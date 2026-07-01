Restoran ve kafelerde yeni dönem bugün başlıyor: Artık o bilgilerin menüde yazılması zorunlu

Kafe ve restoranlarda 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni uygulamayla birlikte menülerde kapsamlı içerik bilgisi dönemi başladı. Artık işletmeler, ürünlerin kalori değerlerinin yanı sıra protein, yağ ve karbonhidrat oranlarını da menülerinde gösterecek. Yiyeceklerde kullanılan içeriklerin tüketicilere açık şekilde sunulması da zorunlu olacak.
1 Enerji değeri, besin içeriği ve alerjen bilgilerini görebilecekler
Toplu tüketim işletmelerinde gıda şeffaflığını güçlendirmeyi hedefleyen düzenleme, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe alındı. Buna göre, 1 Temmuz itibarıyla restoran ve kafe menülerinde yemek isimleri ve fiyatlarının yanı sıra besin değerleri ile içerik bilgilerine de yer verilecek.
Yeni uygulamayla birlikte müşteriler, sipariş öncesinde tüketecekleri ürünlerin enerji değeri, besin içeriği ve alerjen bilgilerini menü üzerinden inceleyebilecek.
2 QR kod sistemi aracılığıyla da görüntülenebilecek
Düzenleme kapsamında işletmeler, menülerinde ürünlerin kalori değerleriyle birlikte protein, karbonhidrat ve yağ içeriklerine de yer verecek.
Söz konusu bilgiler basılı menülerin yanı sıra dijital ekranlar, yazı tahtası, broşür ve QR kod sistemi aracılığıyla da görüntülenebilecek.
3 Amaç sağlıklı beslenmenin desteklenmesi
Düzenlemeyle, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi ve yüksek kalorili gıda tüketiminin azaltılması hedefleniyor.
Özellikle yüksek kalorili ve işlenmiş gıdaların tüketiminin azaltılması, obeziteyle mücadele edilmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması uygulamanın öncelikli amaçları arasında bulunuyor.
4 Öncelikle zincir restoranlar ve büyük ölçekli işletmelerde devreye alınacak
Yeni uygulama, öncelikle zincir restoranlar ve büyük ölçekli işletmelerde devreye alınacak. Ardından kademeli geçiş süreciyle 2027 yılının sonuna kadar tüm restoran ve kafalarda zorunlu hale gelecek.
5 Tarım ve Orman Bakanlığı denetim yapacak
Düzenlemeye ilişkin denetimler, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı gıda denetçileri tarafından gerçekleştirilecek. Denetimlerde menülerde sunulan bilgilerin doğruluğu, ürün içerikleriyle uyumu ve tüketicilerin bu bilgilere erişim kolaylığı gibi hususlar kontrol edilecek.