ARA
DOLAR
34,95
0,17%
DOLAR
EURO
36,76
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
2976,55
-0,98%
GRAM ALTIN
BIST 100
10125,46
0,66%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)

Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 17,79789 ile Limak Doğu Anadolu ve yüzde 16,53696 ile Alfa Solar Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -8,33333 ve yüzde -7,59825 ile Papilon Savunma ve Doğuş Otomotiv hisseleri oldu.

14 Aralık 2024 | 11:45
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 41,74200 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 36,96580 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Çimento, Beton sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,44103 yükselişle 10.125,46 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 290,81 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 89,15795 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 68,06547 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105,03840 seviyesinde olduğu görülüyor.


Aşağı yönlü hareketlerde 10.016,9 ve 9908,34 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10.179,74 ve 10.234,02 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,69423 baz puan artarak yüzde 37,39310 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 40,07340 seviyesinde bulunuyor.


ASTOR ENERJİ


HACİMLİ ÇIKIYOR
107,2 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 107,2 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 115,50 seviyesini test edebilir. 107,2 seviyesinin altına kayması halinde 97,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 97,00-85,50
Satım aralığı: 110,00-121,00
Yabancı Payı (%): 13,08 
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,30 puan arttı.


BİM MAĞAZALAR


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 514,5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 560,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 492,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 492,50-480,00
Satım aralığı: 560,00-540,00Yabancı Payı (%): 48,06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,21 puan arttı.


COCA COLA İÇECEK


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 64,4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 61,8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 55,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 61,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 68,50 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 55,00-51,50
Satım aralığı: 68,50-66,00
Yabancı Payı (%): 79,07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,50 puan arttı.


DOĞUŞ OTOMOTİV


TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 211,6 seviyesinin altındaki kapanışlar, 194,00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 211,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 225,75 seviyesindeki direncini test edebilir.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 194,00-176,00
Satım aralığı: 215,00-213,00
Yabancı Payı (%): 16,23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,86 puan arttı.


DOĞAN HOLDİNG


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
14,30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 15,90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15,31 seviyesinin altına kayması halinde ise 14,30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 14,30-13,60
Satım aralığı: 15,90-16,10
Yabancı Payı (%): 16,42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,86 puan arttı.


EMLAK KONUT GMYO


DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 13,07 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 12,60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 14,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 12,60-11,10
Satım aralığı: 14,40-15,60
Yabancı Payı (%): 12,07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,46 puan azaldı.


KONTROLMATİK TEKNOLOJİ


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 44,36 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 49,35 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 45,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 45,00-44,50
Satım aralığı: 47,00-48,75
Yabancı Payı (%): 9,01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.


KOZA ALTIN


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 24,42 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 22,20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 23,32 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 22,20-20,80
Satım aralığı: 24,60-24,80
Yabancı Payı (%): 17,56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,25 puan arttı.


KARDEMİR (D)

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 27,25 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 33,34 seviyesindeki dirence yönelebilir. 30,48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 27,25 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 27,25-26,25
Satım aralığı: 31,75-31,50
Yabancı Payı (%): 12,92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,09 puan arttı.


MİA TEKNOLOJİ


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 48,4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 44,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 45,7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 44,00-42,25
Satım aralığı: 47,00-47,75
Yabancı Payı (%): 10,22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,04 puan arttı.


PEGASUS


İZLENMELİ
218,2 - 226,1 aralığında hareket eden hisse 226 seviyesinin altında kapanışlarda 220,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 226 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 234,15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 220,00-219,00
Satım aralığı: 223,00-230,00
Yabancı Payı (%): 23,77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.


SASA POLYESTER


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4,48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4,32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4,16 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4,32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4,46 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 4,16-4,00
Satım aralığı: 4,46-4,48
Yabancı Payı (%): 8,70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,15 puan azaldı.


TAV HAVALİMANLARI


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 278,5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 307,13 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 275,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 275,00-248,00
Satım aralığı: 292,50-317,50
Yabancı Payı (%): 48,46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,23 puan azaldı.


TURKCELL


İZLENMELİ
92,4 - 96,4 aralığında hareket eden hisse 96 seviyesinin altında kapanışlarda 91,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 102,90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 91,00-87,50
Satım aralığı: 98,00-100,00
Yabancı Payı (%): 59,59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,34 puan arttı.


TÜRK TRAKTÖR


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 777,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 745,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 755 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 745,00-725,00
Satım aralığı: 755,00-785,00
Yabancı Payı (%): 23,55 
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.


ÜLKER BİSKÜVİ


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 120,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 116,4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 111,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 116,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 122,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 111,00-110,00
Satım aralığı: 122,00-117,00
Yabancı Payı (%): 11,33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,28 puan azaldı.


ZORLU ENERJİ


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4,54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4,42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4,30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4,42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 4,30-4,20
Satım aralığı: 4,50-4,52
Yabancı Payı (%): 10,64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2976,55 -0,98%
  • ALTIN ONS 2648,82 -1,16%
  • BIST 100 10125,46 0,66%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,659 0,65%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,42361 0,0724%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 104,5 -0,1932%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,9519 0,1703%
  • EURO/DOLAR 1,0504 0,3482%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7644 0,3705%
  • STERLIN/DOLAR 1,26194 -0,39033%
Borsa Haberleri
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (16 Aralık)
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) ALPİN açıklaması
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Veri gündemi
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi
GERİ
İLERİ
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Halka arz olan şirketi Yönetim Kurulu üyesi anlattı
Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Çağdaş Cam (CGCAM) halka arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (16 Aralık)
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) ALPİN açıklaması
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
Europower Enerji, aldığı siparişi duyurdu
Küresel piyasalar negatif seyrediyor: Veri gündemi
'Hisse senetleri ve pay senetlerinden kar elde eden 10 milyondan fazla yatırımcı var'
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (13 Aralık)
SPK'dan Fenerbahçe'ye (FENER) onay geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL