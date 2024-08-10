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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.08.2024)

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 22,95279 ile Katılımevim Tas. Fin. ve yüzde 4,73373 ile Batı Çimento olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -15,96639 ve yüzde -12,69231 ile Kontrolmatik Teknoloji ve Yapı ve Kredi Bank. hisseleri oldu.

10 Ağustos 2024 | 10:06
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (10.08.2024)

ENDEKSTE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 48,47553 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 29,00589 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Banka ve Banka sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 5,40499 azalışla 9.907,38 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 296,21 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 82,89803 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. RSI göstergesi 31,97690 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 90,13617 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -129,09970 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir.


Yukarı yönlü hareketlerde 10.095,23 ve 10283,07 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9.813,46 ve 9.719,53 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,40829 baz puan azalarak yüzde 37,92257 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 39,71340 seviyesinde bulunuyor.


ARÇELİK


SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 161,3 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 142,00 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 169,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 142,00-134,00
Satım aralığı: 169,00-171,00
Yabancı Payı (%): 16,49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,26 puan arttı.


BORUSAN BORU SANAYİ


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 390 seviyesinin altındaki kapanışlarda 365,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 430,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 365,00-360,00
Satım aralığı: 430,00-452,50
Yabancı Payı (%): 7,62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,25 puan arttı.


DOĞAN HOLDİNG


GÜÇ KAYBEDİYOR
16,88 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 15,70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 16,19 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 15,70-15,40
Satım aralığı: 16,80-16,80
Yabancı Payı (%): 15,73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,39 puan arttı.


EMLAK KONUT GMYO


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 11,39 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 10,20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 10,75 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 10,20-10,10
Satım aralığı: 11,50-11,90
Yabancı Payı (%): 15,52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,93 puan arttı.


ENERJİSA ENERJİ


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 63,6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 59,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 67,50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 59,50-55,00
Satım aralığı: 67,50-66,00
Yabancı Payı (%): 19,36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,48 puan azaldı.


EREĞLİ DEMİR ÇELİK


GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 50,6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 47,75 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 50,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 55,00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 47,75-43,25
Satım aralığı: 55,00-52,50
Yabancı Payı (%): 17,32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,30 puan azaldı.


EUROPOWER ENERJİ


DÜŞÜŞTE
96,35 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 90,1 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 90,1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 97,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 84,00-83,00
Satım aralığı: 97,50-102,00
Yabancı Payı (%): 8,86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,52 puan azaldı.


FORD OTOSAN


GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 869 seviyesinin altındaki kapanışlarda 800,00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 869 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 985,00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 800,00-780,00
Satım aralığı: 985,00-1.040,00
Yabancı Payı (%): 37,26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,40 puan azaldı.


GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ


DÜŞÜŞTE
48,04 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 45,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 45,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 48,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 43,00-42,75
Satım aralığı: 48,50-51,00
Yabancı Payı (%): 7,37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,16 puan azaldı.


KOZA ALTIN


DİRENÇTE ZORLANDI
21,96-24,82 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 23,96 seviyesinin altında kapanışlarda 23,30 seviyesine gerileyebilir. 24,30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 24,30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 23,30-22,10
Satım aralığı: 24,30-25,25
Yabancı Payı (%): 19,33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,57 puan arttı.


KARDEMİR (D)


DÜŞÜŞTE
28,88 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 26,92 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 26,92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 29,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 24,90-23,20
Satım aralığı: 29,75-30,00
Yabancı Payı (%): 14,95
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,13 puan arttı.


PETKİM


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 22,02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20,30 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 23,70 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 20,30-18,30
Satım aralığı: 23,70-23,20
Yabancı Payı (%): 11,20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,14 puan arttı.


ŞİŞE CAM


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 43,4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 40,75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 47,25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 40,75-39,25
Satım aralığı: 47,25-48,50
Yabancı Payı (%): 16,69Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,21 puan azaldı.


TAV HAVALİMANLARI


TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 243,7 seviyesinin altındaki kapanışlar, 229,00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 243,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 267,50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 229,00-204,00
Satım aralığı: 267,50-252,50
Yabancı Payı (%): 45,94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,08 puan arttı.


TÜRK TELEKOM


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 52 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 50,1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 49,75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50,1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 52,50 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 49,75-49,25
Satım aralığı: 50,00-51,00
Yabancı Payı (%): 20,92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,06 puan arttı.


ÜLKER BİSKÜVİ


DİRENÇTE ZORLANDI
158,9-174,7 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 169,9 seviyesinin altında kapanışlarda 165,00 seviyesine gerileyebilir. 172,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 172,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 165,00-165,00
Satım aralığı: 172,00-176,00
Yabancı Payı (%): 13,91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,70 puan arttı.


ZORLU ENERJİ


DÜŞÜŞTE
5,16 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 4,97 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 4,97 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 5,43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 4,68-4,44
Satım aralığı: 5,43-5,48
Yabancı Payı (%): 8,52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,43 puan arttı.

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Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 5 şirket
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