Karadeniz'de palamut bereketi! Balıkçıların mesaisi havadan görüntülendi

Sinop'un Türkeli ilçesinde palamut avını sürdüren balıkçıların denizdeki mesaisi, dronla havadan kaydedildi.
1 Palamut avı mesaisi devam ediyor
1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek ekmeğini denizden çıkarma mücadelesine koyulan Karadenizli balıkçıların palamut avı mesaisi devam ediyor.
2 Bol miktarda palamut avlıyorlar
Türkeli ilçesinde küçük boydaki tekneleriyle limandan denize açılan balıkçılar, avladıkları bol miktardaki palamutla limana dönüyor.
3 Tezgahlarda tüketiciyle buluşuyor
Balıkçılarca avlanan kasalar dolusu palamut, ilçe ve kent genelindeki tezgahlarda tüketiciyle buluşuyor.