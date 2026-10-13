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  • AJet'ten 13 Ekim'e özel kampanya: Ankara çıkışlı seferlerde yüzde 30 indirim
Anadolu Ajansı
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AJet'ten 13 Ekim'e özel kampanya: Ankara çıkışlı seferlerde yüzde 30 indirim

AJet, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103. yıl dönümü dolayısıyla Ankara çıkışlı ve varışlı yurt içi direkt uçuşlarda yüzde 30 indirim kampanyası başlattı.

AJet'ten 13 Ekim'e özel kampanya: Ankara çıkışlı seferlerde yüzde 30 indirim

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı çıkışlı ve varışlı tüm yurt içi direkt seferleri kapsayan kampanya kapsamında, biletler vergiler hariç yüzde 30 indirimle satışa sunuldu.

Yolcular, indirimli biletleri bugün 23.59'a kadar "ESBDOM30" kodunu kullanarak AJet'in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alabilecek.

Kampanya kapsamında alınan biletler, 7 Aralık 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasındaki direkt uçuşlarda geçerli olacak. Ancak 25 Aralık 2026-3 Ocak 2027 ile 22 Ocak-7 Şubat 2027 tarihleri arasındaki uçuşlar kampanyaya dahil edilmeyecek.

Ankara'dan yurt içinde en fazla noktaya sefer düzenleyen hava yolu şirketi AJet'in kampanyası kapsamında, koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

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Anadolu Ajansı
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