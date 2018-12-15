BIST 100 hisselerinin teknik analizi (16.12.2018)
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BORSA DÜŞÜŞE DEVAM EDİYOR
Düşüşe devam eden BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 3,38 değer kaybı ile 90,529 puandan kapattı. Endeksin düşüşünde yine bankacılık sektöründeki satışların etkili olduğu görüldü. Bankacılık sektöründeki değer kaybı haftalık bazda yüzde 4,93 olurken sanayi sektörü de haftalık bazda yüzde 3,43 oranında değer kaybetti.
BIST 100 endeksi 7,20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin ortalamaların altında hareket etmesi satış baskısının güçlenmesine neden olabilir. İşlem hacmine baktığımızda ise son beş günlük ortalama işlem hacmi 5,97 milyar TL olarak gerçekleşti. Endeksteki olası yukarı yönlü hareketlerde 91 ve 93 bin direnç seviyeleri ön plana çıkarken düşüş hareketinin devamı halinde 89 ve 87 bin destek seviyeleri takip edilecek.
İçerisinde hareket ettiği bollinger bandın alt bandında bulunan BIST 100 endeksinin dolar bazındaki fiyatı ise 16,886 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı 63,67 seviyesindeyken 2 yıllık tahvil faizi ise 21,35 seviyesinde bulunuyor.
Endeksteki düşüşe rağmen yabancı payının bir önceki haftanın üzerine çıkması olumlu olarak değerlendirilebilir. Ayrıca teknik göstergelerden CCI endeks için alım sinyali veriyor. Geçtiğimiz hafta merkez bankasının faizlerde değişikliğe gitmemesi de fazla değer kaybı yaşayan endeks için yeni haftada alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.
ASELSAN
DÜŞÜŞTE
26.43 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 23.98 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 23.98 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 26.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.80-20.10
Satım aralığı: 26.00-26.50
Yabancı Payı (%) : 32.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.86 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 83 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 84.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 89.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 84.00-81.00
Satım aralığı: 89.50-90.50
Yabancı Payı (%) : 63.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.07 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.02 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.14 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.02-0.97
Satım aralığı: 1.14-1.18
Yabancı Payı (%) : 30.07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 7.85 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 7.18 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.18-7.03
Satım aralığı: 7.85-9.00
Yabancı Payı (%) : 48.52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.58 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.57 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.38 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 7.38-7.10
Satım aralığı: 7.90-8.00
Yabancı Payı (%) : 69.56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇTE ZORLANDI
4.01-4.13 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.11 seviyesinin altında kapanışlarda 4.02 seviyesine gerileyebilir. 4.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.38 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.02-3.98
Satım aralığı: 4.10-4.13
Yabancı Payı (%) : 54.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.92 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 14.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 14.60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 14.00-13.70
Satım aralığı: 14.60-15.00
Yabancı Payı (%) : 78.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 7.57 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.23 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 7.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.23-6.53
Satım aralığı: 7.75-8.80
Yabancı Payı (%) : 57.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 3.18 puan arttı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.28 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4.86 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.86-4.76
Satım aralığı: 5.18-5.20
Yabancı Payı (%) : 42.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.7.52 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.98 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.98-6.45
Satım aralığı: 7.65-7.95
Yabancı Payı (%) : 68.94
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
ŞİŞE CAM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.13 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.36 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.13-4.94
Satım aralığı: 5.50-5.90
Yabancı Payı (%) : 45.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DÜŞÜŞTE
7.32 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 6.57 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 6.57 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 7.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.15-6.00
Satım aralığı: 7.05-7.30
Yabancı Payı (%) : 56.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 21.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 23.10 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 20.80-20.30
Satım aralığı: 23.10-23.50
Yabancı Payı (%) : 73.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.75 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 19.45 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artış gözleniyor. Senedin ilk desteği 20.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 22.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalama seviyesinde.
Alım aralığı : 20.50-20.20
Satım aralığı: 22.70-23.20
Yabancı Payı (%) : 73.69
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 16.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 17.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.90-15.10
Satım aralığı: 17.50-19.30
Yabancı Payı (%) : 76.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.75 puan azaldı.
TURKCELL
DİRENÇTE ZORLANDI
11.97-12.93 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 12.34 seviyesinin altında kapanışlarda 11.90 seviyesine gerileyebilir. 12.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.92 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.90-11.70
Satım aralığı: 12.30-12.80
Yabancı Payı (%) : 87.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.
TÜPRAŞ
GÜÇ KAYBEDİYOR
128.8 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 119.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 122.1 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 119.00-117.00
Satım aralığı: 126.00-128.00
Yabancı Payı (%) : 79.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.
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