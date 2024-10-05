ARA
DOLAR
34,26
0,30%
DOLAR
EURO
37,66
-0,47%
EURO
GRAM ALTIN
2922,54
0,21%
GRAM ALTIN
BIST 100
9109,34
2,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Endekste volatiltenin yüksek olduğu bir hafta yaşandı.

05 Ekim 2024 | 09:14
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)

ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 11.69 ile Papilon Savunma ve yüzde 10.75 ile Oba Makarnacılık olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -18.78 ve yüzde -16.78 ile Karsan Otomotiv ve Emlak Konut GMYO hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 40.50 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 28.74 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Holding sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 6.83 azalışla 9,109 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 267 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 82.44 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor RSI göstergesi 35.07 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 93.20 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin -177.73 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 9,196 ve 9,282 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 8,937 ve 8,764 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.18 baz puan azalarak yüzde 38.02 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 37.26 seviyesinde bulunuyor.


AKBANK


PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 54,35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48,50 seviyesine doğru gerileyebilir. 54,35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 58,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 48,50-43,75
Satım aralığı: 58,50-58,50
Yabancı Payı (%): 49,73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,83 puan azaldı.


ASELSAN


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
58,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 64,58 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 61,15 seviyesinin altına kayması halinde ise 58,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 58,00-55,50
Satım aralığı: 61,50-58,00
Yabancı Payı (%): 32,09
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,28 puan azaldı.


ASTOR ENERJİ


DÜŞÜŞTE
79,35 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 71,75 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 71,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 78,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 68,00-65,50
Satım aralığı: 78,00-79,50
Yabancı Payı (%): 9,49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,57 puan azaldı.


COCO COLA İÇECEK


DÜŞÜŞTE
59,15 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 52,85 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 52,85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 59,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 49,00-48,75
Satım aralığı: 59,50-64,50
Yabancı Payı (%): 80,12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,46 puan arttı.


ENERJİSA ENERJİ


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 56,3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 52,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 58,80 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 52,50-51,50
Satım aralığı: 58,80-61,00
Yabancı Payı (%): 20,10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,22 puan arttı.


FORD OTOSAN


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 883 seviyesinin altındaki kapanışlarda 850,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 900,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 850,00-835,00
Satım aralığı: 900,00-915,00
Yabancı Payı (%): 35,85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,03 puan arttı.


KOCAER ÇELİK


TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 36,7 seviyesinin altındaki kapanışlar, 35,25 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 36,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 39,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 35,25-34,00
Satım aralığı: 39,00-42,00
Yabancı Payı (%): 17,11 
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.


KONTROLMATİK TEKNOLOJİ


TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 40,5 seviyesinin altındaki kapanışlar, 38,75 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 40,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43,75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 38,75-36,50
Satım aralığı: 43,75-48,50
Yabancı Payı (%): 9,87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,24 puan azaldı.


MİGROS TİCARET


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 439 seviyesinin altındaki kapanışlarda 405,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 480,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 405,00-390,00
Satım aralığı: 480,00-500,00
Yabancı Payı (%): 36,02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,74 puan azaldı.


ODAŞ ELEKTRİK


PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 5,69 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5,23 seviyesine doğru gerileyebilir. 5,69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 5,23-5,13
Satım aralığı: 6,50-7,20
Yabancı Payı (%): 8,50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,57 puan azaldı.


PETKİM


DÜŞÜŞTE
22,96 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 20,04 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 20,04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 22,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 18,80-18,00
Satım aralığı: 22,50-22,80
Yabancı Payı (%): 10,74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,49 puan azaldı.


REEDER TEKNOLOJİ


DÜŞÜŞTE
26,54 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 22,72 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 22,72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 27,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 20,20-19,60
Satım aralığı: 27,00-31,25
Yabancı Payı (%): 9,94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,00 puan arttı.


SABANCI HOLDİNG


PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 90,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 84,50 seviyesine doğru gerileyebilir. 90,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 94,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 84,50-76,00
Satım aralığı: 94,50-91,50
Yabancı Payı (%): 42,34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,73 puan azaldı.


TURKCELL


PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 84,35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 73,00 seviyesine doğru gerileyebilir. 84,35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 93,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 73,00-67,00
Satım aralığı: 93,50-98,00
Yabancı Payı (%): 59,56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,13 puan azaldı.


TÜRK TELEKOM


GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 46,6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 43,00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 46,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 50,00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 43,00-37,25
Satım aralığı: 50,00-46,50
Yabancı Payı (%): 24,66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,09 puan arttı.


TÜPRAŞ


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 158,4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 145,71 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 154,5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 153,00-152,00
Satım aralığı: 156,00-155,00
Yabancı Payı (%): 27,04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,14 puan arttı.


VAKIFLAR BANKASI


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
21,90 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 24,68 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 23,1 seviyesinin altına kayması halinde ise 21,90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 21,90-20,60
Satım aralığı: 23,50-24,60
Yabancı Payı (%): 1,49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2922,54 0,21%
  • ALTIN ONS 2653,5 -0,09%
  • BIST 100 9109,34 2,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,716 1,207%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35785 0,17263%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 95 0,3963%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2571 0,3013%
  • EURO/DOLAR 1,0978 -0,4814%
  • EURO/TURK LIRASI 37,659 -0,4742%
  • STERLIN/DOLAR 1,3125 -0,00838%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (30 Eylül-4 Ekim 2024)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (4 Ekim)
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 2 şirket
KARDEMİR'den rekor açıklaması
Borsa, altın, fon, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada derin kayıp
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
Migros toplam mağaza sayısını açıkladı
Yabancılar hisse aldı, tahvil sattı
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Spor kulüplerinin ilk yarı performansları: Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (30 Eylül-4 Ekim 2024)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (05.10.2024)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (4 Ekim)
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 2 şirket
KARDEMİR'den rekor açıklaması
Borsa, altın, fon, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada derin kayıp
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
3 Ekim borsada gün sonu rakamları
Türk Hava Yolları'ndan (THYAO) geri alım açıklaması
Migros toplam mağaza sayısını açıkladı
Yabancılar hisse aldı, tahvil sattı
Enflasyon muhasebesi bilançoları nasıl etkiliyor?
Spor kulüplerinin ilk yarı performansları: Fenerbahçe hisseleri bu yıl uçuşta
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL