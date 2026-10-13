Beşinci Fon Kurulu toplantısı sona erdi: Şu ana kadar 43 bin yatırımcıya 6,4 milyar TL ödeme yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Beşinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifinin 9 Ekim'de TBMM Başkanlığına sunulduğu hatırlatılarak, teklifin 14 Ekim'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesinin öngörüldüğü bildirildi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşinci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıya, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ve bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarının katıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulun önceki toplantı kararlarının gerçekleştirmesini temin edecek, Sermaye Piyasası Kurulunca tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında tasfiye sürecinin adil, şeffaf ve etkin şekilde yürütülmesi ve ödemelerin hukuki güvenceye kavuşturulmasını sağlayacak kanun teklifi 9 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. Teklifin 14 Ekim'de TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesi öngörülmektedir. Gelinen aşamada, geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası tarafından A1, Bulls ve Pardus'un yönetimindeki fonlarda bulunan 43 bin 643 yatırımcıya toplam 6,4 milyar lira ödenmiştir. Söz konusu bu 3 portföy yönetim şirketinin geriye kalan 49 fonu kapsamında, toplam 34,1 milyar lira tutarında tasfiye sürecinin bu hafta sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle, 3 portföy yönetim şirketindeki toplam 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 bin 745 kişiye toplam 40,5 milyar lira tutarındaki ayni ve nakdi tasfiye tamamlanmış olacaktır. Diğer taraftan TBMM gündeminde yer alan teklifin yasalaşmasının ardından tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerin de ivedilikle tamamlanması hedeflenmektedir."