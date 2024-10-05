BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)

ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 11.69 ile Papilon Savunma ve yüzde 10.75 ile Oba Makarnacılık olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -18.78 ve yüzde -16.78 ile Karsan Otomotiv ve Emlak Konut GMYO hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 40.50 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 28.74 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 6.83 azalışla 9,109 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 267 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 82.44 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor RSI göstergesi 35.07 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 93.20 seviyesinde olduğu görülüyor.
CCI göstergesinin -177.73 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9,196 ve 9,282 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 8,937 ve 8,764 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.18 baz puan azalarak yüzde 38.02 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 37.26 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 54,35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48,50 seviyesine doğru gerileyebilir. 54,35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 58,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 48,50-43,75
Satım aralığı: 58,50-58,50
Yabancı Payı (%): 49,73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,83 puan azaldı.
ASELSAN
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
58,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 64,58 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 61,15 seviyesinin altına kayması halinde ise 58,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 58,00-55,50
Satım aralığı: 61,50-58,00
Yabancı Payı (%): 32,09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,28 puan azaldı.
ASTOR ENERJİ
DÜŞÜŞTE
79,35 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 71,75 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 71,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 78,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 68,00-65,50
Satım aralığı: 78,00-79,50
Yabancı Payı (%): 9,49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,57 puan azaldı.
COCO COLA İÇECEK
DÜŞÜŞTE
59,15 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 52,85 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 52,85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 59,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 49,00-48,75
Satım aralığı: 59,50-64,50
Yabancı Payı (%): 80,12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,46 puan arttı.
ENERJİSA ENERJİ
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 56,3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 52,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 58,80 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 52,50-51,50
Satım aralığı: 58,80-61,00
Yabancı Payı (%): 20,10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,22 puan arttı.
FORD OTOSAN
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 883 seviyesinin altındaki kapanışlarda 850,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 900,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 850,00-835,00
Satım aralığı: 900,00-915,00
Yabancı Payı (%): 35,85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,03 puan arttı.
KOCAER ÇELİK
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 36,7 seviyesinin altındaki kapanışlar, 35,25 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 36,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 39,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 35,25-34,00
Satım aralığı: 39,00-42,00
Yabancı Payı (%): 17,11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.
KONTROLMATİK TEKNOLOJİ
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 40,5 seviyesinin altındaki kapanışlar, 38,75 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 40,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43,75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 38,75-36,50
Satım aralığı: 43,75-48,50
Yabancı Payı (%): 9,87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,24 puan azaldı.
MİGROS TİCARET
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 439 seviyesinin altındaki kapanışlarda 405,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 480,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 405,00-390,00
Satım aralığı: 480,00-500,00
Yabancı Payı (%): 36,02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,74 puan azaldı.
ODAŞ ELEKTRİK
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 5,69 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5,23 seviyesine doğru gerileyebilir. 5,69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 5,23-5,13
Satım aralığı: 6,50-7,20
Yabancı Payı (%): 8,50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,57 puan azaldı.
PETKİM
DÜŞÜŞTE
22,96 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 20,04 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 20,04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 22,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 18,80-18,00
Satım aralığı: 22,50-22,80
Yabancı Payı (%): 10,74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,49 puan azaldı.
REEDER TEKNOLOJİ
DÜŞÜŞTE
26,54 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 22,72 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 22,72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 27,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 20,20-19,60
Satım aralığı: 27,00-31,25
Yabancı Payı (%): 9,94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,00 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 90,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 84,50 seviyesine doğru gerileyebilir. 90,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 94,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 84,50-76,00
Satım aralığı: 94,50-91,50
Yabancı Payı (%): 42,34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,73 puan azaldı.
TURKCELL
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 84,35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 73,00 seviyesine doğru gerileyebilir. 84,35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 93,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 73,00-67,00
Satım aralığı: 93,50-98,00
Yabancı Payı (%): 59,56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,13 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 46,6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 43,00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 46,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 50,00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 43,00-37,25
Satım aralığı: 50,00-46,50
Yabancı Payı (%): 24,66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,09 puan arttı.
TÜPRAŞ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 158,4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 145,71 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 154,5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 153,00-152,00
Satım aralığı: 156,00-155,00
Yabancı Payı (%): 27,04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,14 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
21,90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 24,68 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 23,1 seviyesinin altına kayması halinde ise 21,90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 21,90-20,60
Satım aralığı: 23,50-24,60
Yabancı Payı (%): 1,49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.