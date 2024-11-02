ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR
Endeks içerisinde bu hafta en yüksek işlem hacmi 15,52135 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 12,70993 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Dayanıklı Tüketim sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,13693 yükselişle 8885 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 259,96 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 49,33648 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 43,43256 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100,27877 seviyesinde olduğu görülüyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 8961,63 ve 9038,25 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 8828,78 ve 8772,55 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,20479 baz puan azalarak yüzde 37,34481 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 40,85420 seviyesinde bulunuyor.
ARÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 128,6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 121,00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 128,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 138,00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 121,00-117,00
Satım aralığı: 138,00-141,00
Yabancı Payı (%): 14,70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,72 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 488,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 450,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 465 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 450,00-422,50
Satım aralığı: 465,00-515,00
Yabancı Payı (%): 48,17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,25 puan azaldı.
COCO COLA İÇECEK
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 51,75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 50,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48,10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 53,03 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 50,50-45,00
Satım aralığı: 50,50-56,50
Yabancı Payı (%): 78,53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
13,26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12,19 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 12,93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13,65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 12,80-11,80
Satım aralığı: 13,00-14,20
Yabancı Payı (%): 14,45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.
EGE ENDÜSTRİ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 10.600 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 10.937,5 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 11.580,00 seviyesine yönelebilir. 10.937,5 seviyesinin altında kapanışlarda 9.980,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 9.980,00-9.420,00
Satım aralığı: 11.580,00-10.320,00
Yabancı Payı (%): 9,25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
10,38 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9,60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9,85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 10,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 9,60-8,85
Satım aralığı: 9,90-10,90
Yabancı Payı (%): 12,91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
İZLENMELİ
47 - 48,38 aralığında hareket eden hisse 47,94 seviyesinin altında kapanışlarda 47,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 47,94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 50,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 47,00-47,00
Satım aralığı: 48,00-48,50
Yabancı Payı (%): 16,10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,27 puan azaldı.
FORD OTOSAN
GÜÇ KAYBEDİYOR
1016 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 945,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 974,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 945,00-930,00
Satım aralığı: 1.010,00-1.000,00
Yabancı Payı (%): 34,42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,35 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
174,2 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 155,24 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 167,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 163,00-163,00
Satım aralığı: 175,00-180,00
Yabancı Payı (%): 52,22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,17 puan arttı.
KOZA ALTIN
DİRENÇTE ZORLANDI
19,95-21,12 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 20,3 seviyesinin altında kapanışlarda 19,90 seviyesine gerileyebilir. 21,53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21,53 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 19,90-18,20
Satım aralığı: 20,50-22,50
Yabancı Payı (%): 17,77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,30 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 24,38 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 23,43 seviyesinde bulunurken ilk direnci 26,51 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 24,60-24,50
Satım aralığı: 25,25-26,25
Yabancı Payı (%): 12,71
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,11 puan azaldı.
MİA TEKNOLOJİ
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 39,50 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 47,25 seviyesindeki dirence yönelebilir. 43,94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 39,50 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 39,50-38,75
Satım aralığı: 45,00-43,00
Yabancı Payı (%): 9,86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,12 puan arttı.
PEGASUS
GÜÇ KAYBEDİYOR
240,5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 211,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 228,8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 211,00-196,00
Satım aralığı: 230,00-234,00
Yabancı Payı (%): 21,53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,05 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 221,3 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 233,4 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 246,75 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 225,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 225,00-218,00
Satım aralığı: 235,00-240,00
Yabancı Payı (%): 46,76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.
TÜRK TRAKTÖR
İZLENMELİ
713,5 - 740 aralığında hareket eden hisse 730 seviyesinin altında kapanışlarda 710,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 730 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 740,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 710,00-695,00
Satım aralığı: 740,00-715,00
Yabancı Payı (%): 21,16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,15 puan arttı.
ÜLKER BİSKÜVİ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 129,9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 119,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 122,1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 119,00-110,00
Satım aralığı: 126,00-138,00
Yabancı Payı (%): 12,04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,04 puan azaldı.
ZORLU ENERJİ
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4,25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4,17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4,10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4,17 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4,22 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 4,10-4,00
Satım aralığı: 4,22-4,26
Yabancı Payı (%): 10,51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.