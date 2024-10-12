BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.10.2024)

ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 29.64 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 28.28 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.74 yükselişle 8,964 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 262 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 67.30 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor.RSI göstergesi 33.92 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 89.38 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 9,106 ve 9,247 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 8,893 ve 8,823 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.22 baz puan azalarak yüzde 37.80 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 39.58 seviyesinde bulunuyor.



ARÇELİK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 134,1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 149,10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 139,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 139,00-138,00

Satım aralığı: 142,00-145,00

Yabancı Payı (%): 16,79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,84 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 492 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 417,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 464,25 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 417,50-387,50

Satım aralığı: 525,00-540,00

Yabancı Payı (%): 49,37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,24 puan arttı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 415,25 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 475,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 390,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 390,00-347,50

Satım aralığı: 475,00-467,50

Yabancı Payı (%): 8,25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,35 puan arttı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



İZLENMELİ

207,7 - 218,8 aralığında hareket eden hisse 212,1 seviyesinin altında kapanışlarda 207,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 212,1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 217,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 207,00-206,00

Satım aralığı: 217,00-221,00

Yabancı Payı (%): 15,15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.



DOĞAN HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 13,97 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 12,30 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 13,14 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 12,30-12,10

Satım aralığı: 14,30-15,10

Yabancı Payı (%): 14,79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.



EGE ENDÜSTRİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

10155 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 8.875,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 9.470 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 8.875,00-8.420,00

Satım aralığı: 10.445,00-10.575,00

Yabancı Payı (%): 10,16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,24 puan azaldı.



EMLAK KONUT GMYO



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

10,24 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8,85 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9,85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11,10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 8,85-8,15

Satım aralığı: 11,10-11,30

Yabancı Payı (%): 13,61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,21 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 47,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 45,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 49,75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 45,00-41,00

Satım aralığı: 49,75-47,75

Yabancı Payı (%): 17,01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,32 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 171,7 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 175,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 190,05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 175,00-175,00

Satım aralığı: 181,00-185,00

Yabancı Payı (%): 53,41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.



KOZA ALTIN



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 20,94 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 18,10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 19,88 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 18,10-17,30

Satım aralığı: 22,60-23,70

Yabancı Payı (%): 18,63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,58 puan azaldı.



KARDEMİR (D)



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 26,58 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 25,64 seviyesinin altındaki kapanışlarda 24,05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 25,64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 26,78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 25,25-24,90

Satım aralığı: 25,50-26,00

Yabancı Payı (%): 14,29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,57 puan azaldı.



MİA TEKNOLOJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

42,28 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 36,75 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 39,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 42,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 36,75-35,25

Satım aralığı: 42,50-47,00

Yabancı Payı (%): 10,04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,14 puan arttı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 43,78 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 48,04 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 45,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 45,25-41,00

Satım aralığı: 45,75-51,00

Yabancı Payı (%): 35,28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,44 puan arttı.



TAV HAVALİMANLARI



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 219,4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 205,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 243,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 205,00-195,00

Satım aralığı: 243,00-246,00

Yabancı Payı (%): 47,97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,34 puan arttı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DİRENÇTE ZORLANDI

184,7-201,8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 193,4 seviyesinin altında kapanışlarda 179,00 seviyesine gerileyebilir. 210,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 210,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 179,00-178,00

Satım aralığı: 210,00-226,00

Yabancı Payı (%): 32,53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,63 puan arttı.



TÜRK TRAKTÖR



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 673,5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 710,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 660,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 660,00-645,00

Satım aralığı: 710,00-715,00

Yabancı Payı (%): 24,14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,16 puan arttı.



ZORLU ENERJİ

İZLENMELİ

3,94 - 4,15 aralığında hareket eden hisse 4,04 seviyesinin altında kapanışlarda 3,84 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4,04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4,20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3,84-3,76

Satım aralığı: 4,20-4,50

Yabancı Payı (%): 9,29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,44 puan arttı.