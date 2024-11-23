BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.11.2024)

ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 42,28909 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 36,86493 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,55889 azalışla 9.367,77 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 272,02 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 74,28898 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 56,46287 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 108,69286 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 9.164,93 ve 8.962,09 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9.475,59 ve 9.583,41 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,13993 baz puan azalarak yüzde 36,91718 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 40,31240 seviyesinde bulunuyor.



ASTOR ENERJİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 98,4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 97,75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 87,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 97,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 106,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 87,50-79,50

Satım aralığı: 106,00-107,00

Yabancı Payı (%): 11,39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,83 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



GÜÇ KAYBEDİYOR

478,25 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 445,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 456,25 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 445,00-435,00

Satım aralığı: 470,00-492,50

Yabancı Payı (%): 47,47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,30 puan azaldı.



COCA COLA İÇECEK



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 46,9 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 45,71 seviyesinde bulunurken ilk direnci 51,45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48,00-45,00

Satım aralığı: 49,00-52,00

Yabancı Payı (%): 77,58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,20 puan arttı.



DOĞAN HOLDİNG



İZLENMELİ

13,32 - 13,93 aralığında hareket eden hisse 13,88 seviyesinin altında kapanışlarda 13,20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13,88 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14,20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13,20-13,00

Satım aralığı: 14,20-13,60

Yabancı Payı (%): 15,49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,26 puan arttı



EMLAK KONUT GMYO



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

10,60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 13,20 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 12,07 seviyesinin altına kayması halinde ise 10,60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 10,60-9,40

Satım aralığı: 13,20-10,60

Yabancı Payı (%): 14,36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,17 puan arttı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 51,35 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 48,75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 49,8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48,75-48,25

Satım aralığı: 50,50-49,00

Yabancı Payı (%): 16,49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,05 puan arttı.



KOZA ALTIN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 19,58 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 21,56 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 22,79 seviyesine yönelebilir. 21,56 seviyesinin altında kapanışlarda 19,90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 19,90-19,40

Satım aralığı: 21,70-21,00

Yabancı Payı (%): 17,57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,33 puan azaldı.



KARDEMİR (D)



SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 26,98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 26,32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 25,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 26,32 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 27,83 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 25,50-25,50

Satım aralığı: 26,50-26,25

Yabancı Payı (%): 12,81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,03 puan arttı.



MİGROS TİCARET



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 479,5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 470,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 435,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 470,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 500,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 435,00-412,50

Satım aralığı: 500,00-445,00

Yabancı Payı (%): 26,90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,57 puan azaldı.



MİA TEKNOLOJİ

45,42 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 42,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 43 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 42,00-41,75Satım aralığı: 43,75-43,75Yabancı Payı (%): 9,97Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.



PEGASUS



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 221,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 203,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 233,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 203,00-189,00

Satım aralığı: 233,00-236,00

Yabancı Payı (%): 22,13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,61 puan arttı.



SASA POLYESTER



İZLENMELİ

3,77 - 3,99 aralığında hareket eden hisse 3,91 seviyesinin altında kapanışlarda 3,66 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3,91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4,10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 3,84-3,74

Satım aralığı: 3,90-4,00

Yabancı Payı (%): 9,08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 41,56 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 39,75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 40,18 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 39,75-39,75

Satım aralığı: 40,50-40,00

Yabancı Payı (%): 15,23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.



TAV HAVALİMANLARI



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 254,25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 267,75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 285,00 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 241,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 241,00-239,00

Satım aralığı: 285,00-270,00

Yabancı Payı (%): 47,91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,74 puan arttı.



TÜRK TRAKTÖR



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 789 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 690,48 seviyesinde bulunurken ilk direnci 770,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 725,00-700,00

Satım aralığı: 770,00-765,00

Yabancı Payı (%): 22,13

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,76 puan arttı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 102,3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 93,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 114,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 93,00-91,50

Satım aralığı: 114,00-127,00

Yabancı Payı (%): 11,58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.



ZORLU ENERJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

4,36 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 4,18 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4,22 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4,45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 4,18-4,18

Satım aralığı: 4,24-4,22

Yabancı Payı (%): 10,59

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.