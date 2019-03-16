BIST 100 hisselerinin teknik analizi (17.3.2019)
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ENDEKS TOPARLANIYOR
Desteklerinde tutunmayı başaran BIST 100 endeksi son işlem haftasını yüzde 1,74 yükseliş ile 103,304 puanla noktaladı. Endeksin yükselişinde gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerindeki alımların etkili olduğu görüldü.
Emlak Konut GMYO son işlem haftasını haftalık bazda yüzde 13,42 yükselişle kapatırken Kardemir (D) ise haftalık bazda yüzde 9,87 değer kazandı. Endeksteki yükselişe rağmen Tekfen Holding ve Arçelik haftalık bazda yüzde 7,11 ve yüzde 5,27 değer kaybı yaşadı.
Sektör bazında ise finansal kiralama ve gayrimenkul sektörleri haftalık bazda yüzde 7,89 ve yüzde 7,03 yükseliş gösterirken ticaret ve iletişim sektörleri haftalık bazda yüzde 3,22 ve yüzde 2,35 değer kaybetti. Endeks Fibonacci düzeltme seviyelerine göre ilk desteği olan 101,500 seviyesinde tutunmayı başardı.
Bu seviyenin üzerinde kaldıkça endeks için görünüm pozitif. Bu desteğin kırılması durumunda ise endeks için bir sonraki destek seviyesi 99 binde. Yukarı yönlü hareketin devamı için 104 ve 106 bin direnç seviyeleri söz konusu. BIST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde bulunuyor.
Borsada geçtiğimiz hafta günlük ortalama işlem hacmi 7,7 milyar TL olarak gerçekleşirken endeksin dolar bazındaki fiyatı ise 18,914 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların borsadaki payı yüzde 65,11 seviyesindeyken 2 yıllık tahvil faizi ise yüzde 18,73 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 6.27 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 6.69 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 7.10 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.45 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.45-6.35
Satım aralığı: 7.10-7.48
Yabancı Payı (%) : 61.74
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.49 puan azaldı.
ARÇELİK
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 19.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 20.20 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.90-18.80
Satım aralığı: 20.20-20.60
Yabancı Payı (%) : 71.51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.89.35 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 83.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 87.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 83.50-83.00
Satım aralığı: 87.00-89.50
Yabancı Payı (%) : 64.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.26 puan azaldı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 1.19 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 1.27 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 1.33 seviyesine yönelebilir. 1.27 seviyesinin altında kapanışlarda 1.17 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.17-1.11
Satım aralığı: 1.33-1.34
Yabancı Payı (%) : 37.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
YÜKSELİŞTE
1.69 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 1.69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.89 seviyesine yönelebilir. 1.69 seviyesinin altına sarkmalarda ise 1.51 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.51-1.50
Satım aralığı: 1.89-2.10
Yabancı Payı (%) : 61.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.94 puan arttı.
ENERJİSA ENERJİ
GÜÇ KAYBEDİYOR
5.94 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 5.40 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 5.64 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.40-5.35
Satım aralığı: 5.78-5.90
Yabancı Payı (%) : 50.14
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 8.8 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 9.42 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 10.60 seviyesine yönelebilir. 9.42 seviyesinin altında kapanışlarda 8.65 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.65-8.45
Satım aralığı: 10.60-11.30
Yabancı Payı (%) : 47.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 8.6 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 9.13 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 9.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 8.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.83-8.80
Satım aralığı: 9.50-9.90
Yabancı Payı (%) : 73.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 5.91 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 6.27 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.50 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.80 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.83-5.43
Satım aralığı: 6.50-6.73
Yabancı Payı (%) : 59.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.
KARDEMİR (D)
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 2.28 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.80 seviyesindeki dirence yönelebilir. 2.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.28 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.28-2.17
Satım aralığı: 3.08-3.62
Yabancı Payı (%) : 20.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.38 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
İZLENMELİ
17.69 – 18.49 aralığında hareket eden hisse 18.38 seviyesinin altında kapanışlarda 17.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.90-17.00
Satım aralığı: 19.10-19.50
Yabancı Payı (%) : 80.50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.02 puan arttı.
PEGASUS
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 30.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 30.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 29.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 30.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 31.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 29.00-27.75
Satım aralığı: 31.25-31.75
Yabancı Payı (%) : 39.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.21 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 7.01 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.13-7.08
Satım aralığı: 7.60-7.80
Yabancı Payı (%) : 64.03
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.18 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 24.54 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 24.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 26.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 24.20-22.10
Satım aralığı: 26.50-27.50
Yabancı Payı (%) : 74.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 24.3 seviyesinin altındaki kapanışlar, 21.80 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 24.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 25.75 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 21.80-19.90
Satım aralığı: 25.75-26.50
Yabancı Payı (%) : 73.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
12.71-13.44 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 12.98 seviyesinin altında kapanışlarda 12.40 seviyesine gerileyebilir. 13.60 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 13.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 12.40-12.30
Satım aralığı: 13.60-14.20
Yabancı Payı (%) : 43.70
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.95 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 5.11 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.13-4.82
Satım aralığı: 5.63-5.78
Yabancı Payı (%) : 64.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.17 puan arttı.
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