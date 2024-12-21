BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.12.2024)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 35,96267 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 30,41279 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2,91799 azalışla 9.765,12 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 279,38 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 76,36256 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 50,70028 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99,36798 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 9.856,94 ve 9.948,77 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9.713,86 ve 9.662,61 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,24954 baz puan azalarak yüzde 37,14356 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 38,32100 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



DİRENÇTE ZORLANDI

217,5-234,8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 224,1 seviyesinin altında kapanışlarda 217,00 seviyesine gerileyebilir. 231,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 231,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 217,00-203,00

Satım aralığı: 231,00-239,00

Yabancı Payı (%): 51,42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,61 puan azaldı.



ALARKO HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 99,75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 89,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 94,05 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 89,00-86,00

Satım aralığı: 97,50-99,50

Yabancı Payı (%): 10,01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.



ARÇELİK



GÜÇ KAYBEDİYOR

152,9 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 129,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 142,7 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 129,00-120,00

Satım aralığı: 144,00-148,00

Yabancı Payı (%): 14,51

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,12 puan azaldı.



BORUSAN BORU SANAYİ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 461,25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 425,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 437,75 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 425,00-415,00

Satım aralığı: 455,00-457,50

Yabancı Payı (%): 8,58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.



EGE ENDÜSTRİ



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.10550 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.795,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.585,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 9.795,00-9.105,00

Satım aralığı: 10.585,00-10.130,00

Yabancı Payı (%): 9,68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.



ENKA İNŞAAT



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

55,2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 50,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 52,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 55,65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 50,00-49,25

Satım aralığı: 53,00-54,50

Yabancı Payı (%): 32,37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.



FORD OTOSAN



GÜÇ KAYBEDİYOR

997,5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 910,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 952,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 910,00-870,00

Satım aralığı: 980,00-985,00

Yabancı Payı (%): 33,36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,24 puan azaldı.



GARANTİ BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

131,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 119,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 124,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 133,35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 119,00-116,00

Satım aralığı: 127,00-133,00

Yabancı Payı (%): 7,66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,36 puan azaldı.



T. HALK BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

17,62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16,40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16,56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16,70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 16,40-15,80

Satım aralığı: 16,70-17,10

Yabancı Payı (%): 0,47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.



İŞ BANKASI (C)



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 13,14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12,70 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 13,60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 12,70-12,70

Satım aralığı: 13,60-14,10

Yabancı Payı (%): 26,96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,45 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 528,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 482,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 506,5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 482,50-457,50

Satım aralığı: 525,00-550,00

Yabancı Payı (%): 26,86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,11 puan arttı.



PETKİM



DİRENÇTE ZORLANDI

18,4-19,52 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18,48 seviyesinin altında kapanışlarda 17,50 seviyesine gerileyebilir. 19,43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 19,43 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 17,50-16,50

Satım aralığı: 18,50-18,60

Yabancı Payı (%): 9,50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.



REEDER TEKNOLOJİ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 15,16 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 13,60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 14,26 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 13,60-12,20

Satım aralığı: 14,80-17,40

Yabancı Payı (%): 9,97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 99,8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 88,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 94,6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 88,50-88,50

Satım aralığı: 97,00-101,00

Yabancı Payı (%): 38,32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,03 puan arttı.



TÜRK HAVA YOLLARI



GÜÇ KAYBEDİYOR

300,75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 272,50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 289,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 272,50-262,50

Satım aralığı: 290,00-300,00

Yabancı Payı (%): 24,59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,41 puan arttı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DÜŞÜŞTE

205,1 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 184,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 184,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 200,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 166,00-141,00

Satım aralığı: 200,00-188,00

Yabancı Payı (%): 24,26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,44 puan azaldı.



VESTEL



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 67,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 62,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 72,45 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 62,00-62,00

Satım aralığı: 69,00-73,00

Yabancı Payı (%): 5,86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,31 puan azaldı.