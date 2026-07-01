Freedom Holding, Turkish Bank’ın devralınması için BDDK ve Rekabet onayını aldı

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu onayların satın alma işleminin tamamlanmasına yönelik önemli bir aşamayı oluşturduğu belirtildi.

Şubat 2026’da imzalanan Hisse Alım Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek işlem yalnızca Turkish Bank A.Ş.’yi kapsarken, TurkishBank Group’un Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bankacılık faaliyetleri ile diğer varlıkları satın alma kapsamında yer almıyor.

Entegre finansal hizmet hedefi

Açıklamada, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Turkish Bank’ın, Freedom Holding’in Türkiye’de oluşturmayı planladığı bankacılık, yatırım ve sermaye piyasası faaliyetlerini destekleyen stratejik bir yapı taşı olarak konumlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Şirket ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) faaliyet izninin alınmasının ardından bireysel ve kurumsal müşterilere bankacılık, yatırım ve sermaye piyasası hizmetlerini entegre bir finansal ekosistem altında sunmayı planladığını bildirdi.

Freedom Holding Corp. Kurucusu ve CEO'su Timur Turlov, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı :



“Türkiye, Freedom için stratejik öneme sahip bir pazar ve bu pazara, nasıl bir yapı inşa etmek istediğimize dair net bir vizyonla giriyoruz, Kazakistan’da, dijital bir ekosistemin insanların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası hâline gelebileceğini kanıtladık. Freedom SuperApp, lansmanından itibaren iki yıldan kısa bir süre içinde 5,67 milyon kullanıcıya ulaşarak ülkenin en hızlı büyüyen dijital hizmeti oldu. Finansal hizmetleri ve ileri teknolojiye dayalı dijital ürünleri, birbirini tamamlayan ve karşılıklı olarak güçlendiren tek bir platformda bir araya getirdik. Şimdi bu deneyimi, potansiyel müşteri kitlesinin Kazakistan’a kıyasla dört ila beş kat daha büyük olduğu Türkiye pazarına taşımayı amaçlıyoruz. Banka satın alımı, başarısı kanıtlanmış bu modeli ölçeklendirebilmemiz için gerekli temeli oluştururken, BDDK onayı da bu yapının dünyanın en dinamik pazarlarından birinde hayata geçirilmesi yolunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.”



BDDK ve Rekabet Kurumu’nun onayı, Freedom Holding'in Türkiye'deki yatırım kuruluşu yapılanmasının da son aşamaya gelmesiyle aynı döneme denk geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) faaliyet izninin alınmasının ardından Grup; bireysel müşteriler, varlıklı bireyler (affluent), yüksek gelir grubundaki müşteriler (HNWI), KOBİ'ler ve kurumsal müşterilere bankacılık, yatırım ve sermaye piyasası hizmetlerini tek bir entegre finansal ekosistem altında sunmayı hedefliyor.



Freedom Holding Corp. Ortağı ve Freedom Finansal Hizmetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vladimir Pochekuev, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:



“Bugün, Freedom'ın Türkiye yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Süreç boyunca sergilediği yapıcı yaklaşım ve destekleri için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na içten teşekkürlerimi sunuyorum. Alınan BDDK onayı, Türkiye'deki büyüme stratejimiz açısından önemli bir kilometre taşı niteliğinde olup bizi bölgenin en önemli ve dinamik ekonomilerinden birinde güçlü bir bankacılık platformu oluşturma hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından bankamız, yatırım kuruluşu ve sermaye piyasası faaliyetlerimizle birlikte müşterilerimize günlük bankacılık işlemlerinden ödemelere, tasarruf ürünlerinden kredi çözümlerine ve yatırım hizmetlerine kadar uzanan kapsamlı bir finansal deneyimi tek bir ekosistem altında sunmamızı sağlayacak. Türkiye'yi uzun vadeli stratejik öneme sahip bir pazar olarak görüyoruz; ülkenin finansal altyapısına, insan kaynağına ve teknolojik gelişimine yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”



Uzun vadede bankanın Freedom Holding'in bölgesel büyüme stratejisinin temel unsurlarından biri olması ve bankacılık, sermaye piyasaları, sigortacılık ve sınır ötesi finansal hizmetler arasında daha güçlü bir entegrasyon sağlaması hedefleniyor. İlerleyen dönemde ekosistemin e-ticaret, telekomünikasyon ve yaşam tarzı hizmetleri gibi finans dışı alanlara da genişletilmesi planlanıyor.



Freedom Finansal Hizmetler A.Ş. CEO'su H. Cenk Eynehan ise değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:



“BDDK ve Rekabet Kurumu’nun onayının alınması, vizyonumuzu gerçeğe dönüştürme yolunda attığımız en önemli adımlardan biridir. Önümüzdeki dönemde Türk düzenleyici otoriteleriyle güçlü ve verimli bir iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından, köklü bir Türk bankasının güçlü mirasını Freedom'ın teknoloji odaklı yaklaşımı, girişimci kültürü ve uluslararası deneyimiyle bir araya getirme fırsatı yakalayacağız. Önceliğimiz, müşterilerimize yenilikçi, erişilebilir ve çok daha kapsamlı finansal ürün ve hizmetler sunarak somut değer yaratmak olacak. Bu birleşimin, Türkiye finans sektörünün yeni döneminde önemli bir rol üstlenmemizi sağlayacağına inanıyoruz.”



Freedom Holding, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından dijital dönüşüm, müşteri kanallarının geliştirilmesi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ile operasyonel verimliliğin güçlendirilmesine odaklanan kapsamlı bir modernizasyon ve büyüme programını hayata geçirmeyi planlıyor. Grup ayrıca uluslararası deneyiminden yararlanarak Türk bireysel ve ticari müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına uygun yenilikçi finansal çözümler sunmayı hedefliyor.

İşlemin tamamlanmasının ardından entegrasyon süreci; teknoloji altyapısının güçlendirilmesi, müşteri deneyiminin geliştirilmesi, ürün inovasyonu ve Freedom'ın Türkiye'deki finansal kuruluşları arasında operasyonel uyumun sağlanmasına odaklanacak.



Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Freedom Holding Corp.'un Avrasya, Orta Doğu ve Orta Asya'nın en hızlı büyüyen finansal hizmet gruplarından biri olarak konumunu daha da güçlendirmesi ve stratejik öneme sahip pazarlara yönelik uzun vadeli yatırım vizyonunu pekiştirmesi bekleniyor.

