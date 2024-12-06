BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.12.2024)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 44,08849 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 39,26801 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Gayrimenkul Yat. Ort. sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3,06927 yükselişle 9935,96 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 286,44 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 88,47410 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor.RSI göstergesi 69,84132 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 107,61473 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 134,22214 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 9868,45 ve 9800,94 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9.984,49 ve 10.033,02 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,277 baz puan azalarak yüzde 36,98030 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 39,76500 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 59,4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 63,45 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 67,50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 57,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 57,00-54,50

Satım aralığı: 67,50-66,50

Yabancı Payı (%): 47,47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.



ASELSAN



İZLENMELİ

69 - 71,8 aralığında hareket eden hisse 71 seviyesinin altında kapanışlarda 68,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 72,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 68,00-62,50

Satım aralığı: 72,50-76,50

Yabancı Payı (%): 30,14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,30 puan azaldı.



EENERJİSA ENERJİ



İZLENMELİ

61 - 63,55 aralığında hareket eden hisse 62,65 seviyesinin altında kapanışlarda 59,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 62,65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 64,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 59,50-57,00

Satım aralığı: 64,50-65,00

Yabancı Payı (%): 17,73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,05 puan arttı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 25,06 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 26,25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 25,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 25,25-24,70

Satım aralığı: 26,25-26,25

Yabancı Payı (%): 15,99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,31 puan azaldı.



FORD OTOSAN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 954 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.015,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 955,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 955,00-950,00

Satım aralığı: 1.015,00-1.040,00

Yabancı Payı (%): 33,84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,65 puan azaldı.



HEKTAŞ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

3,74 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4,66 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4,25 seviyesinin altına kayması halinde ise 3,74 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 3,74-3,32

Satım aralığı: 4,66-3,76

Yabancı Payı (%): 11,43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.



KOCAER ÇELİK



İZLENMELİ

13,86 - 14,79 aralığında hareket eden hisse 14,4 seviyesinin altında kapanışlarda 13,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 15,10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13,50-13,00

Satım aralığı: 15,10-15,00

Yabancı Payı (%): 17,24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,06 puan arttı.



KOÇ HOLDİNG



DİRENÇTE ZORLANDI

193-207,8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 198,3 seviyesinin altında kapanışlarda 189,00 seviyesine gerileyebilir. 206,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 206,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 189,00-181,00

Satım aralığı: 206,00-208,00

Yabancı Payı (%): 51,22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,69 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 470,75 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 472,50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 540,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 472,50-442,50

Satım aralığı: 515,00-535,00

Yabancı Payı (%): 26,36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,64 puan azaldı.



ODAŞ ELEKTRİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 6,05 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 5,98 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6,77 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 6,28-6,00

Satım aralığı: 6,45-6,75

Yabancı Payı (%): 7,14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,09 puan arttı.



SABANCI HOLDİN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 88,6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 97,50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 88,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 88,00-87,50

Satım aralığı: 97,50-94,00

Yabancı Payı (%): 37,86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,46 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 39,98 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 43,58 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 40,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 40,50-40,00

Satım aralığı: 41,50-41,75

Yabancı Payı (%): 14,78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,28 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 40,44 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 43,12 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 46,20 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 40,25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 40,25-39,00

Satım aralığı: 44,00-41,75

Yabancı Payı (%): 33,27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,30 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 194,5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 219,45 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 199,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 199,00-196,00

Satım aralığı: 209,00-208,00

Yabancı Payı (%): 25,05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,09 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 45,36 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 49,35 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 43,81 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 46,00-45,25

Satım aralığı: 47,00-46,25

Yabancı Payı (%): 20,69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,48 puan azaldı.



TÜPRAŞ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 145,8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 159,60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 146,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 146,00-143,00

Satım aralığı: 152,00-147,00

Yabancı Payı (%): 24,68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,21 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



İZLENMELİ

22,96 - 24,08 aralığında hareket eden hisse 23,46 seviyesinin altında kapanışlarda 23,10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23,46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 24,68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 23,10-22,30

Satım aralığı: 23,50-24,70

Yabancı Payı (%): 0,84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.