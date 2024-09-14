BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)

ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 39.96 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 23.09 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.18 azalışla 9,521 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 281 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 66.24 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 37.18 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.53 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -179.49 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde 9,629 ve 9,737 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,344 ve 9,166 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.13 baz puan artarak yüzde 38.81 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 36.55 seviyesinde bulunuyor.



AKBANK



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 56,8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 54,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 58,50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 54,50-54,00

Satım aralığı: 58,50-61,00

Yabancı Payı (%): 52,26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,00 puan azaldı.



ASELSAN



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 58,15 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 55,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 55,95 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 55,00-53,00

Satım aralığı: 56,50-59,50

Yabancı Payı (%): 32,38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,40 puan arttı.



ASTOR ENERJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

85,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 76,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 78,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 81,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 76,00-71,00

Satım aralığı: 81,50-84,00

Yabancı Payı (%): 10,06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,34 puan azaldı.



BİM MAĞAZALAR



İZLENMELİ

538,5 - 571,5 aralığında hareket eden hisse 557,5 seviyesinin altında kapanışlarda 523,81 seviyesindeki desteğini test edebilir. 557,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 582,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 550,00-540,00

Satım aralığı: 555,00-570,00

Yabancı Payı (%): 49,31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,56 puan arttı.



ENERJİSA ENERJİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 55,35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 52,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 60,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 52,50-52,00

Satım aralığı: 60,00-63,50

Yabancı Payı (%): 19,12

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,10 puan arttı.



FORD OTOSAN



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 885,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 845,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 915,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 845,00-835,00

Satım aralığı: 915,00-965,00

Yabancı Payı (%): 36,17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,45 puan azaldı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DÜŞÜŞTE

50,25 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 44,18 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 44,18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 48,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 39,25-37,00

Satım aralığı: 48,25-51,00

Yabancı Payı (%): 9,59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,28 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



DİRENÇTE ZORLANDI

478,5-507 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 499,5 seviyesinin altında kapanışlarda 490,00 seviyesine gerileyebilir. 519,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 519,75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 490,00-470,00

Satım aralığı: 495,00-525,00

Yabancı Payı (%): 37,80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,70 puan arttı.



ODAŞ ELEKTRİK



DÜŞÜŞTE

7,37 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 6,42 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 6,42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7,30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 6,00-5,93

Satım aralığı: 7,30-7,85

Yabancı Payı (%): 9,04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,87 puan azaldı.



PETKİM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 24,18 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 22,30 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 22,84 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 22,30-21,90

Satım aralığı: 23,10-23,20

Yabancı Payı (%): 10,87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,44 puan arttı.



SABANCI HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

95,5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 86,50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 90,6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 86,50-85,00

Satım aralığı: 91,50-96,50

Yabancı Payı (%): 43,83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,46 puan arttı.



ŞİŞE CAM



GÜÇ KAYBEDİYOR

42,38 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 39,25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 40,54 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 39,25-37,75

Satım aralığı: 42,25-45,50

Yabancı Payı (%): 16,26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,13 puan azaldı.



SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEK.



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 40,02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 36,00 seviyesine doğru gerileyebilir. 40,02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 36,00-35,00

Satım aralığı: 43,00-46,25

Yabancı Payı (%): 10,73Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,42 puan azaldı.



TURKCELL



DİRENÇTE ZORLANDI

94,8-100,2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 97,8 seviyesinin altında kapanışlarda 97,00 seviyesine gerileyebilir. 98,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 98,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 97,00-93,00

Satım aralığı: 98,50-103,00

Yabancı Payı (%): 60,05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,05 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 55,25 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 46,75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 51,98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 46,75-44,75

Satım aralığı: 49,50-50,00

Yabancı Payı (%): 21,57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2,15 puan arttı.



TÜPRAŞ



GÜÇ KAYBEDİYOR

163,9 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 152,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 156,7 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 152,00-148,00

Satım aralığı: 163,00-164,00

Yabancı Payı (%): 27,54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,25 puan azaldı.



VESTEL



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 61,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 58,00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 61,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 66,00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 58,00-57,00

Satım aralığı: 66,00-70,50

Yabancı Payı (%): 7,35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,20 puan azaldı.