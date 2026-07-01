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Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi

Köprü ve otoyol ücretlerine 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak şekilde zam yapıldı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi

Yeni tarifeye göre, Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 1170 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 110 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de geçiş ücreti 1170 TL'ye çıkarıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol ücretleri yeniden düzenlendi. Yap-İşlet-Devret kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Temmuz Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Buna göre, Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 995 TL'den 1170 TL'ye yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 95 TL'den 110 TL'ye yükseldi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de geçiş ücreti 995 TL'den 1170 TL'ye çıkarıldı.

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