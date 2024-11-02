ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde bu hafta en yüksek işlem hacmi 15,52135 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 12,70993 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Dayanıklı Tüketim sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,13693 yükselişle 8885 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 259,96 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 49,33648 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 43,43256 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100,27877 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 8961,63 ve 9038,25 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 8828,78 ve 8772,55 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,20479 baz puan azalarak yüzde 37,34481 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 40,85420 seviyesinde bulunuyor.



ARÇELİK



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 128,6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 121,00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 128,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 138,00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 121,00-117,00

Satım aralığı: 138,00-141,00

Yabancı Payı (%): 14,70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,72 puan azaldı.



BİM MAĞAZALAR



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 488,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 450,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 465 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 450,00-422,50

Satım aralığı: 465,00-515,00

Yabancı Payı (%): 48,17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,25 puan azaldı.



COCO COLA İÇECEK



SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 51,75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 50,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48,10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 53,03 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 50,50-45,00

Satım aralığı: 50,50-56,50

Yabancı Payı (%): 78,53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

13,26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12,19 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 12,93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13,65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 12,80-11,80

Satım aralığı: 13,00-14,20

Yabancı Payı (%): 14,45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.



EGE ENDÜSTRİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 10.600 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 10.937,5 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 11.580,00 seviyesine yönelebilir. 10.937,5 seviyesinin altında kapanışlarda 9.980,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 9.980,00-9.420,00

Satım aralığı: 11.580,00-10.320,00

Yabancı Payı (%): 9,25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.



EMLAK KONUT GMYO



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

10,38 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9,60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9,85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 9,60-8,85

Satım aralığı: 9,90-10,90

Yabancı Payı (%): 12,91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK

47 - 48,38 aralığında hareket eden hisse 47,94 seviyesinin altında kapanışlarda 47,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 47,94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 50,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 47,00-47,00Satım aralığı: 48,00-48,50Yabancı Payı (%): 16,10Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,27 puan azaldı.



FORD OTOSAN



GÜÇ KAYBEDİYOR

1016 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 945,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 974,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 945,00-930,00

Satım aralığı: 1.010,00-1.000,00

Yabancı Payı (%): 34,42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,35 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

174,2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 155,24 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 167,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 163,00-163,00

Satım aralığı: 175,00-180,00

Yabancı Payı (%): 52,22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,17 puan arttı.



KOZA ALTIN



DİRENÇTE ZORLANDI

19,95-21,12 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 20,3 seviyesinin altında kapanışlarda 19,90 seviyesine gerileyebilir. 21,53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21,53 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 19,90-18,20

Satım aralığı: 20,50-22,50

Yabancı Payı (%): 17,77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,30 puan azaldı.



KARDEMİR (D)



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 24,38 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 23,43 seviyesinde bulunurken ilk direnci 26,51 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 24,60-24,50

Satım aralığı: 25,25-26,25

Yabancı Payı (%): 12,71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,11 puan azaldı.



MİA TEKNOLOJİ

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 39,50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 47,25 seviyesindeki dirence yönelebilir. 43,94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 39,50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 39,50-38,75

Satım aralığı: 45,00-43,00

Yabancı Payı (%): 9,86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,12 puan arttı.



PEGASUS



GÜÇ KAYBEDİYOR

240,5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 211,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 228,8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 211,00-196,00

Satım aralığı: 230,00-234,00

Yabancı Payı (%): 21,53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,05 puan azaldı.



TAV HAVALİMANLARI



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 221,3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 233,4 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 246,75 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 225,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 225,00-218,00

Satım aralığı: 235,00-240,00

Yabancı Payı (%): 46,76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.



TÜRK TRAKTÖR



İZLENMELİ

713,5 - 740 aralığında hareket eden hisse 730 seviyesinin altında kapanışlarda 710,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 730 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 740,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 710,00-695,00

Satım aralığı: 740,00-715,00

Yabancı Payı (%): 21,16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,15 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 129,9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 119,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 122,1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 119,00-110,00

Satım aralığı: 126,00-138,00

Yabancı Payı (%): 12,04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,04 puan azaldı.



ZORLU ENERJİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4,25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4,17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4,10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4,17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4,22 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 4,10-4,00

Satım aralığı: 4,22-4,26

Yabancı Payı (%): 10,51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.