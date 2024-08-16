ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 39.15 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 25.53 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji ve Enerji sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.14 azalışla 9,983 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 298 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 79.32 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.

RSI göstergesi 38.27 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 93.37 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 9,837 ve 9,690 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,056 ve 10,129 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.38 baz puan azalarak yüzde 37.54 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 37.62 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 245,8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 261,75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 275,63 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 238,10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 250,00-248,00

Satım aralığı: 262,50-272,50

Yabancı Payı (%): 53,38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,11 puan arttı.



ALARKO HOLDİNG



DİRENÇTE ZORLANDI

99,85-107,2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 103,5 seviyesinin altında kapanışlarda 98,10 seviyesine gerileyebilir. 108,15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 108,15 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 103,00-100,00

Satım aralığı: 103,00-106,00

Yabancı Payı (%): 12,13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,16 puan azaldı.



CW ENERJİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

218,4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 192,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 207,9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 192,00-172,00

Satım aralığı: 224,00-216,00

Yabancı Payı (%): 11,14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,15 puan arttı.



DOĞUŞ TOTOMOTİV



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 240,3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 237,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 228,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 237,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 253,05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 228,00-221,00

Satım aralığı: 241,00-257,50

Yabancı Payı (%): 15,93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,37 puan arttı.



EGE ENDÜSTRİ



DİRENÇTE ZORLANDI

10195-11095 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.750 seviyesinin altında kapanışlarda 9.690,00 seviyesine gerileyebilir. 11.915,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.915,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 9.690,00-9.035,00

Satım aralığı: 11.915,00-12.320,00

Yabancı Payı (%): 10,75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,29 puan arttı.



GARANTİ BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

117,9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 107,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 114 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 120,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 107,00-98,00

Satım aralığı: 120,00-117,00

Yabancı Payı (%): 9,19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,06 puan azaldı.



T. HALK BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 15,09 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16,90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14,90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 14,90-14,60

Satım aralığı: 16,90-17,90

Yabancı Payı (%): 1,07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,15 puan arttı.



HEKTAŞ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

11,98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 11,10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 11,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12,20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11,10-10,90

Satım aralığı: 12,20-12,60

Yabancı Payı (%): 12,68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,33 puan azaldı.



İŞ BANKASI (C)



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 13,82 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 12,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 13,3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 12,00-11,50

Satım aralığı: 14,60-15,60

Yabancı Payı (%): 35,16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,51 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 185,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 169,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 206,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 169,00-161,00

Satım aralığı: 206,00-216,00

Yabancı Payı (%): 55,83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,50 puan azaldı.



MİA TEKNOLOJİ



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 55,25 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 46,50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 57,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 46,50-42,00

Satım aralığı: 57,50-58,00

Yabancı Payı (%): 9,72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,18 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 75,4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 70,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 72,9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 70,00-69,00

Satım aralığı: 74,50-79,00

Yabancı Payı (%): 2,72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,07 puan azaldı.



PEGASUS



DİRENÇTE ZORLANDI

217,7-238,2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 225,5 seviyesinin altında kapanışlarda 219,00 seviyesine gerileyebilir. 230,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 230,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 219,00-210,00

Satım aralığı: 230,00-226,00

Yabancı Payı (%): 20,21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,30 puan azaldı.



SASA POLYESTER



DÜŞÜŞTE

5,95 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5,25 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 5,58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 5,05-4,58

Satım aralığı: 5,58-5,25

Yabancı Payı (%): 9,39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



DİRENÇTE ZORLANDI

56,8-60,85 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 58,15 seviyesinin altında kapanışlarda 56,00 seviyesine gerileyebilir. 60,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 60,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 56,00-54,00

Satım aralığı: 60,50-61,00

Yabancı Payı (%): 36,00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

249,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 222,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 244,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 262,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 222,00-218,00

Satım aralığı: 262,50-295,00

Yabancı Payı (%): 32,06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,23 puan azaldı.



TÜRK TRAKTÖR



GÜÇ KAYBEDİYOR

749,5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 670,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 714,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 670,00-640,00

Satım aralığı: 760,00-850,00

Yabancı Payı (%): 25,30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,59 puan azaldı.