Restoran ve kafelerde yeni dönem bugün başlıyor: Artık o bilgilerin menüde yazılması zorunlu

Toplu tüketim işletmelerinde gıda şeffaflığını güçlendirmeyi hedefleyen düzenleme, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe alındı. Buna göre, 1 Temmuz itibarıyla restoran ve kafe menülerinde yemek isimleri ve fiyatlarının yanı sıra besin değerleri ile içerik bilgilerine de yer verilecek.

Yeni uygulamayla birlikte müşteriler, sipariş öncesinde tüketecekleri ürünlerin enerji değeri, besin içeriği ve alerjen bilgilerini menü üzerinden inceleyebilecek.