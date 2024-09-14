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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 16.73 ile Borusan Boru Sanayi ve yüzde 5.53 ile Borusan Yat. Paz. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -16.68 ve yüzde -14.11 ile Şok Marketler Ticaret ve Sasa Polyester hisseleri oldu.

14 Eylül 2024 | 09:55
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)

ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 39.96 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 23.09 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.18 azalışla 9,521 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 281 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 66.24 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 37.18 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.53 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -179.49 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir.

Yukarı yönlü hareketlerde 9,629 ve 9,737 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,344 ve 9,166 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.13 baz puan artarak yüzde 38.81 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 36.55 seviyesinde bulunuyor.


AKBANK


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 56,8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 54,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 58,50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 54,50-54,00
Satım aralığı: 58,50-61,00
Yabancı Payı (%): 52,26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,00 puan azaldı.


ASELSAN


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 58,15 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 55,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 55,95 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 55,00-53,00
Satım aralığı: 56,50-59,50
Yabancı Payı (%): 32,38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,40 puan arttı.


ASTOR ENERJİ


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
85,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 76,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 78,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 81,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 76,00-71,00
Satım aralığı: 81,50-84,00
Yabancı Payı (%): 10,06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,34 puan azaldı.


BİM MAĞAZALAR


İZLENMELİ
538,5 - 571,5 aralığında hareket eden hisse 557,5 seviyesinin altında kapanışlarda 523,81 seviyesindeki desteğini test edebilir. 557,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 582,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 550,00-540,00
Satım aralığı: 555,00-570,00
Yabancı Payı (%): 49,31
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,56 puan arttı.


ENERJİSA ENERJİ


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 55,35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 52,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 60,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 52,50-52,00
Satım aralığı: 60,00-63,50
Yabancı Payı (%): 19,12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,10 puan arttı.


FORD OTOSAN


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 885,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 845,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 915,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 845,00-835,00
Satım aralığı: 915,00-965,00
Yabancı Payı (%): 36,17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,45 puan azaldı.


KONTROLMATİK TEKNOLOJİ


DÜŞÜŞTE
50,25 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 44,18 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 44,18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 48,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 39,25-37,00
Satım aralığı: 48,25-51,00
Yabancı Payı (%): 9,59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,28 puan azaldı.


MİGROS TİCARET


DİRENÇTE ZORLANDI
478,5-507 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 499,5 seviyesinin altında kapanışlarda 490,00 seviyesine gerileyebilir. 519,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 519,75 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 490,00-470,00
Satım aralığı: 495,00-525,00
Yabancı Payı (%): 37,80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,70 puan arttı.


ODAŞ ELEKTRİK


DÜŞÜŞTE
7,37 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 6,42 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 6,42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7,30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 6,00-5,93
Satım aralığı: 7,30-7,85
Yabancı Payı (%): 9,04
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,87 puan azaldı.


PETKİM


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 24,18 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 22,30 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 22,84 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 22,30-21,90
Satım aralığı: 23,10-23,20
Yabancı Payı (%): 10,87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,44 puan arttı.


SABANCI HOLDİNG


GÜÇ KAYBEDİYOR
95,5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 86,50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 90,6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 86,50-85,00
Satım aralığı: 91,50-96,50
Yabancı Payı (%): 43,83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,46 puan arttı.


ŞİŞE CAM


GÜÇ KAYBEDİYOR
42,38 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 39,25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 40,54 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 39,25-37,75
Satım aralığı: 42,25-45,50
Yabancı Payı (%): 16,26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,13 puan azaldı.


SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEK.


PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 40,02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 36,00 seviyesine doğru gerileyebilir. 40,02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 36,00-35,00
Satım aralığı: 43,00-46,25
Yabancı Payı (%): 10,73Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,42 puan azaldı.


TURKCELL


DİRENÇTE ZORLANDI
94,8-100,2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 97,8 seviyesinin altında kapanışlarda 97,00 seviyesine gerileyebilir. 98,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 98,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 97,00-93,00
Satım aralığı: 98,50-103,00
Yabancı Payı (%): 60,05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,05 puan arttı.


TÜRK TELEKOM


SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 55,25 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 46,75 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 51,98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 46,75-44,75
Satım aralığı: 49,50-50,00
Yabancı Payı (%): 21,57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2,15 puan arttı.


TÜPRAŞ


GÜÇ KAYBEDİYOR
163,9 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 152,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 156,7 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 152,00-148,00
Satım aralığı: 163,00-164,00
Yabancı Payı (%): 27,54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,25 puan azaldı.


VESTEL


GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 61,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 58,00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 61,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 66,00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 58,00-57,00
Satım aralığı: 66,00-70,50
Yabancı Payı (%): 7,35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,20 puan azaldı.

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SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.09.2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 4 şirket
Borsada pazartesi günü 1 şirket bedelsiz sermaye artırım yapacak (16 Eylül)
Borsada dün bir şirketten temettü dağıtma kararı geldi (13 Eylül)
Bir şirketten daha bedelsiz başvurusu var: Yüzde 3000
Galatasaray'dan KAP'a transfer bildirimi
Hektaş'tan (HEKTS) bedelli açıklaması
Borsada gün sonu özeti: Yeni haftada gündem yoğun
Haftanın kazananı altın oldu
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde yükselişle kapandı
Durukan Şekerleme (DURKN) halk arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Eczacıbaşı İlaç (ECILC) bağlı ortaklığının 2 kararını duyurdu
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