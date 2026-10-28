İstanbul Havalimanı'nda dikkat çeken dönüşüm: Su ihtiyacı geri kazanılmış kaynaklardan karşılanacak

Kerrar, bu belge ve skorları yalnızca birer sonuç olarak görmediklerini vurgulayarak, "Bunları veri odaklı izleme, risk yönetimi, su verimliliği ve sistemi nasıl daha iyi hale getireceğimiz açısından önemsiyoruz. Bu çıktıları hayatımıza nasıl yansıtacağımızı özenle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İGA'nın su yönetiminde 2027 yılı için daha ileri bir hedef belirlediğini aktaran Kerrar, "İnşallah 2027 yıl sonuna kadar İGA'da kullandığımız suyu denizden arıtarak sistemde kullanmayı planlıyoruz. Bu sayede şebeke suyuna bağımlılığımızı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." dedi.