Turkcell, Sektör Ortağı olarak destek verdiği COP31’de yenilenebilir enerji yatırımlarından yapay zekâ ve 5G’nin yeşil dönüşümdeki rolüne uzanan çalışmalarını paylaştı. Şirket, temiz enerji üretimini artırırken dijital altyapılarında kaynak verimliliğini güçlendirmeye ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik uygulamalarını da sürdürdü.

Teknoloji ve çevre yatırımlarına yön veren felsefe: “Daha fazla bit, daha az watt”

COP31 kapsamında şirketin sürdürülebilirlik vizyonuna değinen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, şunları söyledi: “COP31'de, temiz enerjiye geçişin hızlandırılmasında teknoloji yatırımlarının, sürdürülebilir finansmanın ve sektörler arası iş birliğinin rolünü değerlendirdik. 5G, bulut ve yapay zekâyla birlikte bağlantı ve işlem kapasitesine duyulan ihtiyaç hızla artıyor. Bu gelişim, teknoloji yatırımlarında enerji verimliliğini ve sürdürülebilir kaynak kullanımını her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Biz de yatırımlarımızı planlarken sağlayacağımız kapasite ve ekonomik değerin yanı sıra enerji tüketimini, enerji kaynaklarını ve verimliliği birlikte değerlendiriyoruz. Dijital dönüşümün sürdürülebilir başarısı, artan teknolojik kapasiteyi temiz enerji ve daha yüksek verimlilikle desteklemekten geçiyor. 'Daha fazla bit, daha az watt' felsefemiz de bu yaklaşımımızı tam olarak yansıtıyor; daha fazla veriyi çok daha az enerjiyle taşıyoruz.”

Türkiye’nin COP31 Başkanlığı öncülüğünde ortaya konan ‘35’te 35’ küresel elektrifikasyon hedefini de değerli bulduklarını belirten Kamil Kalyon, “Elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035’e kadar yüzde 35’e çıkarılmasını öngören bu hedefe ulaşmada temiz enerji yatırımlarının, enerji verimliliğinin ve akıllı dijital altyapıların birlikte geliştirilmesi kritik önem taşıyor” dedi.

“2030 emisyon azaltım hedeflerimize daha erken ulaştık”

Sürdürülebilirliğin Turkcell'in uzun vadeli büyüme ve rekabet stratejisindeki yerine de dikkat çeken Kamil Kalyon, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2030 yılı emisyon azaltım hedeflerimiz kapsamında, 2020 baz yılına göre Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı yüzde 50,47, Kapsam 3 emisyonlarımızı ise yüzde 25 azaltmayı hedefledik. Bu azaltım seviyelerine 2030’u beklemeden ulaştık. Şimdi aynı kararlılıkla 2050 net sıfır hedefimize doğru ilerliyoruz."

Veri merkezlerinde enerji verimliliği ve temiz enerji uygulamaları

Yapay zekâ ve bulut hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla veri merkezlerinin enerji ve soğutma ihtiyacının arttığına da dikkat çeken Kamil Kalyon, şu bilgileri paylaştı: “Ankara, Gebze, İzmir ve Tekirdağ’daki dört yeni nesil veri merkezimizin tamamı LEED Gold sertifikasına sahip. Ankara ve Tekirdağ veri merkezlerindeki güneş panelleri ise 2025 yılında 2,2 GWh elektrik üretti. Bunun yanı sıra 5G şebekelerinde kullanılan akıllı uyku modları sayesinde gigabayt başına enerji tüketiminde yüzde 85’e varan tasarruf elde edilirken, enerji depolama sistemlerinin kullanıldığı şebekeden bağımsız sahalarda fosil yakıt tüketimi yüzde 65 azaltıldı.”

