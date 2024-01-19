BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.1.2024)

Endeks Ortalamalarının Altında

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 21,46179 ile Tatlıpınar Enerji Üretim ve yüzde 18,50220 ile Enerya Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -7,31441 ve yüzde -5,66524 ile Mia Teknoloji ve Yapı ve Kredi Bank. hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 42,58224 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 30,71705 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,52141 yükselişle 8016,09 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 266,56 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 92,78700 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 59,16180 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105,13884 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 113,50525 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 8083,3 ve 8150,5 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 7982,49 ve 7948,88 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,22948 baz puan azalarak yüzde 36,66506 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 39,56330 seviyesinde bulunuyor.

Aselsan



Desteğinin üzerinde tutunmalı

46,50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 49,50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 48,4 seviyesinin altına kayması halinde ise 46,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 46,50-46,00

Satım aralığı: 49,50-48,50

Yabancı Payı (%) : 30,47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,81 puan arttı.



Astor Enerji



Alıcılar güçlü

99,6 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 120,75 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 110,4 seviyesinin altına kayması halinde ise 98,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 98,50-93,50

Satım aralığı: 115,00-104,00

Yabancı Payı (%) : 5,74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,69 puan azaldı.



Çimsa



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 28,5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 30,72 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 31,50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 29,25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 29,25-28,75

Satım aralığı: 31,50-31,00

Yabancı Payı (%) : 8,40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,36 puan arttı.



Doğuş Otomotiv



Satıcılar güçlü

Güç kaybediyor. 254,75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 227,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 242,1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 227,00-215,00

Satım aralığı: 245,00-247,00

Yabancı Payı (%) : 25,69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,18 puan arttı.



Emlak Konut GMYO



Yükseliş seyrinde. 7,60 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 9,90 seviyesindeki dirence yönelebilir. 8,98 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7,60 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7,60-7,48

Satım aralığı: 9,90-9,15

Yabancı Payı (%) : 13,84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,41 puan azaldı.



Enerjisa Enerji



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 46,68 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 50,6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 53,00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 46,50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 46,50-43,75

Satım aralığı: 53,00-47,50

Yabancı Payı (%) : 24,68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.



Enka İnşaat



Dirençte zorlandı

34,3-35,52 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 34,86 seviyesinin altında kapanışlarda 34,00 seviyesine gerileyebilir. 35,50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 35,50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 34,00-33,75

Satım aralığı: 35,50-35,00

Yabancı Payı (%) : 29,22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.



Ford Otosan



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 766 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 825,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 760,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 760,00-760,00

Satım aralığı: 825,00-790,00

Yabancı Payı (%) : 39,37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,45 puan arttı.



Hektaş



Dirençte zorlandı

16,78-18,07 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 17,25 seviyesinin altında kapanışlarda 15,60 seviyesine gerileyebilir. 19,10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 19,10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15,60-15,20

Satım aralığı: 19,10-20,60

Yabancı Payı (%) : 20,69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,27 puan azaldı.



Migros Ticaret



İzlenmeli

362,5 - 379,5 aralığında hareket eden hisse 376,5 seviyesinin altında kapanışlarda 350,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 376,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 400,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 350,00-327,50

Satım aralığı: 400,00-352,50

Yabancı Payı (%) : 39,69

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,48 puan azaldı.



Sasa Polyester



Dirençler izlenmeli

Güç topluyor. 33,76 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 38,06 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 34,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 34,50-31,00

Satım aralığı: 36,25-42,00

Yabancı Payı (%) : 10,30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,44 puan azaldı.



Şişe Cam



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 48,98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 47,82 seviyesinin altındaki kapanışlarda 46,75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 47,82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 49,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 46,75-46,75

Satım aralığı: 49,00-47,75

Yabancı Payı (%) : 19,88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,09 puan azaldı.



Smart Güneş Enerjisi Tek.



İzlenmeli

57 - 62,3 aralığında hareket eden hisse 60,05 seviyesinin altında kapanışlarda 57,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 60,05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 62,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 57,00-57,00

Satım aralığı: 62,00-60,00

Yabancı Payı (%) : 11,95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,05 puan azaldı.



Turkcell



Çıkışta

Alıcılar güçleniyor. 59,35 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 64,45 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 68,00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 59,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 59,00-56,50

Satım aralığı: 68,00-66,50

Yabancı Payı (%) : 68,92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,51 puan azaldı.



Tekfen Holding



Dirençler İzlenmeli

Hareketlendiği gözleniyor. 36,28 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 36,75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 40,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 36,75-35,00

Satım aralığı: 40,50-41,00

Yabancı Payı (%) : 18,92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,37 puan arttı.



Tüpraş



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 143,9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 139,9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 138,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 139,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 142,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 138,00-134,00

Satım aralığı: 142,00-147,00

Yabancı Payı (%) : 39,95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,25 puan arttı.



Vestel



Hareket marjı dar

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 49,24 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 48,7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 46,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 48,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 50,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 46,50-43,25

Satım aralığı: 50,50-52,00

Yabancı Payı (%) : 7,04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,68 puan azaldı.