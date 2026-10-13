Bursa'da üretilen her 2 otomobilden biri ihraç edildi

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de dernek üyesi firmalar tarafından ocak-eylül döneminde 528 bin 366'sı otomobil olmak üzere traktör dahil 986 bin 584 araç üretildi.

Otomobillerde adet bazında en fazla üretim 231 bin 45 adetle Bursa'da faaliyet gösteren OYAK Renault tarafından gerçekleştirildi. OYAK Renault'un toplam otomobil üretimindeki payı yüzde 43,7 olarak kayıtlara geçti. Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota ise 9 aylık süreçte 143 bin 778 otomobil imal ederek ikinci sırada yer aldı.

Aynı dönemde Hyundai Motor Türkiye 125 bin 880 ve TOFAŞ da 27 bin 663 adetlik üretim rakamına ulaştı. Bursa'da ocak-eylül döneminde üretilen otomobil sayısı 258 bin 708 olurken, genel otomobil üretiminin yüzde 48,9'u burada gerçekleştirildi. Yılın 9 ayında, genel otomobil üretiminin yüzde 60,18'ine karşılık gelen 317 bin 970'i ihraç edilerek 8,7 milyar dolar döviz girdisi sağlandı.

Bursa'daki otomobil üretiminin yarısından fazlası yurt dışına gönderildi

Üretimde birinci sırada olan OYAK Renault, ihracatta da 132 bin 559 adetle ilk sırada bulunuyor. Toyota 98 bin 46 otomobille ikinci, Hyundai Motor Türkiye 87 bin 362 otomobille üçüncü sırada yer aldı. Bu süreçte Bursa'da fabrikası bulunan TOFAŞ'ın otomobil ihracatı ise 3 adet olarak kayıtlara geçti.

Ocak-eylül döneminde Bursa'dan gerçekleştirilen 132 bin 562 adetlik ihracat, Türkiye'nin toplam otomobil dış satımının yüzde 41,7'sini oluşturdu. Bursa'da 9 aylık süreçte üretilen 258 bin 708 otomobilin yüzde 51,24'ü yurt dışına gönderildi. Kentte günlük olarak banttan indirilen araç sayısı 947,6 ve günlük dış satım sayısı ise 485,6 oldu.