BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.12.2024)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 35,96267 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 30,41279 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2,91799 azalışla 9.765,12 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 279,38 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 76,36256 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 50,70028 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 99,36798 seviyesinde olduğu görülüyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 9.856,94 ve 9.948,77 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9.713,86 ve 9.662,61 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,24954 baz puan azalarak yüzde 37,14356 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 38,32100 seviyesinde bulunuyor.
ANADOLU EFES
DİRENÇTE ZORLANDI
217,5-234,8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 224,1 seviyesinin altında kapanışlarda 217,00 seviyesine gerileyebilir. 231,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 231,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 217,00-203,00
Satım aralığı: 231,00-239,00
Yabancı Payı (%): 51,42
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,61 puan azaldı.
ALARKO HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 99,75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 89,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 94,05 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 89,00-86,00
Satım aralığı: 97,50-99,50
Yabancı Payı (%): 10,01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.
ARÇELİK
GÜÇ KAYBEDİYOR
152,9 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 129,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 142,7 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 129,00-120,00
Satım aralığı: 144,00-148,00
Yabancı Payı (%): 14,51
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,12 puan azaldı.
BORUSAN BORU SANAYİ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 461,25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 425,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 437,75 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 425,00-415,00
Satım aralığı: 455,00-457,50
Yabancı Payı (%): 8,58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.
EGE ENDÜSTRİ
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.10550 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 9.795,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.585,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 9.795,00-9.105,00
Satım aralığı: 10.585,00-10.130,00
Yabancı Payı (%): 9,68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.
ENKA İNŞAAT
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
55,2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 50,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 52,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 55,65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 50,00-49,25
Satım aralığı: 53,00-54,50
Yabancı Payı (%): 32,37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.
FORD OTOSAN
GÜÇ KAYBEDİYOR
997,5 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 910,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 952,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 910,00-870,00
Satım aralığı: 980,00-985,00
Yabancı Payı (%): 33,36
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,24 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
131,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 119,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 124,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 133,35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 119,00-116,00
Satım aralığı: 127,00-133,00
Yabancı Payı (%): 7,66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,36 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
17,62 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 16,40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16,56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16,70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 16,40-15,80
Satım aralığı: 16,70-17,10
Yabancı Payı (%): 0,47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 13,14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12,70 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 13,60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 12,70-12,70
Satım aralığı: 13,60-14,10
Yabancı Payı (%): 26,96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,45 puan azaldı.
MİGROS TİCARET
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 528,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 482,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 506,5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 482,50-457,50
Satım aralığı: 525,00-550,00
Yabancı Payı (%): 26,86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,11 puan arttı.
PETKİM
DİRENÇTE ZORLANDI
18,4-19,52 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18,48 seviyesinin altında kapanışlarda 17,50 seviyesine gerileyebilir. 19,43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 19,43 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 17,50-16,50
Satım aralığı: 18,50-18,60
Yabancı Payı (%): 9,50
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.
REEDER TEKNOLOJİ
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 15,16 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 13,60 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 14,26 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 13,60-12,20
Satım aralığı: 14,80-17,40
Yabancı Payı (%): 9,97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 99,8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 88,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 94,6 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 88,50-88,50
Satım aralığı: 97,00-101,00
Yabancı Payı (%): 38,32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,03 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
GÜÇ KAYBEDİYOR
300,75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 272,50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 289,5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 272,50-262,50
Satım aralığı: 290,00-300,00
Yabancı Payı (%): 24,59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,41 puan arttı.
TOFAŞ OTO. FAB.
DÜŞÜŞTE
205,1 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 184,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 184,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 200,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 166,00-141,00
Satım aralığı: 200,00-188,00
Yabancı Payı (%): 24,26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,44 puan azaldı.
VESTEL
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 67,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 62,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 72,45 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 62,00-62,00
Satım aralığı: 69,00-73,00
Yabancı Payı (%): 5,86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,31 puan azaldı.