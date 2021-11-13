ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 24.31 ile Doğuş Otomotiv ve yüzde 17.15 ile Petkim olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 8.84 ve yüzde 7.60 ile Sarkuysan ve Netaş Telekom. hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 20.10 milyar TL ile Petkim hissesinde olurken, bu şirketi 17.01 milyar TL ile Garanti BBVA takip etti. Endeksin yükselişinde Petrol sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.13 yükselişle 1,625 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 166 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 29.44 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 88.20 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 108.85 seviyesinde.

CCI göstergesinin 129.70 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,616 ve 1,608 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,639 ve 1,652 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.71 baz puan artarak yüzde 42.50 seviyesine yükseldi.

AKSA ENERJİ

GÜÇ KAYBEDİYOR

7.41 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.1 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.90-6.50

Satım aralığı: 7.23-7.60

Yabancı Payı (%) : 6.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.56 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG

İZLENMELİ

10.07 – 10.9 aralığında hareket eden hisse 10.5 seviyesinin altında kapanışlarda 9.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 10.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 11.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.50-9.00

Satım aralığı: 11.30-11.90

Yabancı Payı (%) : 8.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.20 puan azaldı.

ALKİM KİMYA

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

16.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 18.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 17.34 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.40 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.80-16.20

Satım aralığı: 18.90-19.80

Yabancı Payı (%) : 14.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.

ARÇELİK

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

34.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 38.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 36.44 seviyesinin altına kayması halinde ise 34.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 34.00-32.75

Satım aralığı: 38.00-38.50

Yabancı Payı (%) : 36.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.13 puan arttı.

ASELSAN

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

16.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 17.60 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 17.19 seviyesinin altına kayması halinde ise 16.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.60-15.70

Satım aralığı: 17.60-18.10

Yabancı Payı (%) : 31.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

BERA HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

9.82 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9.30 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.30-9.00

Satım aralığı: 9.75-11.00

Yabancı Payı (%) : 15.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.

KOZA ALTIN

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 105.6 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 113.7 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 120.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 104.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 104.00-100.00

Satım aralığı: 120.00-122.00

Yabancı Payı (%) : 21.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.95 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 16.23 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 17.47 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 18.70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 16.20 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.20-15.50

Satım aralığı: 18.70-19.10

Yabancı Payı (%) : 28.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.09 puan arttı.

LOGO YAZILIM

DİRENÇTE ZORLANDI

40.72-42.44 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 41.02 seviyesinin altında kapanışlarda 38.33 seviyesine gerileyebilir. 41.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 41.75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 40.25-39.00

Satım aralığı: 41.75-42.25

Yabancı Payı (%) : 48.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

MİGROS TİCARET

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 35.74 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 38.14 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 40.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 34.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 34.50-33.50

Satım aralığı: 40.50-42.50

Yabancı Payı (%) : 37.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.

ODAŞ ELEKTRİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 1.44 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.44 seviyesinde bulunurken ilk direnci 1.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.44-1.28

Satım aralığı: 1.55-1.67

Yabancı Payı (%) : 2.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.15 puan arttı.

OTOKAR

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

342.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 316.67 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 335 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 351.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 332.50-325.00

Satım aralığı: 335.00-345.00

Yabancı Payı (%) : 15.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.91 puan arttı.

PEGASUS

ALICILAR GÜÇLÜ

88.4 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 106.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 96.7 seviyesinin altına kayması halinde ise 84.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 84.00-77.00

Satım aralığı: 106.00-109.00

Yabancı Payı (%) : 37.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.71 puan arttı.

PETKİM

ALICILAR GÜÇLÜ

Hacimli ve hızlı yükseliş seyrinde. 6.49 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 7.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda pozisyonlar korunabilir. 7.65 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.55 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.55-6.35

Satım aralığı: 8.80-9.85

Yabancı Payı (%) : 27.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.97 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

ALICILAR GÜÇLÜ

11.79 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 13.90 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 12.71 seviyesinin altına kayması halinde ise 11.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.10-10.30

Satım aralığı: 13.90-14.45

Yabancı Payı (%) : 59.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

SASA POLYESTER

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 29.52 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 32.18 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 35.18 seviyesine yönelebilir. 32.18 seviyesinin altında kapanışlarda 29.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29.25-27.75

Satım aralığı: 33.50-34.75

Yabancı Payı (%) : 3.59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.

ŞEKERBANK

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 1.13 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.04 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.17 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.14-1.02

Satım aralığı: 1.17-1.35

Yabancı Payı (%) : 2.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.31 puan azaldı.