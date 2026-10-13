Stellantis geleceğin mobilitesini 6 marka ile Paris’e taşıdı

Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, CEO Antonio Filosa ve Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Emanuele Cappellano’nun katıldığı etkinlikte, grubun FaSTLAne 2030 stratejik planı kapsamında geliştirdiği çalışmalar ön plana çıktı. Stellantis CEO’su Antonio Filosa, etkinliğin grubun gelecek hedeflerini somutlaştırdığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Bu etkinlik, FaSTLAne 2030 stratejimizi hayata geçiriyor. Ekiplerimizin olağanüstü çabasını ve ikonik markalarımız, etkileyici tasarımlarımız ve yenilikçi teknolojilerimiz aracılığıyla mobilitenin geleceğini şekillendirme kararlılığımızı ortaya koyuyor. Müşterilerimize daha fazla seçenek sunarken, geleceğe heyecanla bakmaları için daha fazla neden yaratıyoruz.”

Grubun Avrupa pazarındaki güçlü konumuna ve büyüme hedeflerine dikkat çeken Stellantis Genişletilmiş Avrupa Operasyon Direktörü Emanuele Cappellano, “Stellantis, Avrupa'da derin köklere sahip ve tüm markalarımızın başarısıyla daha da güçlenecek lider bir konumda bulunuyor” dedi. Stellantis’in 2030 yılına kadar 50’den fazla yeni ürünü pazara sunmayı hedeflediğini belirten Cappellano, grubun markalarının kendilerine özgü kimliklerini, bilgi birikimlerini ve tasarım miraslarını koruyarak mobilitenin geleceğinde etkin rol oynamayı sürdüreceğini ifade etti. Cappellano ayrıca, stratejik plan doğrultusunda Stellantis’in Genişletilmiş Avrupa bölgesindeki pazar kapsama alanını yüzde 25 artırmayı amaçladığını kaydetti.



Stellantis Genişletilmiş Avrupa Tasarım Başkanı Gilles Vidal liderliğinde geliştirilen altı konsept otomobil, grubun farklı marka kimliklerini korurken yenilikçi bir tasarım anlayışında buluştuğunu gösteriyor. Mobilite ve performanstan kullanıcı deneyimine, dijital teknolojilerden yaşam kalitesine uzanan farklı alanlara odaklanan konseptler, otomobillerin gelecekte nasıl şekillenebileceğine ilişkin yeni fikirler sunuyor. Gilles Vidal, konseptlerin ortak yaklaşımını şu sözlerle değerlendirdi: “Bu 6 konsept otomobille ortak bir inancı ortaya koyuyoruz: Otomotiv tasarımının geleceği hem cesur hem de anlamlı olmalı. Her konsept, markasının kendine özgü kimliğini güçlendirirken günlük yaşam deneyimlerini zenginleştirmenin yeni yollarını araştırıyor. Birlikte değerlendirildiklerinde yaratıcılığın, inovasyonun ve duyguların insanları otomobillere yeniden âşık etmek için nasıl bir araya gelebileceğini gösteriyorlar.”