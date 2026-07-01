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Geri dönüşümde yeni uygulama: İade edilen her ambalaja teşvik ödemesi yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi'nin (DYS) 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanmaya başladığını açıkladı. Yeni sistem kapsamında vatandaşlara, iade ettikleri plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının her biri için 1 TL teşvik ödemesi yapılacak. Söz konusu uygulamayla, ekonomiye 30 milyar TL'lik katkı sağlanacak.

Ekonomist
Ekonomist
Geri dönüşümde yeni uygulama: İade edilen her ambalaja teşvik ödemesi yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geri dönüşümde yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Bugün itibarıyla Depozito Yönetim Sistemi'nin (DUS) Türkiye genelinde devreye alındığını kaydeden Bakan Kurum, vatandaşlara iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı karşılığında 1 TL teşvik bedeli ödeneceğini ifade etti.

 

 

1 Uygulama işletmelerde devreye alınıyor

Uygulama işletmelerde devreye alınıyor

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Murat Kurum, DOA logosu olan plastik ve cam şişeler ile alüminyum ambalajların DOA uygulaması ile entegre DOA İade Makinelerine bırakılacağını ve vatandaşa iade edilen her ambalaj başına 1 TL teşvik bedeli ödeneceğini kaydetti.

Dijital bir uygulama olan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA), işletmelerde devreye alınıyor. Buna göre, Türkiye genelinde otel, restoran ve kafe (HOREKA) işletmeleri 1 Temmuz itibarıyla tüketilen içecek ambalajlarını biriktirerek seçtikleri saha operatörüne teslim edecek.

2 İade işlemi nasıl yapılacak?

İade işlemi nasıl yapılacak?

Plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajını iade etmek isteyen vatandaşlar öncelikle cep telefonlarına DOA uygulamasını yükleyecek.

Kullanıcı hesabı oluşturulduktan sonra, uygulama üzerinden en yakın DOA makinesinin yeri bulunacak. Uygulamada "İade et" butonuna tıklanarak makinedeki QR kod okutulacak.

DOA logolu ambalajlar makineye bırakılacak ve iadeler bitince, "İşlemi tamamla" butonuna basılacak. Ardından biriken tutar dijital cüzdana yansıyacak. 

Vatandaşlar biriken tutarı banka hesaplarına aktarabileceği gibi, ATM'lerden nakit olarak çekebilecek veya anlaşmalı iş yerlerindeki alışverişlerinde kullanabilecek.

3 Ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı

Ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı

Söz konusu uygulamayla yılda 25 milyar ambalajın dönüşüme kazandırılacağı gibi, ekonomiye yıllık 30 milyar TL katkı sağlanacağı da belirtildi.
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