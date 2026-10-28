Togg’un 4 yıllık başarı yolculuğu: Türkiye elektrikli araç pazarının lideri oldu! Her 3 araçtan biri Togg

Togg, 14 Mart 2023'te modellerinin fiyatlarını açıkladı ve 29 Mart 2023'te ön sipariş sahipleri çekilişle belirlendi.

177 binin üzerinde talep alan Togg, 2023 için planlanan toplam üretim hedefini 20 binden 28 bin adede yükseltti. Tip onayının ardından seri üretim 2023'ün mart-nisan aylarında başladı. Seri üretime geçtiği tarihten 2026 yılı eylül sonuna kadar toplam 126 bin 122 Togg aracı kullanıcılarla buluştu.

AA muhabirlerinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023 yılında 19 bin 583, 2024 yılında 30 bin 93, 2025 yılında 39 bin 20 Togg aracı kullanıcılarla buluşurken, bu yılın 9 ayı itibarıyla 37 bin 426 araç yollara çıktı.

2026 ocak-eylül döneminde toplam elektrikli otomobil satışları içerisinde Togg'un pazar payı yüzde 31 olarak gerçekleşirken bu dönemde satılan her 3 elektrikli otomobilden biri Togg oldu. Ayrıca Togg'un iki modeli T10X ve T10F, söz konusu dönemde elektrikli otomobiller arasında en fazla tercih edilen modeller oldu.

Togg, elektrikli otomobil pazarındaki gücünü toplam otomobil pazarına da taşıyor. Togg T10X, ağustos ve eylül aylarında aylık bazda Türkiye'de en çok satılan model olarak ilk sırada yer aldı.