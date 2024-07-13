BIST 100 hisselerinin teknik analizi (13.07.2024)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 43,49695 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 36,62399 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin yükselişinde Gübre ve Zirai Ürünler sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,96346 yükselişle 11.064,85 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 336,86 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 89,74701 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 64,15270 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105,51317 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 141,94894 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 11.002,12 ve 10.939,38 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 11.120,57 ve 11.176,28 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,01467 baz puan azalarak yüzde 38,44369 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 36,94380 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

68,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 64,50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 66,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 68,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 64,50-63,00

Satım aralığı: 68,00-68,00

Yabancı Payı (%): 54,21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,63 puan azaldı.



ASELSAN



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 60,5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 63,8 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 66,50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 60,50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 60,50-57,50

Satım aralığı: 66,50-60,50

Yabancı Payı (%): 32,37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,83 puan arttı.



ASTOR ENERJİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

87,62 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 98,70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 94,5 seviyesinin altına kayması halinde ise 87,62 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 92,00-89,50

Satım aralığı: 94,00-99,00

Yabancı Payı (%): 17,52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,21 puan azaldı.



BİM MAĞAZAR

Hareketlendiği gözleniyor. 543 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 550,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 609,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 550,00-497,50Satım aralığı: 580,00-640,00Yabancı Payı (%): 47,49Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



İZLENMELİ

40 - 42,4 aralığında hareket eden hisse 42,14 seviyesinin altında kapanışlarda 40,25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 42,14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 43,31 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 40,25-39,75

Satım aralığı: 41,25-43,50

Yabancı Payı (%): 27,00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,04 puan azaldı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 56,2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 55,25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 53,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 55,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 57,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 53,00-49,25

Satım aralığı: 57,00-59,00

Yabancı Payı (%): 18,57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,52 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 232,7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 230 seviyesinin altındaki kapanışlarda 224,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 230 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 234,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 224,00-222,00

Satım aralığı: 234,00-232,00

Yabancı Payı (%): 57,20

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,06 puan azaldı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 165,2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 175,1 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 183,75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 161,90 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 170,00-149,00

Satım aralığı: 175,00-199,00

Yabancı Payı (%): 13,38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,44 puan arttı.



MIA TEKNOLOJİ



İZLENMELİ

53,75 - 59,95 aralığında hareket eden hisse 58,1 seviyesinin altında kapanışlarda 55,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 58,1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 61,95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 55,50-54,50

Satım aralığı: 59,00-60,50

Yabancı Payı (%): 9,40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.



PETKİM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 22,7 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 24,90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 22,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 22,00-21,30

Satım aralığı: 24,90-24,40

Yabancı Payı (%): 13,06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,80 puan arttı.



PEGASUS



ALICILAR GÜÇLÜ

228,6 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 270,38 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 251,75 seviyesinin altına kayması halinde ise 232,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 232,00-218,00

Satım aralığı: 257,50-267,50

Yabancı Payı (%): 21,33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,27 puan arttı.



SABANCI HOLDİNG



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 99,8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 108,2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 115,00 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 97,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 97,00-87,50

Satım aralığı: 115,00-97,50

Yabancı Payı (%): 46,01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,32 puan azaldı.



SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEK.



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 51,9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 50 seviyesinin altındaki kapanışlarda 48,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 51,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 48,50-48,00

Satım aralığı: 51,00-53,00

Yabancı Payı (%): 10,85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,06 puan arttı.



TURKCELL



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 107,1 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 103,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 117,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 103,00-95,00

Satım aralığı: 117,00-120,00

Yabancı Payı (%): 62,69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,20 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



DESTEKLERİNDEN TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

311,75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 290,48 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 307,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 322,88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 305,00-302,50

Satım aralığı: 307,50-310,00

Yabancı Payı (%): 24,26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,32 puan arttı.



TÜPRAŞ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 176 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 163,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 168,4 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 163,00-159,00

Satım aralığı: 170,00-178,00

Yabancı Payı (%): 31,02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,35 puan azaldı.



VESTEL



DİRENÇTE ZORLANDI

76,1-80,4 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 78 seviyesinin altında kapanışlarda 75,50 seviyesine gerileyebilir. 80,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 80,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 75,50-71,50

Satım aralığı: 80,50-87,00

Yabancı Payı (%): 7,00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,08 puan arttı.