BIST 100 hisselerinin teknik analizi (20.1.2019)
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ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR
BIST 100 endeksi 4 Ocaktan beri aralıksız yükselişine devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı 98,455 puandan kapatan BIST 100 endeksinin haftalık bazda getirisi yüzde 7,38 olarak gerçekleşti. Endeksin yılbaşından bu yana ki değer kazancı ise yüzde 7,87’yi buldu.
Endeksin yükselişinde bankacılık ve temettü 25 endeksindeki yükselişlerin etkili olduğu görüldü. Hisse bazında ise haftalık bazda yüzde 23,08 yükseliş yapan Bera Holding ile yine haftalık bazda yüzde 19,72 yükselen İş Bankası (C) yatırımcılarının yüzünü güldürdü.
Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 8,2 milyar TL olarak gerçekleşti. BIST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yükseliş hareketini devam ettirebilir.
Endeksteki yukarı yönlü hareketin devamı halinde 99 ve 101 bin direnç seviyeleri takip edilecekken olası geri çekilmelerde ise 96 ve 94 bin destek seviyeleri takip edilecek. BIST 100 endeksi içerisinde hareket ettiği bollinger bandın üst bandında bulunuyor.
Endeksin dolar bazındaki fiyatı ise 18,381 seviyesinde. Yabancıların borsadaki payı yüzde 65,25 seviyesindeyken 2 yıllık tahvil faizi yüzde 18,19 seviyesinde bulunuyor. Endeksin ortalamaların üzerine olması ve yabancı payındaki artışın devamı olumlu olarak değerlendirebilir.
AKBANK
ATAKTA
6.55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 6.90 seviyesine yönlendirecektir. 6.55 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 5.93 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.93-5.45
Satım aralığı: 7.00-8.15
Yabancı Payı (%) : 61.93
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.16 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR
87.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 97.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 93.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 87.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 87.50-85.50
Satım aralığı: 97.00-99.00
Yabancı Payı (%) : 64.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 0.95 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1.03 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.15 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 0.96 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 0.96-0.95
Satım aralığı: 1.15-1.23
Yabancı Payı (%) : 31.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.01 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 1.42 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 1.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 1.66 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 1.43 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.43-1.42
Satım aralığı: 1.66-1.77
Yabancı Payı (%) : 61.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.52 puan arttı.
FORD OTOSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 54.4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 61.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 52.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 52.00-51.00
Satım aralığı: 61.00-65.00
Yabancı Payı (%) : 77.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.63 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
HACİMLİ ÇIKIYOR
9.15 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 9.15 seviyesinin üzerinde tutunması halinde 10.10 seviyesini test edebilir. 9.15 seviyesinin altına kayması halinde 8.15 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.15-8.00
Satım aralığı: 10.10-11.00
Yabancı Payı (%) : 72.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.86 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olan hissenin 4.80 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 4.42 seviyesinde bulunurken direnç 6.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.42-4.22
Satım aralığı: 6.00-6.80
Yabancı Payı (%) : 54.88
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.05 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 2.15 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 2.38 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 2.64 seviyesine yönelebilir. 2.38 seviyesinin altında kapanışlarda 2.21 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.21-2.19
Satım aralığı: 2.64-2.94
Yabancı Payı (%) : 22.73
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.71 puan azaldı.
PEGASUS
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 22.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 26.75 seviyesindeki dirence yönelebilir. 24.44 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.60 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 22.60-21.50
Satım aralığı: 26.75-31.00
Yabancı Payı (%) : 27.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.75 puan arttı.
PETKİM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 4.95 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.32 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.50 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.05 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.05-4.86
Satım aralığı: 5.50-5.95
Yabancı Payı (%) : 45.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.45 puan arttı.
ŞİŞE CAM
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 5.38 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 5.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.40-5.25
Satım aralığı: 6.00-6.10
Yabancı Payı (%) : 44.98
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.36 puan arttı.
T. HALK BANKASI
YÜKSELİŞTE
7.00 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 7.88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 9.10 seviyesine yönelebilir. 7.88 seviyesinin altına sarkmalarda ise 7.03 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.03-6.30
Satım aralığı: 9.10-11.70
Yabancı Payı (%) : 64.16
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 5.61 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
Yükseliş seyrinde. 22.40 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 24.90 seviyesindeki dirence yönelebilir. 22.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 21.10 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 21.10-19.60
Satım aralığı: 24.90-29.25
Yabancı Payı (%) : 73.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 17.21 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 18.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 16.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 16.70-15.90
Satım aralığı: 18.90-20.80
Yabancı Payı (%) : 77.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.89 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.15.17 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 13.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 15.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 13.70-13.50
Satım aralığı: 15.30-15.70
Yabancı Payı (%) : 52.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -4.79 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
ALICILAR GÜÇLÜ
3.65 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 4.44 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 4.05 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.82 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.82-3.82
Satım aralığı: 4.44-4.86
Yabancı Payı (%) : 42.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.16 puan arttı.
VAKIFLAR BANKASI
YÜKSELİŞTE
4.31 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 4.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 4.80 seviyesine yönelebilir. 4.31 seviyesinin altına sarkmalarda ise 3.86 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.86-3.82
Satım aralığı: 4.98-5.68
Yabancı Payı (%) : 61.61
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.79 puan arttı.
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