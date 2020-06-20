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ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 25.96 ile Doğuş Otomotiv ve yüzde 19.20 ile Turkcell olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 4.28 ve yüzde 4.15 ile Pegasus ve Emlak Konut GMYO hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.57 milyar TL ile Aselsan hissesinde olurken, bu şirketi 6.41 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti.

Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.44 yükselişle 113,612 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 16,598 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 19.49 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 80.47 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 104.12 seviyesinde. CCI göstergesinin 139.70 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 112,867 ve 112,123 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 114,347 ve 115,082 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.21 baz puan artarak yüzde 52.18 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 9.00 seviyesinde bulunuyor.

ASELSAN

İZLENMELİ

31.84 – 34.1 aralığında hareket eden hisse 32.72 seviyesinin altında kapanışlarda 31.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 32.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 33.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.50-28.50

Satım aralığı: 33.50-35.75

Yabancı Payı (%) : 32.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.64 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 62.55 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 67.45 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 71.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 64.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 64.50-57.50

Satım aralığı: 71.00-75.00

Yabancı Payı (%) : 63.39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.

DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

1.94-2.07 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.96 seviyesinin altında kapanışlarda 1.88 seviyesine gerileyebilir. 2.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.88-1.83

Satım aralığı: 2.00-2.09

Yabancı Payı (%) : 40.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.2 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 1.71 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.06 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.71-1.42

Satım aralığı: 2.06-2.22

Yabancı Payı (%) : 30.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 8.49 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 8.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 8.32 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.10-8.00

Satım aralığı: 8.40-8.55

Yabancı Payı (%) : 37.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.82 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 5.07 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.05-4.96

Satım aralığı: 5.50-5.60

Yabancı Payı (%) : 45.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan arttı.

KARDEMİR (D)

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 2.7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 2.92 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 3.08 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 2.64 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.64-2.40

Satım aralığı: 3.08-3.20

Yabancı Payı (%) : 12.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.79 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 17.59 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 17.26 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 17.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.90-15.70

Satım aralığı: 17.40-18.50

Yabancı Payı (%) : 74.62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.

KOZA ALTIN

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 75.15 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 75.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 82.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 75.00-72.50

Satım aralığı: 82.00-84.00

Yabancı Payı (%) : 53.92

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.58 puan arttı.

KOZA MADENCİLİK

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 12.17 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 12.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 13.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.30-11.80

Satım aralığı: 13.00-14.20

Yabancı Payı (%) : 49.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.84 puan arttı.

PEGASUS

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.57.95 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 52.38 seviyesinde bulunurken ilk direnci 57.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 55.00-53.00

Satım aralığı: 57.50-60.00

Yabancı Payı (%) : 12.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.82 puan arttı.

PETKİM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 3.87 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3.76 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4.34 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.76-3.60

Satım aralığı: 4.34-4.38

Yabancı Payı (%) : 18.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.84 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

İZLENMELİ

8.97 – 9.29 aralığında hareket eden hisse 9.2 seviyesinin altında kapanışlarda 8.85 seviyesindeki desteğini test edebilir. 9.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 9.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 8.85-8.25

Satım aralığı: 9.35-9.85

Yabancı Payı (%) : 63.51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.

TOFAŞ OTO. FAB.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 23.68 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 23.06 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 23.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 23.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 22.70-21.00

Satım aralığı: 23.30-24.90

Yabancı Payı (%) : 59.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.

TÜPRAŞ

İZLENMELİ

85.95 – 89.05 aralığında hareket eden hisse 88.4 seviyesinin altında kapanışlarda 86.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 88.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 90.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 86.50-85.25

Satım aralığı: 90.50-92.50

Yabancı Payı (%) : 49.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.84 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

7.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 7.90 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 7.78 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.60-7.30

Satım aralığı: 7.90-8.05

Yabancı Payı (%) : 55.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.22 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI

ATAKTA

5.28 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 5.28 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 4.74 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.74-4.62

Satım aralığı: 6.23-7.18

Yabancı Payı (%) : 11.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.