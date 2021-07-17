ENDEKSTE HACİM ZAYIF

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 9.96 ile Borusan Yat. Paz. ve yüzde 9.54 ile Sasa Polyester olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 4.88 ve yüzde 4.85 ile Hedef Girişim ve Nuh Çimento hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.16 milyar TL ile Sasa Polyester hissesinde olurken, bu şirketi 4.28 milyar TL ile Garanti BBVA takip etti. Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.71 azalışla 1,363 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 158 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 10.49 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 41.58 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99.39 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,356 ve 1,348 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,372 ve 1,381 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.06 baz puan artarak yüzde 42.63 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 18.81 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DİRENÇTE ZORLANDI

5.21-5.39 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.24 seviyesinin altında kapanışlarda 5.15 seviyesine gerileyebilir. 5.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.15-5.03

Satım aralığı: 5.33-5.45

Yabancı Payı (%) : 53.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

AKSA ENERJİ

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 11.93 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11.86 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 11.60-11.10

Satım aralığı: 12.20-12.50

Yabancı Payı (%) : 5.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.

ALARKO HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 9.61 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 9.26 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.90-8.70

Satım aralığı: 9.60-9.75

Yabancı Payı (%) : 9.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.

ARÇELİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 31.88 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 35.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 31.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.00-29.25

Satım aralığı: 35.00-39.25

Yabancı Payı (%) : 50.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.

ASELSAN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 14.82 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 14.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 14.46 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.10-14.00

Satım aralığı: 14.80-15.00

Yabancı Payı (%) : 28.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.29 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 63.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 58.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 61.75 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 61.00-60.00

Satım aralığı: 62.50-63.00

Yabancı Payı (%) : 56.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 2.76 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 2.58 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 2.68 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 2.58-2.50

Satım aralığı: 2.82-2.92

Yabancı Payı (%) : 29.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.75 puan arttı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

11.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 10.80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 11.38 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.80-10.40

Satım aralığı: 11.80-12.80

Yabancı Payı (%) : 7.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.65 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇTE ZORLANDI

5.17-5.35 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.2 seviyesinin altında kapanışlarda 5.08 seviyesine gerileyebilir. 5.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.51 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.08-5.00

Satım aralığı: 5.25-5.28

Yabancı Payı (%) : 33.69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 7.06 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 7.65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 6.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.90-6.78

Satım aralığı: 7.65-7.85

Yabancı Payı (%) : 24.64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.03 puan azaldı.

KARSAN OTOMOTİV

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 3.85 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 3.68 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3.73 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.68-3.44

Satım aralığı: 3.76-4.00

Yabancı Payı (%) : 0.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

KOÇ HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 20.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 20 seviyesinin altındaki kapanışlarda 19.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 20.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.20-19.00

Satım aralığı: 20.60-21.00

Yabancı Payı (%) : 67.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.60 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

DİRENÇTE ZORLANDI

12.97-13.82 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 13.51 seviyesinin altında kapanışlarda 13.00 seviyesine gerileyebilir. 14.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 15.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.00-12.50

Satım aralığı: 14.00-15.10

Yabancı Payı (%) : 23.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.

ŞİŞE CAM

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 7.72 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 7.54 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.43-7.40

Satım aralığı: 7.75-7.85

Yabancı Payı (%) : 27.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

GÜÇ KAYBEDİYOR

4.97 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 4.60 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 4.75 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.60-4.46

Satım aralığı: 5.00-5.10

Yabancı Payı (%) : 6.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

GÜÇ KAYBEDİYOR

6.62 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.20 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 6.37 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.20-6.18

Satım aralığı: 6.65-6.83

Yabancı Payı (%) : 43.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.

TÜRKİYE SİGORTA

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 4.82 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.56 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.65 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.56-4.32

Satım aralığı: 4.78-5.13

Yabancı Payı (%) : 1.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.