BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.10.2024)

ENDEKSTE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 30.82 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 28.00 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.93 azalışla 8,794 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 258 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 75.60 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 35.70 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.57 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 8,981 ve 9,169 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 8,695 ve 8,596 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.62 baz puan azalarak yüzde 37.67 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 40.47 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 178,9 seviyesinin altındaki kapanışlar, 170,00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 178,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 192,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 170,00-160,00

Satım aralığı: 192,00-213,00

Yabancı Payı (%): 55,09

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,43 puan azaldı.



ALARKO HOLDİNG



İZLENMELİ

82,15 - 90,4 aralığında hareket eden hisse 86 seviyesinin altında kapanışlarda 83,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 88,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 83,00-81,00

Satım aralığı: 88,00-93,00

Yabancı Payı (%): 11,70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,08 puan arttı.



ASTOR ENERJİ



İZLENMELİ

65,15 - 70,75 aralığında hareket eden hisse 67,85 seviyesinin altında kapanışlarda 63,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 67,85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 72,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 63,50-61,50

Satım aralığı: 72,50-75,50

Yabancı Payı (%): 9,43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,17 puan arttı.



COCO COLA İÇECEK



GÜÇ KAYBEDİYOR

50,8 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 45,50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 49,32 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 45,50-44,00

Satım aralığı: 53,50-59,50

Yabancı Payı (%): 79,88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,43 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 42,6 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 47,74 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 47,51 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 42,75 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 42,75-39,75

Satım aralığı: 45,25-46,75

Yabancı Payı (%): 30,24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,10 puan arttı.



GARANTİ BANKASI



GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 110,9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 102,00 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 110,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 118,00 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 102,00-92,00

Satım aralığı: 118,00-114,00

Yabancı Payı (%): 8,76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.



T. HALK BANKASI



İZLENMELİ

15,41 - 16,78 aralığında hareket eden hisse 15,95 seviyesinin altında kapanışlarda 15,60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15,95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 16,30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 15,60-15,00

Satım aralığı: 16,30-16,00

Yabancı Payı (%): 1,21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.



HEKTAŞ



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 3,9 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 3,42 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4,06 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3,42-3,24

Satım aralığı: 4,06-4,12

Yabancı Payı (%): 12,08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.



İŞ BANKASI (C)



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 11,76 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10,57 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 12,90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 11,10-10,70

Satım aralığı: 12,90-13,10

Yabancı Payı (%): 28,80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.



OYAK ÇİMENTO



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 56,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 52,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 61,50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 52,50-52,00

Satım aralığı: 61,50-64,50

Yabancı Payı (%): 2,56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.



PEGASUS



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 219,5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 236,6 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 245,70 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 228,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 228,00-225,00

Satım aralığı: 234,00-238,00

Yabancı Payı (%): 23,49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,11 puan arttı.



REEDER TEKNOLOJİ



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 19,21 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 21,62 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 23,50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 19,60 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 19,60-17,80

Satım aralığı: 23,50-28,50

Yabancı Payı (%): 5,76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4,44 puan azaldı.



SASA POLYESTER



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4,08 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3,95 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3,76 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3,95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4,10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3,76-3,60

Satım aralığı: 4,10-4,50

Yabancı Payı (%): 9,39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,01 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 37,48 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 38,25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 40,25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 38,25-38,25

Satım aralığı: 40,25-41,25

Yabancı Payı (%): 15,84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.



TÜRK HAVA YOLLARI



İZLENMELİ

257,5 - 275 aralığında hareket eden hisse 268 seviyesinin altında kapanışlarda 257,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 268 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 275,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 257,50-255,00

Satım aralığı: 275,00-285,00

Yabancı Payı (%): 25,31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,39 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

131,7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 119,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 125,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 133,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 119,00-115,00

Satım aralığı: 133,00-144,00

Yabancı Payı (%): 13,30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,05 puan arttı.



VESTEL



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 56,2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 61,50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 56,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 56,00-55,50

Satım aralığı: 61,50-64,50

Yabancı Payı (%): 7,57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,29 puan azaldı.