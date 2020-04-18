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ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 21.40 ile Migros Ticaret ve yüzde 18.80 ile Güneş Sigorta olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 6.16 ve yüzde 6.14 ile Akçansa ve Tüpraş hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.19 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 6.88 milyar TL ile Aselsan takip etti.

Endeksin yükselişinde Perakende Ticaret sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.77 yükselişle 98,180 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 14,214 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 13.96 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. RSI göstergesi 56.20 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 110.21 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 122.76 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 97,601 ve 97,022 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 98,759 ve 99,337 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.35 baz puan artarak yüzde 58.65 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 14.13 seviyesinde bulunuyor.

DOĞAN HOLDİNG

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

1.52 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.69 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1.62 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.52 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.55-1.52

Satım aralığı: 1.69-1.76

Yabancı Payı (%) : 39.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.01 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

1.25 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.17 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.17-1.07

Satım aralığı: 1.25-1.32

Yabancı Payı (%) : 35.38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

ALICILAR GÜÇLÜ

7.51 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 8.90 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 8.23 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.65 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.65-7.60

Satım aralığı: 8.90-9.75

Yabancı Payı (%) : 41.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

GARANTİ BANKASI

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 8.69 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 7.95 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.39 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.95-7.23

Satım aralığı: 8.85-9.25

Yabancı Payı (%) : 67.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.

İŞ BANKASI (C)

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.09 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.78 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.95 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.78-4.24

Satım aralığı: 5.13-5.58

Yabancı Payı (%) : 50.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.03 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 2.01 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 2.22 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.99 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.99-1.82

Satım aralığı: 2.22-2.32

Yabancı Payı (%) : 15.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.38 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

14.69-16.19 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.02 seviyesinin altında kapanışlarda 14.10 seviyesine gerileyebilir. 16.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.10-13.20

Satım aralığı: 16.10-16.30

Yabancı Payı (%) : 76.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.

KOZA ALTIN

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 65.2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 70.6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 76.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 64.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 64.00-62.00

Satım aralığı: 76.00-85.00

Yabancı Payı (%) : 52.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

PEGASUS

İZLENMELİ

46 – 66.15 aralığında hareket eden hisse 51.9 seviyesinin altında kapanışlarda 40.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 51.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 68.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40.00-37.25

Satım aralığı: 68.50-97.00

Yabancı Payı (%) : 19.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.43 puan azaldı.

PETKİM

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

3.51 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.28 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.41 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.52 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.28-3.20

Satım aralığı: 3.52-3.56

Yabancı Payı (%) : 15.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

İZLENMELİ

7.5 – 7.87 aralığında hareket eden hisse 7.78 seviyesinin altında kapanışlarda 7.43 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.78 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 8.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.43-7.03

Satım aralığı: 8.00-8.15

Yabancı Payı (%) : 62.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.41 puan azaldı.

SODA SANAYİİ

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 5.28 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.71 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.15 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.15-4.96

Satım aralığı: 6.00-6.55

Yabancı Payı (%) : 28.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.

ŞİŞE CAM

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 4.53 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 4.91 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.35 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.28 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.28-4.00

Satım aralığı: 5.35-6.23

Yabancı Payı (%) : 23.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

T. HALK BANKASI

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.34 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.05 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.18 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.05-4.54

Satım aralığı: 5.35-5.75

Yabancı Payı (%) : 40.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.33 puan azaldı.

T.S.K.B.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 0.95 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.03 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 0.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 0.95-0.87

Satım aralığı: 1.03-1.07

Yabancı Payı (%) : 24.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.21 puan azaldı.

TAV HAVALİMANLARI

Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 17.30 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 22.60 seviyesindeki dirence yönelebilir. 20.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.30 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.30-16.20

Satım aralığı: 22.60-27.00

Yabancı Payı (%) : 64.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

TÜPRAŞ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 87.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 83.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 94.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 83.00-78.50

Satım aralığı: 94.00-96.00

Yabancı Payı (%) : 60.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.46 puan arttı.