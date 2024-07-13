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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (13.07.2024)

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 21,95301 ile Agrotech Teknoloji ve yüzde 21,77068 ile Gübre Fabrika olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -10,95541 ve yüzde -6,28743 ile Peker GMYO ve Tofaş Oto. Fab. hisseleri oldu.

13 Temmuz 2024 | 10:02
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (13.07.2024)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 43,49695 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 36,62399 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Gübre ve Zirai Ürünler sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,96346 yükselişle 11.064,85 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 336,86 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 89,74701 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 64,15270 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105,51317 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 141,94894 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 11.002,12 ve 10.939,38 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11.120,57 ve 11.176,28 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,01467 baz puan azalarak yüzde 38,44369 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 36,94380 seviyesinde bulunuyor.      


AKBANK


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
68,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 64,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 66,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 68,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 64,50-63,00
Satım aralığı: 68,00-68,00
Yabancı Payı (%): 54,21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,63 puan azaldı.


ASELSAN


ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 60,5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 63,8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 66,50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 60,50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 60,50-57,50
Satım aralığı: 66,50-60,50
Yabancı Payı (%): 32,37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,83 puan arttı.


ASTOR ENERJİ


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
87,62 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 98,70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 94,5 seviyesinin altına kayması halinde ise 87,62 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 92,00-89,50
Satım aralığı: 94,00-99,00
Yabancı Payı (%): 17,52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,21 puan azaldı.


BİM MAĞAZAR


DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 543 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 550,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 609,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 550,00-497,50
Satım aralığı: 580,00-640,00
Yabancı Payı (%): 47,49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.


ENKA İNŞAAT


İZLENMELİ
40 - 42,4 aralığında hareket eden hisse 42,14 seviyesinin altında kapanışlarda 40,25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 42,14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 43,31 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 40,25-39,75
Satım aralığı: 41,25-43,50
Yabancı Payı (%): 27,00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,04 puan azaldı.


EREĞLİ DEMİR ÇELİK


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 56,2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 55,25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 53,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 55,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 57,00 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 53,00-49,25
Satım aralığı: 57,00-59,00
Yabancı Payı (%): 18,57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,52 puan azaldı.


KOÇ HOLDİNG


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 232,7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 230 seviyesinin altındaki kapanışlarda 224,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 230 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 234,00 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 224,00-222,00
Satım aralığı: 234,00-232,00
Yabancı Payı (%): 57,20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,06 puan azaldı.


KONTROLMATİK TEKNOLOJİ


ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 165,2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 175,1 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 183,75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 161,90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 170,00-149,00
Satım aralığı: 175,00-199,00
Yabancı Payı (%): 13,38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,44 puan arttı.


MIA TEKNOLOJİ


İZLENMELİ
53,75 - 59,95 aralığında hareket eden hisse 58,1 seviyesinin altında kapanışlarda 55,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 58,1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 61,95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 55,50-54,50
Satım aralığı: 59,00-60,50
Yabancı Payı (%): 9,40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.


PETKİM


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 22,7 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 24,90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 22,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 22,00-21,30
Satım aralığı: 24,90-24,40
Yabancı Payı (%): 13,06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,80 puan arttı.


PEGASUS


ALICILAR GÜÇLÜ
228,6 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 270,38 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 251,75 seviyesinin altına kayması halinde ise 232,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 232,00-218,00
Satım aralığı: 257,50-267,50
Yabancı Payı (%): 21,33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,27 puan arttı.


SABANCI HOLDİNG


HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 99,8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 108,2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 115,00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 97,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 97,00-87,50
Satım aralığı: 115,00-97,50
Yabancı Payı (%): 46,01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,32 puan azaldı.


SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEK.


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 51,9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 50 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 51,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 48,50-48,00
Satım aralığı: 51,00-53,00
Yabancı Payı (%): 10,85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,06 puan arttı.


TURKCELL


DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 107,1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 103,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 117,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 103,00-95,00
Satım aralığı: 117,00-120,00
Yabancı Payı (%): 62,69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,20 puan azaldı.


TÜRK HAVA YOLLARI


DESTEKLERİNDEN TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
311,75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 290,48 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 307,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 322,88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 305,00-302,50
Satım aralığı: 307,50-310,00
Yabancı Payı (%): 24,26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,32 puan arttı.


TÜPRAŞ


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 176 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 163,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 168,4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 163,00-159,00
Satım aralığı: 170,00-178,00
Yabancı Payı (%): 31,02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,35 puan azaldı.


VESTEL


DİRENÇTE ZORLANDI
76,1-80,4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 78 seviyesinin altında kapanışlarda 75,50 seviyesine gerileyebilir. 80,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 80,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 75,50-71,50
Satım aralığı: 80,50-87,00
Yabancı Payı (%): 7,00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,08 puan arttı.

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Bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse (8-12 Temmuz)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (13.07.2024)
Bu hafta yatırımcısını en çok altın sevindirdi
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 6 şirket
Hisse senedi analizinde hangi yöntem ve araçlar kullanılıyor? 10 başlık
SPK bülteninden: 1 bedelli, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılardan son 1,5 ayın en güçlü tahvil alımı
Japonya'da Nikkei 225 endeksi tarihi rekorunu yeniledi
New York borsası Powell sonrası yükselişle kapandı
Bir şirket daha borsaya geliyor: BinBin'den halka arz başvurusu
İş Yatırım'a göre BİST’te sektörüne göre iskontolu şirketlerden getiri potansiyeli en yüksek olan 9 hisse
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