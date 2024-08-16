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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14.18 ile Batı Çimento ve yüzde 11.37 ile Katılımevim Tas. Fin. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -10.63 ve yüzde -9.38 ile Astor Enerji ve Anadolu Grubu Holding hisseleri oldu.

16 Ağustos 2024 | 10:33
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (12-15 Ağustos 2024)

ENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 39.15 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 25.53 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Enerji ve Enerji  sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.14 azalışla 9,983 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 298 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 79.32 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. 

RSI göstergesi 38.27 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 93.37 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 9,837 ve 9,690 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,056 ve 10,129 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.38 baz puan azalarak yüzde 37.54 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 37.62 seviyesinde bulunuyor.


ANADOLU EFES


HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 245,8 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 261,75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 275,63 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 238,10 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 250,00-248,00
Satım aralığı: 262,50-272,50
Yabancı Payı (%): 53,38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1,11 puan arttı.


ALARKO HOLDİNG


DİRENÇTE ZORLANDI
99,85-107,2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 103,5 seviyesinin altında kapanışlarda 98,10 seviyesine gerileyebilir. 108,15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 108,15 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 103,00-100,00
Satım aralığı: 103,00-106,00
Yabancı Payı (%): 12,13
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,16 puan azaldı.


CW ENERJİ


GÜÇ KAYBEDİYOR
218,4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 192,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 207,9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 192,00-172,00
Satım aralığı: 224,00-216,00
Yabancı Payı (%): 11,14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,15 puan arttı.


DOĞUŞ TOTOMOTİV


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 240,3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 237,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 228,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 237,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 253,05 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 228,00-221,00
Satım aralığı: 241,00-257,50
Yabancı Payı (%): 15,93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,37 puan arttı.


EGE ENDÜSTRİ


DİRENÇTE ZORLANDI
10195-11095 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.750 seviyesinin altında kapanışlarda 9.690,00 seviyesine gerileyebilir. 11.915,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 11.915,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 9.690,00-9.035,00
Satım aralığı: 11.915,00-12.320,00
Yabancı Payı (%): 10,75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,29 puan arttı.


GARANTİ BANKASI


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
117,9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 107,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 114 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 120,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 107,00-98,00
Satım aralığı: 120,00-117,00
Yabancı Payı (%): 9,19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,06 puan azaldı.


T. HALK BANKASI


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 15,09 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 16,90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14,90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 14,90-14,60
Satım aralığı: 16,90-17,90
Yabancı Payı (%): 1,07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,15 puan arttı.


HEKTAŞ


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
11,98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 11,10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 11,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12,20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 11,10-10,90
Satım aralığı: 12,20-12,60
Yabancı Payı (%): 12,68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,33 puan azaldı.


İŞ BANKASI (C)


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 13,82 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 12,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 13,3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 12,00-11,50
Satım aralığı: 14,60-15,60
Yabancı Payı (%): 35,16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,51 puan azaldı.


KOÇ HOLDİNG


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 185,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 169,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 206,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 169,00-161,00
Satım aralığı: 206,00-216,00
Yabancı Payı (%): 55,83
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,50 puan azaldı.


MİA TEKNOLOJİ


SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 55,25 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 46,50 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 57,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 46,50-42,00
Satım aralığı: 57,50-58,00
Yabancı Payı (%): 9,72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,18 puan azaldı.


OYAK ÇİMENTO


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 75,4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 70,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 72,9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 70,00-69,00 
Satım aralığı: 74,50-79,00
Yabancı Payı (%): 2,72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,07 puan azaldı.


PEGASUS


DİRENÇTE ZORLANDI
217,7-238,2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 225,5 seviyesinin altında kapanışlarda 219,00 seviyesine gerileyebilir. 230,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 230,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 219,00-210,00 
Satım aralığı: 230,00-226,00
Yabancı Payı (%): 20,21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,30 puan azaldı.


SASA POLYESTER


DÜŞÜŞTE
5,95 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 5,25 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 5,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 5,58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 5,05-4,58
Satım aralığı: 5,58-5,25
Yabancı Payı (%): 9,39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.


ŞOK MARKETLER TİCARET


DİRENÇTE ZORLANDI
56,8-60,85 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 58,15 seviyesinin altında kapanışlarda 56,00 seviyesine gerileyebilir. 60,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 60,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 56,00-54,00
Satım aralığı: 60,50-61,00
Yabancı Payı (%): 36,00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.


TOFAŞ OTO. FAB.


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
249,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 222,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 244,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 262,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 222,00-218,00
Satım aralığı: 262,50-295,00
Yabancı Payı (%): 32,06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,23 puan azaldı.


TÜRK TRAKTÖR


GÜÇ KAYBEDİYOR
749,5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 670,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 714,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 670,00-640,00
Satım aralığı: 760,00-850,00
Yabancı Payı (%): 25,30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,59 puan azaldı.

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Şişecam (SISE) bilanço tarihi belli oldu
SPK'dan bir halka arz, 3 sermaye artırımı onayı
SPK bülteninden: 1 yeni halka arz, 2 bedelsiz onayı var
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse sattı
Kıraç Galvaniz'den halka arz açıklaması: Dün başladı...
Gündoğdu Gıda'dan halka arz açıklaması... Bugün başlıyor
Kıraç Galvaniz halka arzında talep toplama başladı: Kaç lot dağıtacak? Hisse fiyatı ne?
Bir şirketten daha halka arz başvurusu
Norveç varlık fonu 3 hissede satış yaptı
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
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