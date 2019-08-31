BIST 100 hisselerinin teknik analizi (1.9.2019)
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ENDEKS YATAY SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR
Endeksin dar bir bant içerisinde sakin bir seyir izlediğini gözlüyoruz. Geçtiğimiz haftanın en çok kazandıran hisseleri yüzde 53.13 ile Adese Alışveriş Ticaret ve yüzde 21.69 ile Fenerbahçe Futbol olurken, endekste görece volatilitenin düşük olduğu bir dönem yaşanıyor.
Yine işlem hacmi haftalık bazda en çok artan hisselerin Adese Alışveriş Ticaret ve Fenerbahçe Futbol oldukları görülmekte. Endeksin yükselişinde Perakende Ticaret sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.39 yükselişle 96,718 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 16,677 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 6.43 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.
Bollinger orta banda doğru hareketlendiği gözleniyor. RSI göstergesi 45.96 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.49 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 95,915 ve 95,111 destek seviyeleri olarak takip edilecek.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 97,389 ve 98,060 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.4 baz puan azalarak yüzde 63.70 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 16.38 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 6.72 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.13 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.68 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.68-6.43
Satım aralığı: 7.13-7.15
Yabancı Payı (%) : 61.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.
ARÇELİK
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
17.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 17.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.90-15.60
Satım aralığı: 17.30-18.60
Yabancı Payı (%) : 66.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.
ASELSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 17.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 17.60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 19.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.60-17.10
Satım aralığı: 19.20-20.50
Yabancı Payı (%) : 26.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
SIKIŞMA YAŞIYOR
Haftayı primsiz tamamladı. 1.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.29 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.35 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.29-1.22
Satım aralığı: 1.35-1.41
Yabancı Payı (%) : 42.31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.51 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
6.08 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 6.65 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 6.41 seviyesinin altına kayması halinde ise 6.08 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.08-5.90
Satım aralığı: 6.65-7.20
Yabancı Payı (%) : 42.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.47 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 5.34 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.68 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.35-5.25
Satım aralığı: 5.68-5.95
Yabancı Payı (%) : 56.82
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.43 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17.88 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17.49 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.10-16.80
Satım aralığı: 17.80-17.90
Yabancı Payı (%) : 79.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
PEGASUS
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
58.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 83.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 70.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 58.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 58.50-50.00
Satım aralığı: 83.50-85.50
Yabancı Payı (%) : 54.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.59 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 8.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 8.40 seviyesinde bulunurken ilk direnci 9.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.40-7.95
Satım aralığı: 9.00-9.20
Yabancı Payı (%) : 70.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 4.14 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 4.16 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.16-3.98
Satım aralığı: 4.40-4.78
Yabancı Payı (%) : 41.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.
T.S.K.B.
DİRENÇTE ZORLANDI
0.83-0.86 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 0.84 seviyesinin altında kapanışlarda 0.83 seviyesine gerileyebilir. 0.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 0.89 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.83-0.81
Satım aralığı: 0.85-0.88
Yabancı Payı (%) : 32.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 22.62 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 24.40 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 22.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 22.70-22.60
Satım aralığı: 24.40-24.90
Yabancı Payı (%) : 73.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 21.92 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 20.72 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 21.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 19.90-18.80
Satım aralığı: 21.90-24.10
Yabancı Payı (%) : 72.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 18.04 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17.67 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.67 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.80-16.50
Satım aralığı: 18.50-18.90
Yabancı Payı (%) : 75.13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.63 puan azaldı.
TURKCELL
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
12.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 13.80 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 12.93 seviyesinin altına kayması halinde ise 11.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.90-11.30
Satım aralığı: 14.50-16.60
Yabancı Payı (%) : 85.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 11.72 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 10.80-10.70
Satım aralığı: 11.70-12.40
Yabancı Payı (%) : 36.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.25-5.23
Satım aralığı: 5.35-5.38
Yabancı Payı (%) : 62.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.55 puan azaldı.
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