BIST 100 hisselerinin teknik analizi (08.07.2024)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 51,99222 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 47,72508 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,79432 yükselişle 10.872,56 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 334,61 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 85,90008 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 61,01282 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104,62543 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin 121,91680 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 10739,07 ve 10605,58 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10950,73 ve 11028,9 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,08124 baz puan artarak yüzde 38,24536 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 35,58960 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES

YÜKSELİŞTE

263,75 seviyesinden başlayan hisee yükseliş seyrinde. 263,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 296,63 seviyesine yönelebilir. 263,75 seviyesinin altına sarkmalarda ise 228,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 228,00-207,00

Satım aralığı: 282,50-290,00

Yabancı Payı (%): 52,52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,80 puan azaldı.



ALARKO HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 101,5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 109,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 101,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 101,00-101,00

Satım aralığı: 109,00-114,00

Yabancı Payı (%): 14,82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,40 puan azaldı.



DOĞUŞ OTOMOTİV

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 275,25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 260,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 266,25 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 260,00-249,00

Satım aralığı: 270,00-287,50

Yabancı Payı (%): 16,02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4,95 puan azaldı.



EGE ENDÜSTRİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 11.660 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 13.130,25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 12.090,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 12.090,00-11.550,00

Satım aralığı: 12.505,00-13.845,00

Yabancı Payı (%): 10,20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,06 puan azaldı.



ENERJİSA ENERJİ

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 69,05 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 66,9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 62,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 66,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 70,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 62,50-60,00

Satım aralığı: 70,00-64,00

Yabancı Payı (%): 19,97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,25 puan azaldı.



GARANTİ BANKASI

İZLENMELİ

107,7 - 121 aralığında hareket eden hisse 119 seviyesinin altında kapanışlarda 108,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 119 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 125,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 108,00-97,50

Satım aralığı: 125,00-132,00

Yabancı Payı (%): 9,43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.



GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 47,28 seviyesinin altındaki kapanışlar, 43,75 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 47,28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 52,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 43,75-39,75

Satım aralığı: 52,50-62,50

Yabancı Payı (%): 11,02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,12 puan azaldı.



T. HALK BANKASI

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

19,49 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 18,20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 18,65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19,43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 18,20-17,70

Satım aralığı: 18,50-19,50

Yabancı Payı (%): 0,83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.



HEKTAŞ

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 11,85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11,10 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 11,85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 13,10 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11,10-10,60

Satım aralığı: 13,10-14,50

Yabancı Payı (%): 13,32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.



İŞ BANKASI (C)

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 16,63 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 16,42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15,60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16,42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16,80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 15,60-15,00

Satım aralığı: 16,00-17,50

Yabancı Payı (%): 37,08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,51 puan azaldı.



KOZA ALTIN

GÜÇ KAYBEDİYOR

22,06 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 20,30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 20,78 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20,30-20,10

Satım aralığı: 21,10-21,80

Yabancı Payı (%): 15,70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,55 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 60,55 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 68,15 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 74,03 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 61,50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 61,50-61,50

Satım aralığı: 70,50-68,00

Yabancı Payı (%): 2,78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,04 puan arttı.



SASA POLYESTER

DİRENÇTE ZORLANDI

41,1-45,22 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 44,1 seviyesinin altında kapanışlarda 42,75 seviyesine gerileyebilir. 46,73 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 46,73 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 42,75-42,00

Satım aralığı: 44,50-44,75

Yabancı Payı (%): 9,40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,04 puan azaldı.



ŞİŞE CAM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 47,76 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 51,3 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 54,60 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 48,50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48,50-47,25

Satım aralığı: 52,00-50,00

Yabancı Payı (%): 17,55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.



ŞOK MARKETLER TİCARET

DİRENÇTE ZORLANDI

58,7-62,65 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 60,7 seviyesinin altında kapanışlarda 60,00 seviyesine gerileyebilir. 63,53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 63,53 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 60,00-60,00

Satım aralığı: 60,50-60,50

Yabancı Payı (%): 35,31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,74 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 330,75 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 372,50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 317,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 317,50-297,50

Satım aralığı: 372,50-372,50

Yabancı Payı (%): 30,72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,24 puan azaldı.



TÜRK TRAKTÖR

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

941,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 910,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 925 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 976,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 910,00-895,00

Satım aralığı: 930,00-955,00

Yabancı Payı (%): 29,31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,51 puan azaldı.