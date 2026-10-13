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Karadeniz'de palamut bereketi! Balıkçıların mesaisi havadan görüntülendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde palamut avına çıkan balıkçılar, teknelerini kasalar dolusu balıkla limana döndürüyor. Karadeniz'de devam eden av mesaisi ve balıkçıların denizdeki hareketliliği dronla havadan görüntülendi.

Karadeniz'de palamut bereketi! Balıkçıların mesaisi havadan görüntülendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde palamut avını sürdüren balıkçıların denizdeki mesaisi, dronla havadan kaydedildi.

1 Palamut avı mesaisi devam ediyor

Palamut avı mesaisi devam ediyor

1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulan Karadenizli balıkçıların palamut avı mesaisi devam ediyor.

2 Bol miktarda palamut avlıyorlar

Bol miktarda palamut avlıyorlar

Türkeli ilçesinde küçük boydaki tekneleriyle limandan denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktardaki palamutla limana dönüyor.

3 Tezgahlarda tüketiciyle buluşuyor

Tezgahlarda tüketiciyle buluşuyor

Balıkçılarca avlanan kasalar dolusu palamut, ilçe ve kent genelindeki tezgahlarda tüketiciyle buluşuyor.

4 Mesai dronla görüntülendi

Mesai dronla görüntülendi

Balıkçıların bölgede sürdürdüğü av mesaisi, dronla kaydedildi.
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Anadolu Ajansı
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