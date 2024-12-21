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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.12.2024)

Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 10,28466 ile Aksa ve yüzde 7,54386 ile Alfa Solar Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -12,27773 ve yüzde -11,98738 ile Enerya Enerji ve Katılımevim Tas. Fin. hisseleri oldu.

21 Aralık 2024 | 11:05
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.12.2024)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 35,96267 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 30,41279 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2,91799 azalışla 9.765,12 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 279,38 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 76,36256 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 50,70028 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99,36798 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 9.856,94 ve 9.948,77 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9.713,86 ve 9.662,61 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,24954 baz puan azalarak yüzde 37,14356 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 38,32100 seviyesinde bulunuyor.


ANADOLU EFES


DİRENÇTE ZORLANDI
217,5-234,8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 224,1 seviyesinin altında kapanışlarda 217,00 seviyesine gerileyebilir. 231,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 231,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 217,00-203,00
Satım aralığı: 231,00-239,00
Yabancı Payı (%): 51,42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,61 puan azaldı.


ALARKO HOLDİNG


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 99,75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 89,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 94,05 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 89,00-86,00
Satım aralığı: 97,50-99,50
Yabancı Payı (%): 10,01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.


ARÇELİK


GÜÇ KAYBEDİYOR
152,9 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 129,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 142,7 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 129,00-120,00
Satım aralığı: 144,00-148,00
Yabancı Payı (%): 14,51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,12 puan azaldı.


BORUSAN BORU SANAYİ


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 461,25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 425,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 437,75 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 425,00-415,00
Satım aralığı: 455,00-457,50
Yabancı Payı (%): 8,58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.


EGE ENDÜSTRİ


DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.10550 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.795,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.585,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 9.795,00-9.105,00
Satım aralığı: 10.585,00-10.130,00
Yabancı Payı (%): 9,68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.


ENKA İNŞAAT


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
55,2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 50,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 52,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 55,65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 50,00-49,25
Satım aralığı: 53,00-54,50
Yabancı Payı (%): 32,37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.


FORD OTOSAN


GÜÇ KAYBEDİYOR
997,5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 910,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 952,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 910,00-870,00
Satım aralığı: 980,00-985,00
Yabancı Payı (%): 33,36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,24 puan azaldı.


GARANTİ BANKASI


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
131,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 119,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 124,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 133,35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 119,00-116,00
Satım aralığı: 127,00-133,00
Yabancı Payı (%): 7,66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,36 puan azaldı.


T. HALK BANKASI


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
17,62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16,40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16,56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16,70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 16,40-15,80
Satım aralığı: 16,70-17,10
Yabancı Payı (%): 0,47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.


İŞ BANKASI (C)


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 13,14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12,70 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 13,60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 12,70-12,70
Satım aralığı: 13,60-14,10
Yabancı Payı (%): 26,96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,45 puan azaldı.


MİGROS TİCARET


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 528,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 482,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 506,5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 482,50-457,50
Satım aralığı: 525,00-550,00
Yabancı Payı (%): 26,86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,11 puan arttı.


PETKİM


DİRENÇTE ZORLANDI
18,4-19,52 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18,48 seviyesinin altında kapanışlarda 17,50 seviyesine gerileyebilir. 19,43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 19,43 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 17,50-16,50
Satım aralığı: 18,50-18,60
Yabancı Payı (%): 9,50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.


REEDER TEKNOLOJİ


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 15,16 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 13,60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 14,26 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 13,60-12,20
Satım aralığı: 14,80-17,40
Yabancı Payı (%): 9,97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.


SABANCI HOLDİNG


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 99,8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 88,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 94,6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 88,50-88,50
Satım aralığı: 97,00-101,00
Yabancı Payı (%): 38,32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,03 puan arttı.


TÜRK HAVA YOLLARI


GÜÇ KAYBEDİYOR
300,75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 272,50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 289,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 272,50-262,50
Satım aralığı: 290,00-300,00
Yabancı Payı (%): 24,59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,41 puan arttı.


TOFAŞ OTO. FAB.


DÜŞÜŞTE
205,1 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 184,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 184,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 200,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 166,00-141,00
Satım aralığı: 200,00-188,00
Yabancı Payı (%): 24,26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,44 puan azaldı.


VESTEL


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 67,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 62,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 72,45 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 62,00-62,00
Satım aralığı: 69,00-73,00
Yabancı Payı (%): 5,86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,31 puan azaldı.

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İLERİ
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.12.2024)
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 sermaye artırımı onayı
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
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Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
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