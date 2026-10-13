Stellantis geleceğin mobilitesini 6 marka ile Paris’e taşıdı

Mobilitenin her alanına yatırım yapan dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden Stellantis, 2026 Paris Otomobil Fuarı öncesinde düzenlediği özel etkinlikte altı yeni konsept otomobilini dünya prömiyeriyle tanıttı.
Paris’in simgesel mekânlarından Hangar Y’de gerçekleştirilen “The Night Before” etkinliğinde Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, FIAT, Opel ve PEUGEOT’nun konsept modelleri ilk kez görücüye çıkardı. Stellantis’in 12-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’ndaki katılımına da başlangıç oluşturan etkinlik, grubun tasarım ve teknoloji alanındaki önceliklerini ve değişen mobilite ihtiyaçlarına yönelik yaklaşımını ortaya koydu. Fuarın en büyük standında 60’ın üzerinde aracı ziyaretçilerle buluşturan Stellantis, sekiz markası ve toplam dokuz konsept otomobiliyle geleceğe yönelik ürün ve tasarım vizyonunu sergiliyor.
1 FaSTLAne 2030 stratejisi yeni ürünlerle şekilleniyor
Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, CEO Antonio Filosa ve Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Emanuele Cappellano’nun katıldığı etkinlikte, grubun FaSTLAne 2030 stratejik planı kapsamında geliştirdiği çalışmalar ön plana çıktı. Stellantis CEO’su Antonio Filosa, etkinliğin grubun gelecek hedeflerini somutlaştırdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Bu etkinlik, FaSTLAne 2030 stratejimizi hayata geçiriyor. Ekiplerimizin olağanüstü çabasını ve ikonik markalarımız, etkileyici tasarımlarımız ve yenilikçi teknolojilerimiz aracılığıyla mobilitenin geleceğini şekillendirme kararlılığımızı ortaya koyuyor. Müşterilerimize daha fazla seçenek sunarken, geleceğe heyecanla bakmaları için daha fazla neden yaratıyoruz.”
Grubun Avrupa pazarındaki güçlü konumuna ve büyüme hedeflerine dikkat çeken Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Emanuele Cappellano, “Stellantis, Avrupa'da derin köklere sahip ve tüm markalarımızın başarısıyla daha da güçlenecek lider bir konumda bulunuyor” dedi. Stellantis’in 2030 yılına kadar 50’den fazla yeni ürünü pazara sunmayı hedeflediğini belirten Cappellano, grubun markalarının kendilerine özgü kimliklerini, bilgi birikimlerini ve tasarım miraslarını koruyarak mobilitenin geleceğinde etkin rol oynamayı sürdüreceğini ifade etti. Cappellano ayrıca, stratejik plan doğrultusunda Stellantis’in Genişletilmiş Avrupa bölgesindeki pazar kapsama alanını yüzde 25 artırmayı amaçladığını kaydetti.
Stellantis Genişletilmiş Avrupa Tasarım Başkanı Gilles Vidal liderliğinde geliştirilen altı konsept otomobil, grubun farklı marka kimliklerini korurken yenilikçi bir tasarım anlayışında buluştuğunu gösteriyor. Mobilite ve performanstan kullanıcı deneyimine, dijital teknolojilerden yaşam kalitesine uzanan farklı alanlara odaklanan konseptler, otomobillerin gelecekte nasıl şekillenebileceğine ilişkin yeni fikirler sunuyor. Gilles Vidal, konseptlerin ortak yaklaşımını şu sözlerle değerlendirdi: “Bu 6 konsept otomobille ortak bir inancı ortaya koyuyoruz: Otomotiv tasarımının geleceği hem cesur hem de anlamlı olmalı. Her konsept, markasının kendine özgü kimliğini güçlendirirken günlük yaşam deneyimlerini zenginleştirmenin yeni yollarını araştırıyor. Birlikte değerlendirildiklerinde yaratıcılığın, inovasyonun ve duyguların insanları otomobillere yeniden âşık etmek için nasıl bir araya gelebileceğini gösteriyorlar.”
2 Alfa Romeo Cuorerosso ile sürüş tutkusunun geleceği
Alfa Romeo Cuorerosso, markanın sportif geçmişini geleceğin teknolojileriyle buluşturarak sürüş tutkusunu merkeze alan bir yaklaşım ortaya koyuyor. Markanın gelecekteki önemli pazar segmentlerine yönelik tasarım ve ürün vizyonunu yansıtan konsept, 4,7 metreye kadar uzunluğa sahip farklı gövde seçeneklerinin yanı sıra Quadrifoglio versiyonlarının potansiyeline de işaret ediyor. Performans odaklı yaklaşımın zirvesinde ise Q4 dört tekerlekten çekiş sistemi, tork konvertörü ve karbon fiber şaftla eşleştirilen 2,9 litrelik V6 Full-Hybrid motor seçeneği bulunuyor. Cuorerosso, Alfa Romeo’nun sürüş dinamiklerini ve duygusal tasarım anlayışını geleceğe taşıma hedefini ortaya koyuyor.
Citroën, otomotiv tarihinin ikonik modellerinden 2 CV’yi günümüzün ve geleceğin mobilite ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yorumluyor. 2 CV Concept, geçmişteki başarıyı tekrarlamaktan ziyade modelin temelinde yer alan ulaşılabilirlik, sadelik ve işlevsellik anlayışını güncel teknolojilerle buluşturuyor. Tamamen elektrikli olarak tasarlanan ve Avrupa’da üretilmesi planlanan yeni 2 CV’nin 15 bin Euro fiyatla sunulması hedefleniyor. Konsept, Citroën’in konfor ve pratiklik odaklı yaklaşımını sürdürürken elektrikli mobiliteyi daha geniş kitleler için erişilebilir kılma hedefini de yansıtıyor.
DS Automobiles’in gelecekteki tasarım anlayışını yansıtan DS F3VER, çekicilik, kişiselleştirme ve çok yönlülüğü aynı çizgide buluşturuyor. Geleneksel otomobil tasarımının sınırlarının dışına çıkan konsept, farklı kullanım deneyimlerine yönelik çözümleri ve tasarım odaklı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Üç temel unsur etrafında şekillenen DS F3VER, DS Automobiles’in daha ayırt edici, çekici ve cesur bir marka kimliğiyle geleceğe ilerleme hedefini ortaya koyuyor.
3 FIAT Multiplay ile tek araçta farklı mobilite deneyimleri
FIAT Multiplay, değişen yaşam biçimlerine ve farklı kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlayan bir mobilite yaklaşımını temsil ediyor. Markanın otomotiv tarihinde kendine özgü bir yere sahip Multipla modelinden ilham alan konsept, pickup modellerinin çok yönlülüğünü SUV’ların konforu ve esnekliğiyle bir araya getiriyor. Günlük yaşamı ve ortak deneyimleri merkeze alan, farklı ihtiyaçlara göre yapılandırılabilen mimarisiyle Multiplay, birden fazla kullanım senaryosuna uyum sağlamayı hedefliyor. Geleneksel otomobil sınıfları arasındaki sınırları zorlayan konsept, FIAT’ın erişilebilirlik, kapsayıcılık ve yenilikçilik yaklaşımını geleceğin mobilite çözümlerine taşıyor.
Opel, STX Concept ile station wagon gövde tipinin geleceğine ilişkin yeni bir tasarım yorumu sunuyor. Daha cesur, yalın ve duygusal bir Alman tasarım anlayışını yansıtan konsept, markanın gelecek modellerinde kullanılabilecek tasarım unsurlarına dair ipuçları veriyor. Lamelli ışık animasyonlarına sahip yeni Opel Vizor aydınlatma imzası, daha belirgin dikey Opel Compass tasarım öğesi ve aşağıya doğru eğimli, yalın arka bölüm, STX Concept’in öne çıkan detayları arasında yer alıyor. Konseptte kullanılan bazı tasarım unsurlarının gelecekteki seri üretim Opel modellerine aktarılması planlanıyor.
PEUGEOT, RCZ Vision konseptiyle geleceğin tasarım ve teknoloji yaklaşımını gözler önüne seriyor. Sürüş keyfini odağına alan konsept, yüksek performanslı ve verimli elektrikli mobilite anlayışını yeni teknolojilerle bir araya getiriyor. STLA One platformunu temel alan bir mimari üzerinde geliştirilen RCZ Vision, elektronik direksiyon sistemi Steer-by-Wire teknolojisinden yararlanıyor. Hypersquare® kontrolü ve yeni PEUGEOT i-Cockpit® sistemi de konseptin dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor. Tasarım, teknoloji ve sürüş dinamiklerini bir araya getiren RCZ Vision, PEUGEOT’nun gelecekteki modellerine yönelik yaklaşımını yansıtan bir konsept olarak öne çıkıyor.
Stellantis, Paris Otomobil Fuarı’nda sergilediği dokuz konsept otomobil, altı dünya prömiyeri ve 60’ın üzerinde araçla markalarının gelecekteki tasarım anlayışını ve FaSTLAne 2030 stratejisi kapsamında geliştirdiği ürün ve teknolojileri ziyaretçilerle buluşturuyor. Grubun stratejik iş ortağı Leapmotor’ın da katıldığı fuar organizasyonu, Stellantis’in farklı müşteri beklentilerine yanıt veren yenilikçi ve çok yönlü mobilite çözümleri geliştirme hedefini gösteriyor.