BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)

ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 11.69 ile Papilon Savunma ve yüzde 10.75 ile Oba Makarnacılık olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -18.78 ve yüzde -16.78 ile Karsan Otomotiv ve Emlak Konut GMYO hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 40.50 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 28.74 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 6.83 azalışla 9,109 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 267 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 82.44 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor RSI göstergesi 35.07 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 93.20 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin -177.73 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9,196 ve 9,282 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 8,937 ve 8,764 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.18 baz puan azalarak yüzde 38.02 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 37.26 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 54,35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48,50 seviyesine doğru gerileyebilir. 54,35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 58,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 48,50-43,75

Satım aralığı: 58,50-58,50

Yabancı Payı (%): 49,73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,83 puan azaldı.



ASELSAN



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

58,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 64,58 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 61,15 seviyesinin altına kayması halinde ise 58,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 58,00-55,50

Satım aralığı: 61,50-58,00

Yabancı Payı (%): 32,09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,28 puan azaldı.



ASTOR ENERJİ



DÜŞÜŞTE

79,35 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 71,75 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 71,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 78,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 68,00-65,50

Satım aralığı: 78,00-79,50

Yabancı Payı (%): 9,49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,57 puan azaldı.



COCO COLA İÇECEK

59,15 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 52,85 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 52,85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 59,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 49,00-48,75Satım aralığı: 59,50-64,50Yabancı Payı (%): 80,12Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,46 puan arttı.



ENERJİSA ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 56,3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 52,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 58,80 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 52,50-51,50

Satım aralığı: 58,80-61,00

Yabancı Payı (%): 20,10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,22 puan arttı.



FORD OTOSAN



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 883 seviyesinin altındaki kapanışlarda 850,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 900,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 850,00-835,00

Satım aralığı: 900,00-915,00

Yabancı Payı (%): 35,85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,03 puan arttı.



KOCAER ÇELİK

Hissede 36,7 seviyesinin altındaki kapanışlar, 35,25 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 36,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 39,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 35,25-34,00Satım aralığı: 39,00-42,00Yabancı Payı (%): 17,11Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 40,5 seviyesinin altındaki kapanışlar, 38,75 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 40,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43,75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 38,75-36,50

Satım aralığı: 43,75-48,50

Yabancı Payı (%): 9,87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,24 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 439 seviyesinin altındaki kapanışlarda 405,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 480,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 405,00-390,00

Satım aralığı: 480,00-500,00

Yabancı Payı (%): 36,02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,74 puan azaldı.



ODAŞ ELEKTRİK



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 5,69 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5,23 seviyesine doğru gerileyebilir. 5,69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 5,23-5,13

Satım aralığı: 6,50-7,20

Yabancı Payı (%): 8,50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,57 puan azaldı.



PETKİM



DÜŞÜŞTE

22,96 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 20,04 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 20,04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 22,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 18,80-18,00

Satım aralığı: 22,50-22,80

Yabancı Payı (%): 10,74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,49 puan azaldı.



REEDER TEKNOLOJİ



DÜŞÜŞTE

26,54 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 22,72 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 22,72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 27,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20,20-19,60

Satım aralığı: 27,00-31,25

Yabancı Payı (%): 9,94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,00 puan arttı.



SABANCI HOLDİNG



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 90,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 84,50 seviyesine doğru gerileyebilir. 90,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 94,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 84,50-76,00

Satım aralığı: 94,50-91,50

Yabancı Payı (%): 42,34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,73 puan azaldı.



TURKCELL



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 84,35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 73,00 seviyesine doğru gerileyebilir. 84,35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 93,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 73,00-67,00

Satım aralığı: 93,50-98,00

Yabancı Payı (%): 59,56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,13 puan azaldı.



TÜRK TELEKOM



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 46,6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 43,00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 46,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 50,00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 43,00-37,25

Satım aralığı: 50,00-46,50

Yabancı Payı (%): 24,66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,09 puan arttı.



TÜPRAŞ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 158,4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 145,71 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 154,5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 153,00-152,00

Satım aralığı: 156,00-155,00

Yabancı Payı (%): 27,04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,14 puan arttı.



VAKIFLAR BANKASI



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

21,90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 24,68 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 23,1 seviyesinin altına kayması halinde ise 21,90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 21,90-20,60

Satım aralığı: 23,50-24,60

Yabancı Payı (%): 1,49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.