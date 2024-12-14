BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)

ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 41,74200 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 36,96580 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Çimento, Beton sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,44103 yükselişle 10.125,46 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 290,81 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 89,15795 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 68,06547 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105,03840 seviyesinde olduğu görülüyor.



Aşağı yönlü hareketlerde 10.016,9 ve 9908,34 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10.179,74 ve 10.234,02 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,69423 baz puan artarak yüzde 37,39310 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 40,07340 seviyesinde bulunuyor.



ASTOR ENERJİ



HACİMLİ ÇIKIYOR

107,2 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 107,2 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 115,50 seviyesini test edebilir. 107,2 seviyesinin altına kayması halinde 97,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 97,00-85,50

Satım aralığı: 110,00-121,00

Yabancı Payı (%): 13,08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,30 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 514,5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 560,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 492,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 492,50-480,00

Satım aralığı: 560,00-540,00Yabancı Payı (%): 48,06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,21 puan arttı.



COCA COLA İÇECEK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 64,4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 61,8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 55,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 61,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 68,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 55,00-51,50

Satım aralığı: 68,50-66,00

Yabancı Payı (%): 79,07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,50 puan arttı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 211,6 seviyesinin altındaki kapanışlar, 194,00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 211,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 225,75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 194,00-176,00

Satım aralığı: 215,00-213,00

Yabancı Payı (%): 16,23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,86 puan arttı.



DOĞAN HOLDİNG



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

14,30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 15,90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 15,31 seviyesinin altına kayması halinde ise 14,30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 14,30-13,60

Satım aralığı: 15,90-16,10

Yabancı Payı (%): 16,42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,86 puan arttı.



EMLAK KONUT GMYO



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 13,07 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 12,60 seviyesinde bulunurken ilk direnci 14,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 12,60-11,10

Satım aralığı: 14,40-15,60

Yabancı Payı (%): 12,07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,46 puan azaldı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 44,36 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 49,35 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 45,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 45,00-44,50

Satım aralığı: 47,00-48,75

Yabancı Payı (%): 9,01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.



KOZA ALTIN



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 24,42 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 22,20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 23,32 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 22,20-20,80

Satım aralığı: 24,60-24,80

Yabancı Payı (%): 17,56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,25 puan arttı.



KARDEMİR (D)

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 27,25 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 33,34 seviyesindeki dirence yönelebilir. 30,48 seviyesinin altındaki kapanışlarda 27,25 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 27,25-26,25

Satım aralığı: 31,75-31,50

Yabancı Payı (%): 12,92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,09 puan arttı.



MİA TEKNOLOJİ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 48,4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 44,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 45,7 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 44,00-42,25

Satım aralığı: 47,00-47,75

Yabancı Payı (%): 10,22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,04 puan arttı.



PEGASUS



İZLENMELİ

218,2 - 226,1 aralığında hareket eden hisse 226 seviyesinin altında kapanışlarda 220,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 226 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 234,15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 220,00-219,00

Satım aralığı: 223,00-230,00

Yabancı Payı (%): 23,77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.



SASA POLYESTER



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4,48 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4,32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4,16 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4,32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4,46 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 4,16-4,00

Satım aralığı: 4,46-4,48

Yabancı Payı (%): 8,70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,15 puan azaldı.



TAV HAVALİMANLARI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 278,5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 307,13 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 275,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 275,00-248,00

Satım aralığı: 292,50-317,50

Yabancı Payı (%): 48,46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,23 puan azaldı.



TURKCELL



İZLENMELİ

92,4 - 96,4 aralığında hareket eden hisse 96 seviyesinin altında kapanışlarda 91,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 96 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 102,90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 91,00-87,50

Satım aralığı: 98,00-100,00

Yabancı Payı (%): 59,59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,34 puan arttı.



TÜRK TRAKTÖR



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 777,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 745,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 755 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 745,00-725,00

Satım aralığı: 755,00-785,00

Yabancı Payı (%): 23,55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 120,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 116,4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 111,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 116,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 122,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 111,00-110,00

Satım aralığı: 122,00-117,00

Yabancı Payı (%): 11,33

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,28 puan azaldı.



ZORLU ENERJİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4,54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4,42 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4,30 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4,42 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 4,30-4,20

Satım aralığı: 4,50-4,52

Yabancı Payı (%): 10,64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.