilirken, Ağustos ayında faiz kararı açıklanıp açıklanmayacağı da araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ağustos ayında PPK toplantısı var mı? Faiz beklentileri ne yönde?