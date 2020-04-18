Tabloları görmek için görsellere tıklayın.
ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 21.40 ile Migros Ticaret ve yüzde 18.80 ile Güneş Sigorta olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 6.16 ve yüzde 6.14 ile Akçansa ve Tüpraş hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.19 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 6.88 milyar TL ile Aselsan takip etti.
Endeksin yükselişinde Perakende Ticaret sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.77 yükselişle 98,180 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 14,214 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.96 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. RSI göstergesi 56.20 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 110.21 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 122.76 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde 97,601 ve 97,022 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 98,759 ve 99,337 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.35 baz puan artarak yüzde 58.65 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 14.13 seviyesinde bulunuyor.
DOĞAN HOLDİNG
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
1.52 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.69 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1.62 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.52 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.55-1.52
Satım aralığı: 1.69-1.76
Yabancı Payı (%) : 39.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
1.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.17 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.17-1.07
Satım aralığı: 1.25-1.32
Yabancı Payı (%) : 35.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
ALICILAR GÜÇLÜ
7.51 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 8.90 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 8.23 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.65 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.65-7.60
Satım aralığı: 8.90-9.75
Yabancı Payı (%) : 41.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 8.69 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.95 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.39 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.95-7.23
Satım aralığı: 8.85-9.25
Yabancı Payı (%) : 67.30
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 5.09 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.78 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.95 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.78-4.24
Satım aralığı: 5.13-5.58
Yabancı Payı (%) : 50.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 2.01 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 2.22 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.99 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.99-1.82
Satım aralığı: 2.22-2.32
Yabancı Payı (%) : 15.10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
14.69-16.19 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.02 seviyesinin altında kapanışlarda 14.10 seviyesine gerileyebilir. 16.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 14.10-13.20
Satım aralığı: 16.10-16.30
Yabancı Payı (%) : 76.36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.
KOZA ALTIN
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 65.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 70.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 76.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 64.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 64.00-62.00
Satım aralığı: 76.00-85.00
Yabancı Payı (%) : 52.24
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.
PEGASUS
İZLENMELİ
46 – 66.15 aralığında hareket eden hisse 51.9 seviyesinin altında kapanışlarda 40.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 51.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 68.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 40.00-37.25
Satım aralığı: 68.50-97.00
Yabancı Payı (%) : 19.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.43 puan azaldı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
3.51 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.28 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.52 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.28-3.20
Satım aralığı: 3.52-3.56
Yabancı Payı (%) : 15.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.
SABANCI HOLDİNG
İZLENMELİ
7.5 – 7.87 aralığında hareket eden hisse 7.78 seviyesinin altında kapanışlarda 7.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.43-7.03
Satım aralığı: 8.00-8.15
Yabancı Payı (%) : 62.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.
SODA SANAYİİ
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5.28 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.71 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.15 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.15-4.96
Satım aralığı: 6.00-6.55
Yabancı Payı (%) : 28.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
HACİM ARTMALI
Hisse yükselirken hacim düşüyor. 4.53 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 4.91 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.35 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.28 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.28-4.00
Satım aralığı: 5.35-6.23
Yabancı Payı (%) : 23.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 5.34 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.05 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.18 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.05-4.54
Satım aralığı: 5.35-5.75
Yabancı Payı (%) : 40.19
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.
T.S.K.B.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 0.95 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.03 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 0.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.95-0.87
Satım aralığı: 1.03-1.07
Yabancı Payı (%) : 24.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.
TAV HAVALİMANLARI
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 17.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 22.60 seviyesindeki dirence yönelebilir. 20.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.30 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.30-16.20
Satım aralığı: 22.60-27.00
Yabancı Payı (%) : 64.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
TÜPRAŞ
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 87.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 83.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 94.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 83.00-78.50
Satım aralığı: 94.00-96.00
Yabancı Payı (%) : 60.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan arttı.
Bir cevap yazın