Geri dönüşümde yeni uygulama: İade edilen her ambalaja teşvik ödemesi yapılacak

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Murat Kurum, DOA logosu olan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajların DOA uygulaması ile entegre DOA İade Makinelerine bırakılacağını ve vatandaşa iade edilen her ambalaj başına 1 TL teşvik bedeli ödeneceğini kaydetti.

Dijital bir uygulama olan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA), işletmelerde devreye alınıyor. Buna göre, Türkiye genelinde otel, restoran ve kafe (HOREKA) işletmeleri 1 Temmuz itibarıyla tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek seçtikleri saha operatörüne teslim edecek.